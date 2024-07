Nothing Phone (2a) Plus : le téléphone est officialisé, voici les caractéristiques, le design et son prix

Après quelques fuites et des annonces au compte-goutte de Nothing, la marque britannique a officialisé en toute simplicité son nouveau smartphone : le Nothing Phone (2a) Plus.

Le Nothing Phone (2a) Plus // Source : Nothing

Désormais, l’actualité du smartphone continue de plus belle, même au coeur de l’été.

Après les lancements de Xiaomi et Samsung, et avant la grande conférence Made by Google, c’est Nothing qui profite de la fin de ce mois de juillet pour lancer son Nothing Phone (2a) Plus. La marque avait déjà commencé à communiquer sur son nouveau téléphone, mais elle passe aujourd’hui à la vitesse supérieure avec une annonce complète et un lancement commercial.

Le communiqué de presse en profite pour dévoiler que le Phone (2) est à ce jour le smartphone le plus populaire de la marque. Il faut dire qu’il nous avait particulièrement convaincus lors de notre test.

Beaucoup de points communs

Contrairement à ce que son nom peut laisser penser, le Nothing Phone (2a) Plus n’est pas plus grand que le Nothing Phone (2a). Il s’agit plutôt d’une déclinaison un peu plus haut de gamme du précédent téléphone.

Modèle Nothing Phone (2a) Nothing Phone (2a) Plus Dimensions 76,32 mm x 161,74 mm x 8,55 mm 76,3 mm x 161,7 mm x 8,5 mm Interface constructeur Nothing OS Nothing OS Taille de l’écran 6,7 pouces 6,7 pouces Définition 2412 x 1080 pixels 2412 x 1080 pixels Densité de pixels 394 ppp 394 ppp Technologie AMOLED 2412 x 1084 pixels SoC Mediatek Dimensity 7200 Pro Mediatek Dimensity 7350 Pro 5G Puce graphique N/C ARM Mali-G610 MC4 Stockage interne 128 Go, 256 Go 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp Capteur photo frontal 32 Mp 50 Mp Définition enregistrement vidéo 4K @ 30 fps 4K @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 6 (ax) Wi-Fi 6 (ax) Bluetooth 5.3 5.3 5G Oui Oui NFC Oui Oui Capteur d’empreintes Sous l’écran Sous l’écran Type de connecteur USB Type-C USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh 5000 mAh Poids 190 g 190 g Couleurs Noir, Blanc Noir, Gris Fiche produit Voir le test Fiche produit

Ainsi, on conserve l’écran Amoled de 6,7 pouces avec une définition de 2412 x 1080 pixels, le même module photo composé de deux appareils de 50 mégapixels, la même batterie de 5000 mah, les mêmes dimensions et le même poids.

Ce qui change avec le Nothing Phone (2a) Plus

Alors quelles sont les nouveautés de ce Nothing Phone (2a) Plus ? Tout d’abord, la marque met en avant le nouveau SoC Mediatek 7350 Pro 5G. Il s’agit, d’après Nothing, d’une exclusivité mondiale de la part de Mediatek.

La puce utilise le procédé de fabrication en 4 nm de TSMC. D’après la marque, le téléphone afficherait 10% de performances générale en plus face au Nothing Phone (2a) et 30% de performances en plus dans les jeux.

Autre nouveauté : l’appareil photo en façade qui passe de 32 à 50 mégapixels. Nothing met en avant une capacité d’enregistrement vidéo en 4K HDR.

L’interface Nothing OS 2.6 // Source : Nothing

Le Nothing Phone (2a) Plus est livré avec Android 14 et l’interface Nothing OS 2.6. Les autres smartphones de la marque vont aussi y avoir droit.

Cette mise à jour apporte un nouveau widget News Reporter propulsé par ChatGPT pour offrir un résumé de l’actualité du jour.

Anecdote rigolote, les actualités seront lues par une IA dont la voix s’inspire de Tim Holbrow, le directeur financier de Nothing. On n’est jamais mieux servi que par soi-même.

Lancement et prix

Le Nothing Phone (2a) Plus est disponible en gris ou en noir. Le lancement se fera au Royaume-Uni dès le 3 août au tarif de 399 livres, puis dans d’autres régions au fil des prochains mois.

La marque n’a pas encore dévoilé le prix et la date de sortie pour la France, mais promet de donner des nouvelles en septembre.