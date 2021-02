Nothing : le premier produit de l’ancien patron de OnePlus sera des écouteurs sans fil

Carl Pei a annoncé que le premier produit de sa nouvelle marque, Nothing, sera une paire d'écouteurs. La sortie est attendue durant l'été.

On s’en doutait compte tenu des partenariats et des investisseurs déjà annoncés par la marque, mais les premiers produits de Nothing, la nouvelle entreprise de Carl Pei, seront bien des écouteurs.

C’est dans le cadre d’une interview accordée à l’agence Bloomberg que l’ancien patron de OnePlus, parti en octobre dernier, a confirmé vouloir lancer des écouteurs durant l’été : « Carl Pei explique que sa start-up londonienne — baptisée Nothing — développait des écouteurs sans fil, ainsi qu’un ensemble de produits électroniques intelligents et connectés. Les écouteurs doivent sortir cet été tandis que d’autres produits suivront plus tard dans l’année ».

On savait déjà que la marque Nothing concernerait le domaine de l’audio, Carl Pei ayant participé à la conception des écouteurs OnePlus Bullets. Par ailleurs, il a, parmi ses nombreux investisseurs, reçu le soutien de Tony Fadell, le concepteur de l’iPod.

Un constructeur qui ne se limitera pas aux écouteurs

Dans son interview auprès de l’agence Bloomberg, Carl Pei tient cependant à rappeler que Nothing ne sera pas une marque orientée uniquement vers l’audio : « Nous développons un écosystème d’appareils. Nous commencerons avec des produits plus simples, des écouteurs sans fil. Nous allons avoir de multiples produits durant l’année, pas seulement audio, et à terme nous voulons faire en sorte que ces appareils puissent communiquer ensemble ».

La lettre de mission semble pour le moins large, surtout qu’on ignore encore quels types d’appareils, en dehors des écouteurs, Nothing compte proposer. Néanmoins, la stratégie semble assez proche de ce que propose Huawei avec son idée « 1+8+N » et sa multitude d’appareils autour des smartphones. Nothing pourrait ainsi lancer des téléphones dans les années à venir.

Il faudra encore patienter pour en savoir davantage sur les écouteurs de Nothing, que ce soit leur caractéristique, leur design ou leur positionnement tarifaire. On devrait en savoir davantage dans les mois à venir avant un lancement durant l’été.