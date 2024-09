Test du Xiaomi 14T Pro : un smartphone brillant, mais trop chaleureux

Comme à son habitude, Xiaomi décline son haut de gamme actuel en deux versions plus abordables et censées pourtant offrir un très bon niveau de prestation. Ainsi, le Xiaomi 14T Pro sera commercialisé à partir de 799 euros, et le Xiaomi 14T à 649 euros.

Nous nous concentrons dans ce test sur la version 14T Pro, un smartphone qui promet beaucoup, surtout au niveau de la photographie, et qui intègre enfin l’IA pour un usage au quotidien.

Un design dans la continuité

Le Xiaomi 14 avait marqué la rédaction par sa taille compacte pour un smartphone de 6,36 pouces, avec des dimensions de 152,8 x 71,5 x 8,2 mm pour 193 g. Le Xiaomi 14T Pro, qui dispose d’un écran de 6,67 pouces, ne prend que très peu d’embonpoint. Ainsi, il reste tout aussi ramassé, affichant des mensurations de 160,4 x 75,1 x 8,39 mm pour 209 grammes. Le 14T Pro affiche donc les mêmes qualités que son aîné haut de gamme en termes de nomadisme.

La face avant est épurée, avec des bords assez fins et aucun déséquilibre dans leur épaisseur. La caméra selfie est intégrée au poinçon central en haut de l’écran.

Le dos reprend tous les codes design du Xiaomi 14 avec une surface lisse et plate, dont les bords sont légèrement incurvés, ce qui, en plus de ses mensurations, rend sa prise en main très plaisante. La surface retient peu les traces de doigts, vous ne serez donc pas obligés de le nettoyer régulièrement pour garder un aspect propre.

Le bloc optique est toujours aussi proéminent, avec une épaisseur d’environ 4 mm. Il est massif et intègre trois capteurs optiques, un flash LED, un capteur infrarouge et, en son centre, nous avons la signature Leica. En effet, le constructeur d’optique allemand continue son partenariat avec Xiaomi.

Toutefois, malgré sa présence peu discrète, son positionnement en haut à droite permet à ce bloc photo d’offrir une étonnante stabilité à plat. Écrire un message ne pose aucune difficulté, il suffit simplement d’éviter d’interagir avec la partie haute de l’affichage.

Les tranches sont plates, et de la même couleur que le dos. Sur celle de droite, nous retrouvons les boutons dédiés au volume ainsi que celui de mise en marche. Ce dernier est légèrement strié, ce qui apporte autant du style qu’un contact plus assuré. Sur la tranche inférieure, nous avons le port USB-C, le tiroir de carte SIM et enfin un haut-parleur.

Xiaomi délivre ici un smartphone à la conception impeccable, avec un dos en aluminium, des tranches en titane et un verre Gorilla Glass 5 pour protéger l’écran. De plus, il profite d’une certification IP68. Cela signifie que ces téléphones sont étanches à la poussière et qu’ils résistent à une immersion jusqu’à trois mètres durant 30 minutes.

Ce Xiaomi 14T Pro se décline en Titan Gray, Titan Blue et Titan Black. Un beau produit, dont la principale faiblesse est peut-être de manquer de caractère. Il rappelle rapidement un Pixel ou un iPhone, mais n’arrive pas à s’imposer par son seul charme.

Un écran très lumineux

L’écran de 6,67 pouces du Xiaomi 14T Pro est une dalle AMOLED de 2712 x 1220 pixels, pour une densité de pixels de 460 ppp. Dire que l’affichage est d’une très belle finesse est donc un euphémisme. Il propose en plus un taux de rafraîchissement variable allant de 1 à 120 Hz.

Au quotidien, il faut admettre que nous sommes sous le charme. L’affichage est très fin, la colorimétrie est de très bonne qualité, même si un peu froide.

