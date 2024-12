Les Nothing Phone (3a) n’auront bientôt plus grand-chose de smartphones pas chers

Smartphones de milieu de gamme de 2025, les Nothing Phone 3a nous donne à voir quelques-unes de leurs caractéristiques.

Marque montante de la téléphonie mobile, Nothing doit lancer sa prochaine génération l’an prochain avec en figure de prou le Phone 3 qui succèdera au Phone 2 sorti l’an dernier.

Ce haut de gamme s’accompagnera de leurs déclinaison plus abordable, les Phone 3a et 3a Plus. Ce sont ceux-ci qui font parler d’eux aujourd’hui.

Nothing vient de déployer Nothing OS 3.0 sur ses appareils. Android Authority a fouillé dans le code de ce nouveau logiciel basé sur Android 15 et y a découvert des références aux prochains smartphones de la marque.

Nothing bascule chez Qualcomm

On parle ici des Phone 3a, Phone 3a Plus et CMF Phone 2 dissimulés sous les noms de code asteroids , asteroids_plus et galaga.

Le code nous apprend que les Phone 3a et Phone 3a Plus embarqueraient un SoC Snapdragon 7s Gen 3 alors que le CMF Phone 2 serait équipé d’une puce Mediatek, encore inconnue.

Le Snapdragon des Phone 3a serait une belle évolution depuis le Dimensity 7200 Pro. On a pu croiser son prédécesseur, le 7s Gen 2, sur l’excellent Xiaomi Redmi Note 13 Pro, le Motorola Edge 50 Fusion et le HMD Skyline, que des appareils que nous avons appréciés.

Du zoom optique sur le milieu de gamme

Android Authority évoque aussi la partie photo des Nothing. Jusqu’alors, les Nothing n’avaient que deux objectifs : grand-angle et ultra grand-angle.

À en croire nos confrères, ils évolueraient en ajoutant un zoom optique. On parle d’un téléobjectif pour le Phone 3a et d’un zoom périscopique pour le Phone 3a Plus.

Enfin, dernière information livrée par Nothing OS 3.0, les Phones 3a seraient aussi les premiers de la marque à être compatibles avec l’eSIM.