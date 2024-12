Les smartphones Nothing reçoivent la meilleure fonctionnalité des Pixel avec Android 15

Nothing profite d’Android 15 pour déployer la très pratique fonction « Entourer pour chercher » sur ses smartphones.

Nothing déploie actuellement la très attendue fonction « Entourer pour chercher » de Google sur plusieurs de ses smartphones, dans le cadre de la mise à jour Android 15. Cette nouveauté, qui avait fait ses débuts sur les Samsung Galaxy et les Google Pixel début 2024, permet aux utilisateurs d’effectuer des recherches simplement en encerclant des éléments à l’écran.

Le déploiement concerne pour l’instant trois modèles : le Nothing Phone (2), le Nothing Phone (2a) et le Nothing Phone (2a) Plus. La mise à jour, également connue sous le nom de Nothing OS 3.0, arrive après une phase de tests supplémentaires que Nothing jugeait nécessaires pour garantir une expérience optimale.

Les versions spécifiques concernées par cette mise à jour sont identifiées par des numéros de build précis : « Pong-V3.0-241207-0124 » pour le Phone (2), « Pacman-V3.0-241210-2057 » pour le Phone (2a), et « PacmanPro-V3.0-241126-1448 » pour le Phone (2a) Plus, ce dernier étant encore en version bêta.

Entourer pour chercher arrivera bientôt sur tous les smartphones Android

L’utilisation d’Entourer pour chercher se veut intuitive. Les utilisateurs peuvent activer la fonction en maintenant enfoncé le bouton d’accueil ou la barre de navigation, selon leur mode de navigation préféré. Une fois activée, il suffit d’encercler l’élément souhaité à l’écran pour lancer une recherche. La fonction permet également de taper sur du contenu ou de surligner du texte pour initier une recherche.

Nothing n’oublie pas ses autres utilisateurs et promet que d’autres modèles, y compris la variante japonaise du Phone (2a), bénéficieront de cette fonctionnalité lors de futures mises à jour vers Nothing OS 3.0. Cette annonce laisse présager que même le Nothing Phone (1) pourrait recevoir cette mise à jour.

Le succès de cette fonction sur les appareils Samsung et Google laisse présager un accueil favorable de la part des utilisateurs Nothing, qui peuvent désormais profiter de cette innovation pratique au quotidien. Il reste maintenant à voir quels seront les prochains smartphones qui y auront droit.