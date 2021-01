Après avoir quitté OnePlus qu’il avait cofondé, l’homme d’affaires Carl Pei lance désormais une nouvelle marque dans le secteur des nouvelles technologies. Celle-ci s’appelle « Nothing » et profite du soutien de plusieurs grands noms du milieu. Des produits sont attendus dès cette année, probablement un smartphone et un appareil audio.

Carl Pei s’est forgé un nom dans le milieu de la tech en cofondant la marque OnePlus qui elle-même a rapidement gagné en popularité grâce à des smartphones aux alléchants rapports performances/prix. Toutefois, l’homme d’affaires a fini par quitter l’entreprise — laissant ainsi Pete Lau, l’autre cofondateur, seul au gouvernail sous le giron d’Oppo. Si personne ne doutait que Carl Pei ne tarderait pas à revenir au-devant de la scène, on ignorait encore par quel moyen. Or, désormais, c’est officiel : il revient avec « rien »… ou plutôt avec « Nothing ».

Pour aller plus loin

OnePlus est-il encore OnePlus ?

Pardonnez-nous, nous ne résistions pas à l’envie de faire cette plaisanterie innocente. Pour être plus clair, Carl Pei lance une nouvelle marque baptisée « Nothing ». Le patron de cette nouvelle entreprise a évidemment préparé un discours pour expliquer ce choix de nom assez saugrenu.

Cela fait plusieurs années que nous n’avons pas vu quelque chose de palpitant dans le domaine de la technologie. Il est temps d’insuffler un air de nouveauté. La mission de Nothing est de faire tomber les barrières qui peuvent exister entre la technologie et les utilisateurs afin de créer un futur numérique plus en harmonie avec les attentes du grand public. Nous pensons que la technologie doit être élégante, mais également naturelle et intuitive. Lorsqu’elle est suffisamment avancée, elle doit s’effacer pour ne plus rien (Nothing) laisser paraître.

Pour le dire autrement, l’idée défendue par Carl Pei est que la meilleure technologie est celle qu’on ne perçoit même plus au quotidien. Voici donc l’explication derrière le nom de sa nouvelle marque Nothing.

De grands noms parmi les investisseurs

Retenez cependant que Carl Pei ne se lance pas seul dans cette nouvelle entreprise. Nothing se targue en effet de déjà profiter d’une levée de fonds initiale de 7 millions de dollars à laquelle ont participé plusieurs investisseurs parmi lesquels se cachent quelques noms connus.

Le communiqué de la marque cite ainsi Tony Fadell (ex d’Apple et « père » de l’iPod), Casey Neistat (YouTubeur à 12,3 millions d’abonnés), Kevin Lin (cofondateur de Twitch), Steve Huffman (cofondateur et PDG de Reddit) ou encore Josh Buckley (PDG de Product Hunt).

Quels produits pour Nothing en 2021 ?

Ironiquement, on ne sait rien pour l’instant des produits que compte commercialiser Nothing. Toutefois, l’expérience de Carl Pei dans ce secteur laisse assez clairement entendre qu’un smartphone pourrait voir le jour sous les couleurs de la marque. Autre piste à explorer : la présence de Tony Fadell parmi les investisseurs permet aussi de croire que des produits audio sont très certainement envisagés.

À l’heure actuelle, l’équipe de Nothing se contente de préciser que la firme est basée à Londres et que les premiers produits de la marque seront lancés en 2021.