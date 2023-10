Le Xiaomi 13T Pro est un smartphone à cheval entre le milieu de gamme et le haut de gamme. Il intègre quelques éléments dignes d'un smartphone plus cher, comme un téléobjectif X2 et une charge 120 W, mais limite aussi la facture sur les finitions.

Xiaomi a le sens du détail : une lettre dans le nom de son smartphone, et toute la fiche technique peut changer. On s’intéresse aujourd’hui au Xiaomi 13T Pro, un smartphone situé à la porte du haute de gamme avec ses 800 euros. À ne pas confondre avec le Xiaomi 13 Pro qui coûtait, à sa sortie 1300 euros.

Fiche technique

Modèle Xiaomi 13T Pro Dimensions 7,57 cm x 16,22 cm x 6,62 mm Interface constructeur MIUI Taille de l'écran 6,67 pouces Définition 2712 x 1220 pixels Densité de pixels 446 ppp Technologie AMOLED SoC Mediatek Dimensity 9200+ Puce graphique Immortalis G715 Stockage interne 256 Go, 512 Go, 1000 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mp

Capteur 2 : 50 Mp

Capteur 3 : 12 Mp Capteur photo frontal 19 Mp Wi-fi Wi-Fi 7 Bluetooth 5.4 5G Oui NFC Oui Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh Poids 206 g Couleurs Noir, Bleu, Vert Fiche produit

Ce test a été réalisé à l’aide d’un smartphone prêté par la marque.

Design : passe-partout

Le Xiaomi 13T Pro fait dans l’efficace, sans fioritures. Il fait tout bien, mais n’excelle en aucun point. Cela peut être vu comme une force ou une faiblesse selon vos préférences.

Commençons le tour du propriétaire. Au dos, on trouve un bloc photo assez massif et assez passe-partout, un quasi carré agrémenté d’une fine ligne pour séparer, en haut, le grand-angle, en bas l’ultra grand-angle. Si l’on descend d’un étage pour s’intéresser au revêtement au dos du téléphone, on tombe sur un véritable miroir. Une idée à double tranchant puisque cela a un certain style, mais le revêtement est un véritable aimant à traces de doigts.

Le niveau général des finitions est acceptable, rien qui vous fera tomber de votre chaise, mais rien qui vous fera pousser un sifflet d’appréciation. Les tranches plates aident à la préhension, qui est d’ailleurs plutôt bonne, le smartphone n’est ni trop épais ni trop lourd (206 g).

Vers l’avant, les tranches rejoignent l’écran avec un angle droit lissé. Pour l’arrière, le dos est légèrement bombé pour rejoindre les tranches. C’est plutôt bien fait. Les boutons sont tout petits. Celui du volume vers le haut est peut-être un poil éloigné du centre, mais ça reste vivable.

Le confort de prise en main est correct, mais là encore, nous ne pouvons pas dire qu’il laisse un souvenir impérissable. Il fait le job, c’est bien tout.

Pour la face avant, signalons des bordures assez présentes avec un menton, certes petit, mais bien réel. Pour le reste, rien à dire de spécial : une dalle plate se présente à vous, percée en son milieu en haut d’un poinçon assez discret. Rien de folichon une fois encore.

Xiaomi a su faire de vrais progrès en matière de protection de ses produits haut de gamme et le Xiaomi 13T Pro en témoigne. Il intègre en face avant du verre Corning Gorilla 5. Il est en outre étanche et résistant à la poussière grâce à sa certification IP68.

Écran : ça déborde de couleurs et de luminosité

L’écran est une dalle Oled de 6,67 pouces en 20:9. Elle affiche une définition de 2712 x 1220, soit un peu plus que du Fulld HD et elle est dotée d’une densité de pixels de 480. Le taux de rafraichissement monte à 144 Hz. Elle est compatible DolbyVision HDR10, HDR10+.

Première remarque, si le constructeur vend une dalle adaptative, l’écran monte en réalité à 120 Hz dans la plupart des apps et descend à 60 Hz lorsqu’il est immobile. Oubliez donc le 144 Hz, mais aussi les économies d’énergie – et donc le gain en termes d’autonomie – qu’occasionnerait un écran capable de descendre plus bas.

Passé cette petite anicroche, soyons clairs : l’écran du Xiaomi 13T Pro est excellent. Il monte en luminosité jusqu’à 1255 cd/m² (en HDR), un bon score pour sa catégorie de prix. En mode de couleur saturé, il délivre jusqu’à 116 % du spectre colorimétrique DCI-P3. Là encore, pour un smartphone à 800 euros, on n’en attendait pas moins. La précision s’en ressent : le Delta E moyen sur le DCI-P3 est, toujours en saturé, à 4,02 en SDR et 6,53 en HDR. Rappelons que dans l’idéal, nous visons au moins 3. Pour s’en rapproche, le mode « couleur original » (sic) descend à 3,6 de delta E moyen. C’est lui aussi qui propose la température de couleurs la plus adaptée avec 6279 K lorsqu’on vise 6500 K.