Le 14T Pro offre plusieurs modes d’affichage, et les résultats des tests de couverture colorimétrique et de fidélité des couleurs — menés avec le logiciel Calman de Portrait Displays — placent le mode Vif comme celui qui offre l’affichage le plus naturel et riche.

Ainsi, nous y mesurons un Delta E de 2,06, alors que la valeur de référence est de trois, seuil à partir duquel l’œil humain peut percevoir les problèmes de colorimétrie. En HDR, on est à 6,35 pour une valeur cible de 6.

Nous avons une température des couleurs de 7227 K, ce qui confirme nos impressions d’un rendu un peu trop froid. L’écran offre une couverture de 144 % de l’espace colorimétrique BT 709, de 96,58 % de l’espace DCI-P3 et 65 % du BT 2020, ce qui est très bon.

Mais le plus agréable reste sa luminosité. Avec 1337 nits en SDR et 1570 nits en HDR, le Xiaomi 14T Pro s’utilise confortablement même en plein soleil. De plus, cette luminosité est aussi suffisante pour apprécier les contenus HDR10+ ou Dolby Vision.

HyperOS à la manœuvre

Le Xiaomi 14 embarque Android 14 et HyperOS, le successeur de MIUI. Cette interface est toujours aussi esthétique et offre de très nombreuses options de personnalisation.

Cette partie est très riche, presque trop, et si vous vous lancez dans une réelle personnalisation, mieux vaut prendre le temps de se plonger dans les méandres du système. Cela sera un peu long, mais vous aurez alors une interface à votre image.

De plus, HyperOS est fluide et réactif, ce qui le rend encore plus agréable au quotidien. Nous regrettons encore une fois la présence de bloatwares, mais Xiaomi nous promet de travailler à les réduire.

En revanche, nous apprécions l’absence d’intrusions publicitaires comme sur le Redmi Note 13 Pro, mais ce dernier coûte moins de 300 euros, contre 800 euros pour le 14T Pro.

L’IA fait une entrée en fanfare avec le 14T Pro, qui propose une série d’outils IA intégrés à HyperOS et provenant de chez Google. Ainsi, la fonctionnalité Circle to Search permet de rechercher tout ce qui est affiché à l’écran.

À cela s’ajoute l’intégration de Gemini, l’IA générative de Google. En termes de productivité, IA Interprète fluidifie les échanges en langues étrangères, lorsqu’aucun des deux interlocuteurs ne maîtrise celle de l’autre. IA Notes et IA Recorder améliorent l’efficacité grâce à la transcription de la parole en texte et à la rédaction de résumés.

Toutefois, en-dehors de la photo, les autres fonctions n’étaient pas disponibles lors de notre test avant la présentation officielle du smartphone.

IA Pro supprime les éléments indésirables pour des photos parfaites. IA Film facilite la création de courts-métrages cinématographiques, et IA Portrait génère des avatars personnalisés, permettant aux utilisateurs d’afficher leur style unique sans effort. Ces outils sont bien intégrés au système et assez efficaces. De plus, à la différence du dernier OnePlus Nord 4, l’IA de Xiaomi est disponible en français.

Pour terminer, le constructeur chinois s’engage à fournir 4 ans de mises à jour Android et 5 ans de mises à jour de sécurité, ce qui est très honorable, même si Samsung, Apple et Google font mieux.

Les grosses performances sont bien là

Au menu, les amateurs de puissance ont droit à un MediaTek Dimensity 9300+, gravé en 4 nm et composé d’un Cortex-X4 à 3,4 GHz, de trois Cortex-X4 à 2,85 GHz et de quatre Cortex-A720 à 2 GHz. Il est accompagné de 12 Go de RAM LPDDR5X et de 256 Go, 512 Go ou 1 To de stockage UFS 4.0. Pour la partie 3D, c’est un GPU Immortalis-G720 MC12 qui est à la manœuvre.

