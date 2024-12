Le meilleur smartphone au rapport qualité/prix de 2024 est le Nothing Phone 2a – Frandroid Awards 2024

Sur le plan des smartphones au meilleur rapport qualité/prix, la bataille fut rude en cette année 2024. C’est finalement le Nothing Phone 2a qui emporte l’Award devant le OnePlus 12R et le Pixel 8 Pro.

Certes les appareils haut de gamme sont ceux qui sont les plus scrutés sur le marché. Toutefois, les meilleurs smartphones sur le plan du rapport qualité/prix sont les plus attractifs pour le grand public. Sur ce secteur, c’est le Nothing Phone 2a qui emporte la palme.

Pourquoi le Nothing Phone 2a est le meilleur smartphone sur le rapport qualité/prix de 2024 ?

Nothing Phone (2a) Frandroid Award : le smartphone au meilleur rapport qualité/prix

Comme toujours chez Nothing, le design est le premier élément mis en avant. Les glyphes placés à l’arrière offrent un certain cachet au smartphone. La prise en main est bonne et permet de mettre à l’honneur le bel écran tactile.

Nothing Phone (2a) // Source : Robin Wycke – Frandroid

Sa dalle Amoled de 6,7 pouces permet une belle luminosité ainsi qu’une large palette de couleurs. Dans le volet logiciel, NothingOS dispose d’une multitude d’options et de personnalisation. Il est surtout possible de personnaliser les Glyph à l’arrière.

Le processeur Dimensity 7200 Pro offre de belles performances pour l’usage quotidien. Il est possible de jouer sans craindre une surchauffe de l’appareil. La photo est bonne tout comme l’autonomie sans qu’il ne puisse surpasser la concurrence. Le test du Nothing Phone 2a est disponible à la lecture pour en apprendre plus.

Les deux autres nommés aux Frandroid Awards

Face à cela, on retrouve le Google Pixel 8 Pro certes sorti l’an dernier, mais qui, par le jeu des baisses de prix, devient encore plus intéressant. Grâce aux 7 années de mises à jour promises par le constructeur, il est encore possible d’investir sur le smartphone. La puce Tensor ainsi que la qualité photo en place sont les vrais atouts du produit.

Sur le plan du haut de gamme, c’est le OnePlus 12R qui est intéressant. Le mobile brille surtout par son immense autonomie de deux jours en usage mixte couplé à 100W de puissance de charge. L’écran est superbe avec un rafraîchissement adaptatif ainsi que de belles performances.

Qu’est-ce que sont les Frandroid Awards ?

Préparez-vous pour l’événement tech le plus attendu de l’année (en tout cas chez nous) : Les Awards Frandroid ! Les experts de Frandroid se réunissent pour une cérémonie exceptionnelle diffusée en direct sur Twitch et d’autres plateformes.

Nos journalistes-testeurs, qui passent l’année à décortiquer, analyser et évaluer des centaines de produits, vont enfin dévoiler leurs verdicts ultimes. Smartphones, tablettes, écouteurs, PC portables, objets connectés, TV, audio… Chaque catégorie qui fait l’ADN de Frandroid verra son champion couronné.

Cette cérémonie ne sera pas une simple remise de prix ! Nos experts partageront leurs analyses pointues, débattront en direct, et répondront aux questions de la communauté. Attendez-vous à des démonstrations exclusives, des discussions passionnées, et peut-être même quelques surprises de dernière minute…

