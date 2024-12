WhatsApp a bien abandonné ces smartphones : pourquoi vous n’êtes (probablement) pas concernés

Une liste un brin anxiogène circule en ligne depuis quelques temps. Cette dernière recense plusieurs smartphones qui perdraient définitivement l’accès à WhatsApp à compter du 1er janvier 2025. Il s’agit en partie d’une fake-news, et voici pourquoi.

Le HTC One X fait partie des modèles concernés. Mais, a priori, vous ne l’utilisez plus depuis longtemps // Source : Frandroid

WhatsApp abandonnerait toute une sélection de smartphones Android à compter du 1er janvier 2025. C’est ce que l’on apprend d’une liste qui circule en ligne depuis plusieurs semaines. Inquiétante pour certains utilisateurs, au moins de prime abord, cette dernière n’a pourtant aucune raison (à priori) de vous préoccuper.

Et pour cause, en partie erronée, elle ne recense que des modèles très anciens… que vous n’utilisez probablement plus depuis une dizaine d’année.

Comme le rapportent nos confrères d’iGen, cette liste regroupe en effet des appareils particulièrement datés, comme le Samsung Galaxy S3, le HTC One X, ou encore LG Nexus 4. Ces différents modèles, lancés entre 2012 et 2014, ne sont plus supportés depuis des années par leurs constructeurs respectifs, et ne profitent plus des mises à jour Android depuis longtemps.

Certains sont ainsi bloqués sous Android 4.4, tandis que d’autres sont en mesure d’accueillir, de justesse, Android 5.0.

WhatsApp ne fonctionne plus sur les appareils dotés d’Android 4.4… mais ce n’est pas nouveau

Cette précision est importante car depuis novembre 2023 WhatsApp ne prend plus en charge les smartphones dont la version d’Android est antérieure à Android 5.0.

Par conséquent, la liste en circulation n’est pas du tout pertinente, car certains appareils recensés sont toujours éligibles à WhatsApp (peut-être plus pour très longtemps cela dit), tandis que d’autres sont déjà incompatibles depuis plus d’un an. Pour ces modèles, rien ne changera donc en janvier 2025.

Notons par ailleurs que les smartphones équipés d’Android 4.4 et 5.0 représentent désormais une infime minorité des appareils utilisés dans le monde. Android 4.4 n’est pratiquement plus comptabilisé au rang des versions d’Android toujours en circulation, tandis que les modèles sous Android 5.0 et 6.0 ne comptent plus que pour 0,7% de parts de marché. De quoi relativiser encore plus la portée de cette liste.

Il faut par contre souligner que quelques modèles d’iPhone seront abandonnés par WhatsApp, à compter cette fois du 5 mai 2025.

Jusqu’à présent, les iPhone animés par iOS 12 au minimum étaient en mesure de lancer l’application de messagerie de Meta, mais cette dernière nécessitera bientôt au moins iOS 15.1… comme il est possible de le lire noir sur blanc sur son site officiel.