Modèle Xiaomi 14T Pro Honor 200 Pro Samsung Galaxy S24 Google Pixel 9 AnTuTu 10 1900849 1343741 1722457 861375 AnTuTu CPU 414617 349758 427031 129991 AnTuTu GPU 787292 501552 680048 425434 AnTuTu MEM 394825 240432 323844 156896 AnTuTu UX 304115 251999 291534 149054 PC Mark 3.0 13482 16724 18232 10698 3DMark Wild Life N/C N/C 8907 N/C 3DMark Wild Life framerate moyen N/C N/C 53 FPS N/C 3DMark Wild Life Extreme N/C N/C 4294 2574 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen N/C N/C 25.71 FPS 15.42 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) N/C 54 / 49 FPS 96 / 65 FPS 58 / 44 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) N/C 60 / 98 FPS 99 / 111 FPS 59 / 78 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 61 / 263 FPS 119 / 248 FPS 60 / 150 FPS Geekbench 6 Single-core 2159 1800 2072 1745 Geekbench 6 Multi-core 6954 4502 6565 4015 Geekbench 6 Compute (Vulkan) 14239 9886 15568 6972 Lecture / écriture séquentielle N/C 931.68 / 645.83 Mo/s 2170 / 996 Mo/s 213 / 894 Mo/s Voir plus de benchmarks

Les résultats de nos benchmarks sont très flatteurs : ce Dimensity 9300+ affiche des performances de haut niveau, que ce soit en puissance brute ou en manipulation d’objets en 3D. Des chiffres que l’usage au quotidien ne fait que confirmer, avec une fluidité sans faille. Nous n’avons observé aucun temps de latence ni de multitâche affichant des lags, un plaisir constant.

Côté gaming, rien à dire : avec Fortnite en mode Épique, tous les niveaux de détails au maximum, le framerate est stable à 60 fps.

Pour ceux qui veulent pousser leur 14T Pro au maximum, sachez qu’atteindre un framerate de 120 fps (en mode graphique moyen) est une formalité, et que les 60 fps sont également maintenus en mode de qualité maximale.

Quant à Genshing Impact, avec toutes les options graphiques au maximum nous avons un framerate qui oscille entre 55 et 60 fps. En passant au mode de qualité juste en dessous, les 60 fps sont stables.

Cependant, nous devons apporter un bémol à ces excellentes prestations. Après plus de 30 minutes de jeu, Xiaomi réduit les performances pour éviter une chauffe excessive.

Alors que le OnePlus Nord 4 est un modèle du genre dans cet exercice, Xiaomi ne fait pas preuve de la même maîtrise. Ainsi, la température monte assez rapidement et devient désagréable pour jouer confortablement.

De plus, la puissance est réduite de plus de 40%, ce qui nous donne une baisse de framerate au niveau de qualité maximale sur un Fortnite ou un Genshin Impact. On est alors entre 35 et 44 fps.

Un volet photo soigné, un bon téléobjectif

Si Xiaomi fait des progrès à chaque génération, il n’arrive pas encore à égaler les ténors du secteur, même s’il s’en rapproche. Nous avons ici un équipement sérieux avec un bloc photo qui se décompose ainsi :

Un capteur principal grand-angle de 50 Mpx en f/1,6 ;

Un capteur ultra grand-angle de 12 Mpx en f/2,2 ;

Le dernier capteur est un téléobjectif de 50 Mpx en f/2,0 ;

La caméra frontale embarque un capteur de 32 Mpx en f/2,0.

Les trois caméras arrière sont signées par Leica, le spécialiste allemand qui était anciennement le partenaire de Huawei.

Capteur principal

Xiaomi délivre ici un cameraphone de très bonne qualité. Ainsi, nous avons des clichés avec un beau piqué, la précision est au rendez-vous et il y a une belle cohérence dans l’image. Il parvient à bien gérer les zones très lumineuses et à éviter la surexposition. Cependant, il y a parfois une perte notable de détails et l’apparition de lens flare.