Logiciel : Xiaomi enfin dans la course

Enfin, enfin, ENFIN ! Xiaomi a osé parler de durée de mises à jour pour son Xiaomi 13T Pro. Et avec la manière s’il vous plait puisque le constructeur promet désormais quatre années de mises à jour majeures sur les Xiaomi 13T et 13T Pro. Un bon pas dans la bonne direction. Le constructeur rejoint là Samsung, Oppo et OnePlus qui promettent déjà cela sur leurs flagships.

Il y a tout de même un twist. Le Xiaomi 13T Pro est proposé avec Android 13 à sortie. Or, nous ne sommes qu’à quelques jours du déploiement d’Android 14. Les esprits chagrins diront, avec raison, que Xiaomi a donc un train de retard sur ce smartphone du fait de sa date de sortie et que son smartphone n’a virtuellement, que trois ans de mises à jour majeures réelles. Certes.

Le smartphone est fourni avec MIUI 14 sous Android 13 donc, l’interface maison de Xiaomi. Premier point un peu choquant : il y a vraiment beaucoup d’applications préinstallées : Opera, Netflix, TikTok, Facebook, Amazon Boutique, Prime vidéo, Booking, LinkedIn, Spotify, Audible et j’en passe. Oui ce n’est pas gravissime, car il est possible de les désinstaller, mais à 800 euros le smartphone, nous sommes en droit de trouver cela un peu fort de café.

Pour le reste, nous avons déjà eu l’occasion de le dire dans de précédents tests de Xiaomi : MIUI a considérablement amélioré son expérience utilisateur. L’ergonomie a été revue de fond en comble et il est désormais très facile de trouver ce que l’on cherche. La fluidité générale est très bonne et les options de personnalisation nombreuses.

En revanche, Xiaomi n’a toujours pas intégré une des spécificités des systèmes Android, pourtant ajoutée sur Android 12, à savoir Monet. Cette fonctionnalité permet de récupérer les couleurs du fond d’écran et de les appliquer à toute l’interface. Nous continuons de le regretter.

Le menu batterie est très détaillé sur MIUI De nombreux notifications non demandée sur MIUI Le panneau de contrôle de MIUI, très proche d'iOS. Le menu d'accueil de MIUI Les fonds d'écran sur MIUI. Les fonds d'écran sur MIUI.

En outre, l’interface de Xiaomi continue d’être légèrement étrange sur plusieurs points. Je pense par exemple à une action toute simple comme le fait de changer de fond d’écran. Assez logiquement, vous serez tentés de vous rendre dans le sous-menu Fond d’écran des paramètres. Là, une palanquée de fonds est proposée, mais impossible d’accéder à la mémoire du téléphone pour récupérer une photo que vous auriez capturée ou une image. Pour ce faire, il faut sortir de là et utiliser le navigateur de fichiers. Ce n’est pas grave une fois encore, mais Xiaomi a encore des progrès à faire pour rendre son interface plus ergonomique.

J’ai trouvé en outre le processus de mise à jour particulièrement lent. Le smartphone a mis près d’une heure à charger et installer la mise à jour de sécurité de septembre.

Une fonctionnalité nous a tapé dans l’œil : les applications clonées. Vous pouvez créer un clone de n’importe quelle application dans le but d’avoir deux comptes différents. Cela peut être très pratique pour séparer vie personnelle et professionnelle par exemple. Une bonne idée, car ce qui manque le plus à Xiaomi, c’est la possibilité de se démarquer de la concurrence avec des fonctionnalités qui sortent de l’ordinaire comme le mode de concentration de Samsung, qui est tout bonnement excellent.

Photo : un bon téléobjectif

Capteur principal : IMX707 (50 Mpx), 24 mm, f/1,9, OIS, capteur de type 1/1,28 pouce ;

Ultra grand-angle : IMX596 (20 Mpx), 15 mm, f/2,2 ;

Téléobjectif : X2 (50 mm) f/1,9.

Quel que soit le capteur utilisé, vous pouvez prendre des clichés dans deux modes colorimétriques : Leica Vibrant et Leica Authentic. Le premier envoie des couleurs chatoyantes et flatteuses tandis que le second vise des couleurs plus proches de la réalité.

Voici ce que cela donne sur le capteur principal :

Leica Authentic Leica Vibrant Leica Authentic Leica Vibrant

Sur l’ultra grand-angle, la différence est plus prononcée. On doit alors choisir entre des couleurs assez saturée en Vibrant et une pelouse à l’ombre un peu trop bouchée en Authentic.

Dans l’ensemble, voici notre avis sur la photo de ce Xiaomi 13T Pro : le capteur principal donne des résultats plutôt satisfaisants. Le X2 permet d’avoir un beau mode portrait en 50 mm sans perte. En zoom numérique, on peut monter jusqu’en X5 et garder quelque chose de propre, le X10 reste ok, et ce n’est qu’à partir du X20 que ça manque de précision.

Il est possible de filmer jusqu’en 4K à 30 fps.

