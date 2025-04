Amazon fait chuter fortement le prix de la version 256 Go du Nothing Phone (2a) Plus avec cette offre

Plus véloce, doté de fonctionnalités améliorées, et surtout doté d’un charme fou, le Nothing Phone (2a) Plus est un bon choix pour qui souhaite renouveler son smartphone. Mieux encore, sa version 256 Go est en promotion à 329 euros au lieu de 449 euros.

Nothing a réussi à se faire très rapidement une place sur le marché concurrentiel des smartphones. Si ses produits sont bien équipés, c’est bien son originalité esthétique qui lui a permis de se démarquer. Le Phone (2a) Plus est un modèle considéré, d’autant plus qu’il se négocie avec 120 euros de remise.

Ce qui plaît sur le Nothing Phone (2a) Plus

L’interface Glyph est originale et très pratique

Une puissance à la hauteur des meilleurs

Nothing OS et ses widgets sont étonnamment bons

Dans sa version 12 + 256 Go, le Nothing Phone (2a) Plus est à 449 euros, mais sur Amazon, on peut le retrouver en promotion à 329 euros.

Il brille littéralement de 1000 feux avec 3 bandes LED

Pour se faire un nom, Nothing a tenté l’originalité de design et ça a fonctionné. C’est ainsi que le Nothing Phone (2a) Plus hérite de l’interface Glyph de la marque, qui existe depuis le tout début. C’est un enjeu qui se passe à l’arrière du smartphone où vous avez trois bandes LED derrière une plaque de verre transparente. Ce n’est pas qu’un simple éclairage, ça sert aussi à communiquer avec vous.

En fonction des notifications que vous recevez, les LED vont s’allumer de différentes façons, vous informant ainsi de ce que vous recevez. Donc, même si votre smartphone a l’écran tourné vers le bas, lequel est d’ailleurs AMOLED de 6,7 pouces en Full HD+ à 120 Hz, vous êtes informé des notifications. Bien entendu, vous pouvez les désactiver si vous avez besoin de vous concentrer et de ne pas être dérangé.

Une fiche technique solide

Alors les lumières qui clignotent, c’est rigolo deux minutes, mais le Nothing Phone (2a) Plus dégage une puissance parmi les meilleurs. C’est dû à son processeur Dimensity 7350 Pro 5G accompagné de 12 Go de RAM avec une mémoire de 256 Go. Avec tout ça, vous êtes à l’aise pour jouer aux gros jeux en 3D sans problème, et bien sûr faire toutes vos petites activités du quotidien dessus.

Par contre, par rapport au modèle (2a) classique, l’autonomie est légèrement en recul. Vous passez d’une journée et demi, limite deux jours, à une grosse journée. La charge rapide 45W le fait passer de 0 à 100% en un peu moins d’1h30. Même la photo est un peu en retrait sur ce modèle avec deux capteurs de 50 Mpx qui permettent de filmer en 4K à 30 images/seconde. Même le capteur frontal est à 50 Mpx. Les photos sont dans la moyenne, mais ce n’est pas ça qui le fait briller.

Le Nothing Phone (2a) Plus est un smartphone qui réserve bien des surprises. Vous pouvez en retrouver tous les aspects en consultant le test complet sur la page dédiée.

Pour comparer le Nothing Phone (2a) Plus avec d’autres smartphones avant d’arrêter votre choix, vous pouvez consulter le guide d’achat comparatif qui regorge d’informations.

