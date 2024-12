Nothing a trouvé le moyen de vous scotcher à l’écran d’accueil de ses smartphones

Nothing ajoute un nouveau widget à Nothing OS : Snake Game. Il s’agit d’une version revisitée du classique du jeu mobile des années 2000.

Snake Game // Source : Nothing

Nothing est très bon en communication, c’est un fait. Leurs produits sont aboutis et nous plaisent la plupart du temps. D’ailleurs, ce n’est pas pour rien que nous avons élu le Nothing Phone 2a meilleur rapport qualité-prix de l’année 2024.

Aujourd’hui, la marque britannique remet une couche en annonçant le déploiement d’une petite surprise, l’adaptation revisitée du jeu du serpent.

Populaire dans les années 2000, notamment grâce à l’explosion des ventes des téléphones Nokia, en particulier le 3310, le Snake se refait une jeunesse et passe à la 3D entre les mains de Nothing en collaboration avec deux membres de sa communauté : Rahul Janardhanan et Thomas Legendre.

Le serpent jouable sur l’écran d’accueil

Point de nouvelle application à installer, non Nothing ajoute son jeu par l’intermédiaire d’un widget qui permet de lancer une partie à tout moment directement sur l’écran d’accueil de son smartphone Nothing.

Le gameplay a été modernisé avec des contrôles tactiles, mais conserve l’esprit du jeu original. Le serpent accélère au fur et à mesure que le joueur progresse, ajoutant un défi supplémentaire.

Nothing ajoute également quelques fonctionnalités pratiques :

Mise en pause du jeu en double tapant sur l’écran.

Affichage du meilleur score sur l’écran de veille.

Ce widget est exclusif aux smartphones Nothing et peut être téléchargé sur nothing.community. La marque recommande d’avoir les dernières versions de Nothing OS et de Nothing Launcher pour l’utiliser.

Nothing ajoute que ce « n’est que la première étape de la volonté de Nothing de constituer une collection de widgets créés par la communauté ». Il faut donc s’attendre à voir de nouvelles initiatives proposées par les fans qui viendront enrichir l’écosystème du constructeur dont on attend désormais la présentation de sa gamme 2025 qui serait composée de trois smartphones.

