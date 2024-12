Darty fait une offre bien généreuse sur le nouveau Xiaomi 14T Pro, avec une montre connectée offerte

Version plus poussée du Xiaomi 14T, le modèle Pro profite de l’intelligence artificielle pour assurer dans les tâches quotidiennes, mais surtout pour la partie photo. Un smartphone dans l’air du temps qui voit son prix baisser chez Darty : 751 euros au lieu de 901 euros, avec un beau cadeau en prime.

Source : Chloé Pertuis pour Frandroid

Annoncée il y a quelques semaines à peine, cette version plus abordable du dernier smartphone haut de gamme du constructeur chinois, le Xiaomi 14, arbore une fiche technique qui n’en reste pas moins alléchante, surtout dans sa déclinaison Pro. Et le Xiaomi 14T Pro devient encore plus intéressant dans ce pack proposé chez Darty avec une réduction de 150 euros.

3 bonnes raisons de craquer pour le Xiaomi 14T Pro

Une puissance digne d’un smartphone premium

De très bonnes photos de jour

Design et écran séduisants

Au lieu de 901 euros, le Xiaomi 14T Pro est aujourd’hui disponible en promotion à 751 euros chez Darty. De plus, une montre connectée Xiaomi Watch 2 (d’une valeur de 149,99 euros) est offerte.

Un milieu de gamme aux allures de premium

Bien que positionné comme un smartphone plus abordable que le Xiaomi 14, véritable flagship du fabricant chinois, le Xiaomi 14T Pro a malgré tout été lancé au prix de 900 euros, ce qui n’est finalement pas si abordable que cela. La raison à cela est tout simplement que cette déclinaison Pro de la série 14T – censée être plus accessible – flirte largement avec le premium. Il n’y a qu’à regarder son design élégant et épuré, avec des finitions dignes des modèles les plus haut de gamme pour s’en rendre compte. Le Xiaomi 14T Pro arbore en effet des tranches en titane du plus bel effet, avec malgré tout des dimensions compactes (160,4 × 75,1 × 8,39 mm pour 209 g).

Et l’écran ne vient que renforcer cette idée puisque, lui aussi, est de qualité un cran au-dessus. Sa dalle AMOLED de 6,67’’ qui affiche 2712 x 1220 pixels pour une densité de 460 ppp profite d’un taux de rafraichissement variable de 1 à 120 Hz suivant l’utilisation. Le Xiaomi 14T Pro continue de briller niveau luminosité avec 1337 nits. De quoi assurer, même en plein soleil.

Une vraie interface pensée pour l’utilisateur

Le Xiaomi 14T Pro profite de la nouvelle version du système d’exploitation de Xiaomi, HyperOS. Une interface beaucoup plus esthétique qui propose surtout une personnalisation plus poussée à ses utilisateurs. À cela s’ajoute l’intelligence artificielle, avec plusieurs fonctionnalités intéressantes, dont le fameux « Circle to search » qui permet de lancer une recherche en ligne en entourer un élément d’une photo, mais aussi IA Interprète, IA Notes ou encore IA Recorder.

En parallèle, Xiaomi fait l’impasse sur plusieurs applications préinstallées. Le fabricant chinois a enfin compris combien les bloatwares pouvaient être ennuyants et c’est une très bonne chose, même si certains persistent.

Enfin, côté autonomie, Xiaomi ne déçoit pas puisque son 14T Pro assure largement une journée en usage intensif et peut même tenir deux journées avec une utilisation plus modérée. Et pour les plus accros, la charge rapide 120 W permet de recharger la batterie en à peine 30 minutes. Que demander de plus ?

Pour approfondir votre savoir sur le Xiaomi 14T Pro, n’hésitez pas à consulter notre test complet de ce très bon smartphone qui a tout de même obtenu la note de 8/10.