Comme son aîné, le Xiaomi 14, le 14T Pro permet de basculer entre deux modes Leica : le mode couleur naturelle et le mode contrasté. Le premier offre un rendu colorimétrique très naturel, tandis que le second les rend plus flatteuses, ce qui ravira les instagrammeurs. Le seul réel souci rencontré est une colorimétrie qui peut fortement varier en cas de changement brusque d’intensité lumineuse, comme avec la fleur jaune ci-dessus.

Capteur ultra-grand-angle

Le mode ultra grand-angle du Xiaomi 14T Pro démontre une belle maîtrise de la part du constructeur. En plein jour, nous obtenons des photos nettes, avec des effets de déformation des bords très bien maîtrisés.

La colorimétrie reste naturelle, et les contrastes de bonne qualité permettent de profiter encore mieux d’un bon niveau de détail. Si l’on excepte un peu moins de précision, nous sommes dans une belle continuité avec le capteur principal.

Ultra grand-angle Grand-angle

Téléobjectif 2,6x et plus

Xiaomi nous propose ici un zoom 2,6x et 5x qui exploitent directement le téléobjectif.

La colorimétrie est un peu plus sombre, mais nous avons surtout le plaisir d’apprécier des clichés offrant un très bon niveau de détail. Surtout que, pour une fois, Xiaomi évite des traitements numériques trop agressifs, comme le lissage.

Zoom 2,6x Zoom 5x

Le zoom 5x est de bonne qualité, mais il a plus de mal à gérer la surexposition en arrière-plan. De plus, le niveau de détail n’est vraiment bon que sur l’endroit de l’image où nous réalisons la mise au point. Les zones autour sont moins précises et nous notons également des contrastes moins subtils.

Nous retrouvons avec le zoom 10x les mêmes défauts qu’avec le zoom 5x. Toutefois, la zone sur laquelle la mise au point a été réalisée (ici le panneau d’interdiction) est très lisible. Autour c’est correct, mais la perte est notable.

Zoom 5x Zoom 10x

Le zoom 20x n’est pas si mal, le panneau reste lisible, mais tout autour se trouve un amas de zones floues, dont le traitement numérique donne un rendu 3D peu esthétique.

Zoom 10x Zoom 20x

Dans d’excellentes conditions de luminosité, les différents niveaux de zoom proposés par le Xiaomi 14T Pro sont de très bonne qualité.

Nous avons ici de quoi nous amuser et essayer des clichés que nous n’oserions pas tenter avec d’autres appareils. Toutefois, dès que la lumière devient moins abondante, ces zooms perdent en qualité, comme nous allons le voir ci-dessous.

Mode nuit

De nuit, le résultat est moins flatteur qu’en journée. Xiaomi a encore du travail à faire dans ce domaine, même si le rendu reste satisfaisant. Nous retrouvons la légère tendance de la colorimétrie à dériver vers des tons orangés, comme sur le Xiaomi 14. Le niveau de détail est correct lorsque l’éclairage ambiant est suffisant. Cependant, on observe un lissage qui s’accentue à mesure que la lumière diminue.

Xiaomi applique un lissage important qui sauve en apparence beaucoup de photos.

Ultra grand-angle Grand-angle

Le mode ultra grand-angle manque clairement de luminosité et de nuances dans les contrastes. Nous obtenons un résultat honorable mais sans plus, à cause d’un lissage trop visible.

Grand-angle Zoom 2,6x

Le zoom 2,6x est nettement en retrait, alors qu’il nous avait beaucoup séduit en journée. Le lissage est une nouvelle fois responsable d’un manque de détail flagrant et le manque de lumière rend les photos peu lisibles.

Le mode nuit ne propose pas de zoom supplémentaire au-delà du 2,6x. Si vous en voulez plus, il faut repasser en mode photo classique, mais sachez que le rendu sera de toute façon inexploitable.

Mode portrait

Avant de vous lancer dans des clichés en mode portrait, vous devez impérativement désactiver le mode Beauté. Ce dernier lisse beaucoup les visages et a la désagréable caractéristique d’être activé par défaut.

