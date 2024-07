Nothing annonce le Phone (3) et date sa sortie

En parallèle de l’annonce du Phone (2a) Plus, Nothing nous fait miroiter la sortie prochaine du Phone (3), successeur du fleuron de sa gamme de smartphones.

31 juillet, Nothing a tenu parole et présente aujourd’hui son Phone (2a) Plus, une version boostée de son smartphone de milieu de gamme.

Dans son communiqué envoyé à la presse, le constructeur londonien glisse une courte phrase qui pourrait échapper aux yeux inatentifs. En quelques mots, il s’écarte du Phone (2a) Plus pour mentionner le Phone (3), le remplaçant du Phone (2) et donc le futur fleuron de sa gamme.

Le Nothing Phone (3) sortira en 2025

« Alors que le Phone (3) sera lancé en 2025, le Phone (2a) Plus a été pensé pour ceux qui sont enthousiastes à propos du Phone (2a) mais qui sont à la recherche de performances encore plus importantes », déclare Carl Pei, le PDG de Nothing.

Et on a donc en sus une fenêtre de sortie. Certes, c’est large, mais on sait qu’en 2025 on pourra bien mettre la main sur un nouveau modèle haut de gamme de Nothing.

Bien entendu, haut de gamme a toujours un sens différent chez cette marque. Loin d’une débauche de technologie, Nothing s’attache à toujours prodiguer les performances justes et suffisantes, optimisant ses composants et son logiciel pour offrir une expérience optimal à un tarif contenu. C’est ce qui démarque Nothing de ses concurrents.

Le Phone (2) est sorti en 2023. L’attente est donc longue, mais un successeur est bien prévu à ce smartphone pour le test duquel nous avions titré « rien à redire ». C’est dire s’il nous avait plu !