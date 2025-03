L’iPhone a encore fait une victime : ce fabricant de smartphones abandonne son célèbre curseur d’alerte

Surprise chez OnePlus : le curseur d’alerte disparaît pour laisser place à un bouton intelligent.

OnePlus, ils ont toujours adopté un petit curseur sur le côté, celui qui vous permet de passer en mode silencieux en un clin d’œil. Il va disparaître.

OnePlus a décidé de retirer son célèbre Alert Slider (curseur d’alerte, en français) pour le remplacer par un bouton tout neuf. Pete Lau, co-fondateur et responsable de la marque OnePlus chez Oppo, l’a confirmé sur les forums de la marque le 10 mars 2025.

Le curseur d’alerte, c’était quoi déjà ?

Commençons par un petit retour en arrière. Le curseur d’alerte, c’est ce petit interrupteur physique sur le côté des téléphones OnePlus. Depuis le OnePlus 2 en 2015, il était là pour vous laisser choisir entre trois modes : sonnerie, vibreur ou silencieux. Pas besoin d’allumer l’écran ou de fouiller dans les réglages, un petit glissement et hop, c’était réglé ! Franchement, c’était une idée géniale, et les fans l’adoraient. Même Oppo, une marque cousine de OnePlus, avait repris le concept sur certains modèles, comme le Find N5, sorti il y a juste un mois.

Mais voilà, toute bonne chose a une fin. OnePlus a décidé de tourner la page. Bon, ils avaient déjà fait un test sans curseur sur le OnePlus 10T, mais les utilisateurs avaient râlé, et il était revenu sur le OnePlus 11. Cette fois, c’est officiel : le curseur, c’est fini pour de bon sur les futurs modèles.

Un bouton intelligent pour remplacer l’ancien ?

Alors, pourquoi ce changement ? Selon Pete Lau, c’est pour rendre nos smartphones encore plus adaptés à nos vies. À la place du curseur, OnePlus va mettre un bouton personnalisable.

Pete Lau dans une boutique T-Mobile à New York // Source : Frandroid

En gros, ce bouton pourra faire plein de trucs différents selon ce que vous voulez. Besoin de couper le son vite fait ? Il le fera. Envie d’ouvrir une appli en un clic ? Peut-être qu’il pourra faire ça aussi. On n’a pas encore tous les détails, mais l’idée, c’est que ce bouton s’adapte à vous, dans l’idée du bouton action des iPhone.

Pete Lau insiste : même avec ce changement, vous pourrez toujours passer en mode silencieux sans allumer l’écran. C’était une priorité pour lui, et on le comprend.

Et après, on va où ?

Pour l’instant, OnePlus n’a pas dit quand ce nouveau bouton fera son apparition. Mais les rumeurs parlent d’un possible OnePlus 13T en avril 2025 – un modèle plus compact – ou de nouveaux smartphones de la gamme Ace en mai. Le prochain gros flagship n’arrivera pas avant la fin de l’année, donc on a encore un peu de temps pour voir ce bouton en action.