Une fois ceci fait, nous apprécions le rendu des photos, avec un détourage propre qui sait éviter le piège des verres de lunettes, mais pas celui des cheveux foisonnants de la fille du testeur. Il peut parfois y avoir d’autres faiblesses, mais cela reste acceptable.

Les effets bokeh sont joliment équilibrés, appliqués aux différents plans de l’image de manière naturelle et agréable à l’œil. Le rendu de la carnation est un peu moins chaud qu’il ne le devrait, mais cela reste naturel, renforçant un bon niveau de détail.

Le mode selfie se fait plus facilement piéger par le détourage et manque parfois sa cible, comme sur la photo de gauche ci-dessus.

Si les clichés sont un peu moins fins que ceux du mode portrait dorsal, la colorimétrie est également un peu trop pâle, ce qui impacte la carnation.

Capteur 50 Mpx

Le mode Haute Résolution de l’APN permet de capturer des photos en 50 Mpx plein format.

Crop 1920 x 1080 cliché 12 Mpx Crop 1920 x 1080 cliché 50 Mpx

Bien que nous obtenions un niveau de détail supérieur, le passage au plein format accentue également les traitements numériques et la précision n’est pas toujours parfaite dans le découpage des différents plans.

Bon point, le temps de traitement n’est pas plus long en 12 Mpx qu’en 50 Mpx. De plus, cela permet d’apprécier les efforts de Xiaomi qui a fortement limité le lissage des détails, contrairement à ses précédents produits.

Audio

Le Xiaomi 14T Pro est doté de deux haut-parleurs stéréo, dont la qualité sonore est étonnamment bonne. Le rendu est assez équilibré, même si les basses sont très en retrait. Cela manque un peu de précision, mais la dynamique est bonne.

Seul petit bémol, un déséquilibre dans la stéréo avec le côté bas plus puissant que le haut-parleur sur la tranche haute, mais cela reste léger.

Réseau et communication

Le Xiaomi 14T Pro est compatible avec les réseaux 4G et 5G, et prend en charge toutes les bandes de fréquences utilisées en France. En plus de cela, il offre une connectivité Wi-Fi 7 et Wi-Fi 6E, ainsi que la technologie NFC, le Bluetooth 5.4 et le GPS (Glonass, Galileo, Beidou, A-GPS, QZSS, NavIC). Il dispose également d’un support eSIM, en plus du double port nano SIM.

Lors de nos tests, nous n’avons pas constaté de problèmes particuliers lors des appels, aussi bien en émission qu’en réception.

Une bonne autonomie, une charge (très) puissante

La capacité de la batterie du 14T Pro est de 5000 mAh. Elle est associée à une charge rapide à 120 watts (bloc secteur non fourni pour respecter la nouvelle réglementation européenne).

Lors de notre test d’autonomie en partenariat avec SmartViser, nous avons obtenu un score de 12h59. Cela positionne l’appareil de Xiaomi dans la bonne moyenne de sa catégorie. À noter qu’il est cependant moins bon sur ce terrain que le Xiaomi 14 qui avait tenu 14 heures sur le même test.

Coté charge, nous avons utilisé un bloc de charge 67 Watts. Nous récupérons 19% en 5 minutes, 52 % en 20 minutes et une charge toal en moins de 50 minutes. Avec un chargeur 120 W, nous devrions donc avoir une recharge de 0 à 100 % en moins de 30 minutes.

Le Xiaomi 14T Pro est disponible dès le 26 septembre. Trois versions sont disponibles :

12 Go + 256 Go : 799 euros

12 Go + 512 Go : 899 euros

12 Go + 1 To : 999 euros

Actuellement la version 512 Go est au prix de la 256 Go et la version 1 To au prix de la 512 Go. En sus, Xiaomi ajoute une offre de reprise allant jusqu’à 150 euros.

À cela s’ajoutent quelques bonus :