Les Nothing Phone (3a) et (3a) Pro seraient identiques, à un capteur près

Nothing dévoilera deux smartphones dans quelques jours. S’ils devraient partager une partie de leurs composants, le volet photo sera exclusif à chacun.

En plein MWC, Nothing officialisera le 4 mars ses Phone (3a). Avec une invitation mentionnant une série de smartphones, impossible de ne plus porter de crédit à un Phone (3a) Pro.

SmartPrix partage des informations qu’il aurait obtenu d’un pronostiqueur sur ces deux appareils.

Un seul objectif pour les différencier ?

Parmi les informations, sont indiquées les configurations photo des deux téléphones. A priori, ils ne se différencierait que sur cette partie. Le reste des composants leur seraient communs.

Concept de Phone (3a) basé sur les images de Nothing // Source : ACE

Tous deux disposeraient de trois objectifs photo arrière. Néanmoins, la version Pro serait plus avancée avec de meilleurs capteurs. Voici l’organisation attendue :

Phone (3a)

grand-angle de 50 Mpx,

ultra grand-angle de 8 Mpx,

téléobjectif avec zoom optique x2

Phone (3a) Pro

grand-angle de 50 Mpx,

ultra grand-angle de 8 Mpx,

téléobjectif de 50 Mpx avec zoom optique x3 et stabilisation optique (Sony LYT-600).

On peut être tenté d’avancer que seul le téléobjectif diffèrera entre les deux Phone (3a). Néanmoins, on ne connaît pas la référence de chaque capteur et il pourrait y avoir de meilleurs composants dans le Pro.

Aussi, ajoutons que Nothing a posté un message cryptique sur X avec une ensemble de points. Le premier commentaire d’un compte communautaire de Nothing (The Nothing & CMF Fan Hub) est un GIF d’une caméra. De là à penser qu’il s’agit de l’agencement des capteurs sur les Phone (3a), il n’y a qu’un pas, d’autant que des rendus montrent des capteurs alignés pour le (3a).

https://twitter.com/nothing/status/1891524871219253581

Quelles sont les caractéristiques des Phone (3a) et (3a) Pro ?

Comme précisé plus, haut le reste des caractéristiques seraient identiques sur les Phone (3a) et Phone (3a) Pro.

Parmi les informations, on apprend que les deux partageraient la même plateforme, à savoir le Snapdragon 7s Gen 3. Une idée que nous avions évoqué lorsque Nothing a annoncé la présence d’un SoC Qualcomm dans sa nouvelle série.

Nothing assure qu’il offre 25% de puissance en plus par rapport au Dimensity 7200 Pro du Phone (2a). Ce n’est pas ce que nous constatons dans nos mesures, mais attendons de voir ce que Nothing en a fait.

L’affichage serait confié à un écran Amoled de 6,72 pouces, compatible 120 Hz. Compte tenu du prix de cette gamme, peu de chance qu’il soit LTPO. Pour la protection, ils seraient certifiés IP64, soit un meilleur indice que le Phone (2a) qui est IP54. Enfin, Nothing associerait le tout à une batterie de 5000 mAh.