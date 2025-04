Amazon fait une offre généreuse sur le Samsung Galaxy S24 FE de 256 Go

Malgré quelques petites concessions sur la fiche technique, le Samsung Galaxy S24 FE reste un smartphone très équilibré et que l’on recommande sans souci. La bonne nouvelle, c’est que sa version de 256 Go est en ce moment proposée à 649,99 euros au lieu de 809 euros sur Amazon. Les membres Prime ont même droit à une réduction supplémentaire de 100 euros.

Lancé en fin d’année dernière, le Samsung Galaxy S24 FE est un smartphone « allégé » qui est certes moins puissant que les autres produits de la gamme S24. Mais sa qualité de fabrication, son excellent logiciel (One UI 7 arrive !) et ses bonnes performances en font tout de même une référence particulièrement équilibrée. Et qu’on se le dise : son prix plus doux est un vrai bon argument. D’ailleurs, le modèle de 256 Go est actuellement en promotion à moins de 650 euros.

Les points forts du Samsung Galaxy S24 FE

Un design haut de gamme

Une dalle lumineuse

One UI et l’intégration de fonctions IA

Lancé à 809 euros, le Samsung Galaxy S24 FE est actuellement affiché à 649,99 euros sur Amazon. Mais pour les membres Prime, le prix passe même à 549,99 euros.

Le FE qui ressemble au S24+

Si vous aimez le design du Samsung Galaxy S24+, mais que vous n’avez pas le budget pour vous l’offrir, sachez que le Samsung Galaxy S24 FE emprunte toutes les qualités esthétiques et de conception de son grand frère. Les deux références adoptent en effet les mêmes tranches plates lisses et angles arrondis. Mais à y regarder de plus près, le S24 FE arbore des bordures plus épaisses, notamment au niveau du menton, ce qui rend la surface d’affichage un peu moins importante. Attention aussi aux tranches qui peuvent paraître un peu trop abruptes pour certains.

Globalement, le S24 FE bénéficie d’une excellente qualité de fabrication, avec une belle robustesse en prime puisque ce smartphone est certifié IP68 (il est donc résistant à l’eau) et embarque du Gorilla Glass Victus II pour protéger l’écran. Au niveau de cet écran, justement, c’est une dalle Dynamic AMOLED 2X (2 340 x 1 220 pixels) de 6,7 pouces en 2340 x 1220 pixels qui prend place ici. En l’absence de dalle LTPO, ce S24 FE propose par ailleurs un taux de rafraîchissement de 60 Hz ou 120 Hz selon vos usages, alors que le S24+ peut osciller entre 1 à 120 Hz, ce qui aide à optimiser l’autonomie. Mention spéciale en revanche pour la bonne luminosité de l’écran.

Sept ans de mises à jour !

Côté logiciel, One UI est à la manœuvre, et la mise à jour One UI 7, après de longues semaines d’attente, va enfin faire son arrivée sur le S24 FE. Et laissez-nous vous dire que les amateurs de photo sur smartphone seront servis avec les nouvelles fonctionnalités imminentes : nouvelle application caméra, filtres par IA, fonctionnalité « Best face », édition avancée par IA générative… Oui, l’intelligence artificielle est omniprésente, et ce n’est pas là le seul atout de ce logiciel. N’oublions pas les sept ans de mises à jour majeures promises, quasiment une exception à ce niveau de prix.

Côté performances, le S24 FE est propulsé par un Exynos 2400e, qui se comporte très bien dans la majorité des usages. En jeu, c’est un poil moins satisfaisant. Pour la partie photo, le S24 FE s’équipe d’un capteur grand-angle de 50 Mpx, d’un ultra grand-angle de 12 Mpx et d’un téléobjectif 3x de 8 Mpx. Avec le premier capteur, les clichés sont de qualité, avec une colorimétrie assez bonne et cohérente. L’ultra grand-angle est bien plus à la peine, et les traitements numériques ne sont pas vraiment efficaces. Enfin, côté autonomie, on peut facilement atteindre les 15 heures d’utilisation avec un usage mixte. La charge est cependant limitée à 25 W : une charge complète s’opère en 1h15. Oui, c’est assez long.

Pour en savoir plus, n’hésitez pas à lire notre test complet du Samsung Galaxy S24 FE.

Si vous souhaitez découvrir d’autres modèles du fabricant, nous vous invitons dès maintenant à consulter notre guide des meilleurs smartphones Samsung Galaxy du moment.