Capteur principal

Le capteur principal offre une satisfaction toute relative. Les clichés sont corrects, mais rien ne sort vraiment de l’ordinaire et on a le sentiment d’être face à des photos qui manquent de caractère. On remarque un vrai problème de piqué, notamment sur tous les petits détails, comme le « + » vert de la pharmacie ou bien les feuillages.

La plage dynamique reste bonne et la gestion des couleurs bien meilleure que ce à quoi Xiaomi pouvait nous avoir habitués, même dans son mode Vibrant.

De nuit le Xiaomi 13T Pro peine beaucoup à satisfaire. Même avec un éclairage fourni, le manque de détails saute aux yeux.

Ultra grand-angle

L’ultra grand-angle est légèrement plus sombre que son comparse, mais il fournit un job satisfaisant. On perd évidemment un peu en détail, mais il fait ce qu’on lui demande proprement.

De nuit, nous sommes beaucoup plus mitigés. On dirait même que le mode nuit ne s’est pas vraiment activé.

Selfie

Je vais être franc, je ne me reconnais pas vraiment sur les trois premiers selfies. Ils lissent beaucoup trop la peau et modifient clairement le visage pour tenter de l’embellir, perdant beaucoup en détail au passage.

Ceci étant, sur les deux derniers, après une mise à jour, le résultat est beaucoup plus convaincant, il faut l’admettre, même si en zoomant dans l’image, on perd beaucoup de détails quand même. Sur la barbe par exempel. La gestion de la lumière du soleil et de la plage dynamique est satisfaisante.

Téléobjectif X2

Sans aucun doute le module photo le plus plaisant à utiliser sur ce smartphone. Il permet d’avoir une perspective non transformée de la réalité. Son piqué, sa gestion des couleurs (regardez les feuilles), sa plage dynamique, tout est franchement convaincant.

Portrait

Le mode portrait offre un flou d’arrière-plan somme toute assez esthétique et si on n’y regarde de pas trop près, Mais il lui arrive tout de même d’avoir des éléments assez étranges, comme un léger voile ou des soucis de focus. On remarque aussi que le détourage autour de mes cheveux en bataille n’est pas toujours parfait.

Les photos du mode portrait étant trop lourdes pour les téléverser sur notre site, nous les avons compressées.

Zoom numérique

Le Xiaomi 13T Pro propose un zoom numérique, c’est à dire un crop directement dans l’image. Plus le crop est intense, plus on obtient un résultat à mi-chemin entre la peinture impressionniste et une photo.

Performances : chauffe et performances

Le Xiaomi 13T Pro est fourni avec un Dimensity 9200+, une puce résolument haut de gamme. Elle est accompagnée de 16 Go de RAM et de jusqu’à 1 To de stockage.

Modèle Xiaomi 13T Pro Samsung Galaxy S23 Ultra Nothing Phone (2) AnTuTu 10 1495290 1525434 1048933 AnTuTu CPU 372849 387601 280996 AnTuTu GPU 519482 626189 369164 AnTuTu MEM 321557 256166 187958 AnTuTu UX 281402 255478 210788 PC Mark 3.0 14307 15899 13390 3DMark Wild Life Extreme 3082 3781 2735 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 18 FPS 23 FPS 16 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 70 / 64 FPS 97 / 70 FPS 59 / 45 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 80 / 110 FPS 108 / 126 FPS 60 / 88 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 120 / 303 FPS 120 / 303 FPS 60 / 209 FPS Geekbench 5 Single-core N/C 1538 N/C Geekbench 5 Multi-core N/C 5036 N/C Geekbench 5 Compute N/C 9588 N/C Geekbench 6 Single-core 1294 N/C N/C Geekbench 6 Multi-core 3483 N/C N/C Geekbench 6 Compute 7404 N/C N/C Lecture / écriture séquentielle 3744 / 3171 Mo/s 3011 / 1743 Mo/s N/C Lecture / écriture aléatoire 108787 / 144809 IOPS 109659 / 38793 IOPS N/C Voir plus de benchmarks

Au quotidien, aucun souci, cette puce porte sans trembler tous les usages classiques d’un smartphone. Les applications se lancent rapidement, il n’y a pas de lag à déplorer, une vraie expérience haut de gamme.

Si on regarde les performances pures en benchmark, le Xiaomi 13T Pro se place non loin du Snapdragon 8 Gen 2 d’un Galaxy S23 Ultra et dépasse d’une tête le Snapdragon 8+ Gen 1 d’un Nothing Phone (2).

Avec une telle puce, il est bien entendu possible de lancer n’importe quel jeu 3D disponible sur smartphone et de mettre les détails au maximum ou presque. C’est le cas sur Genshin Impact par exemple, sur lequel nous avons pu jouer en détail élevés et 60 FPS avec une fluidité parfaite.

En revanche, Xiaomi semble avoir encore besoin de travailler la partie gestion de la température de son Xiaomi 13T Pro. En jouant 10 minutes, la sensation de chauffe s’installe et il devient un peu inconfortable de jouer. La batterie a d’ailleurs atteint 42 °C ce qui commence à la rendre susceptible de s’abimer.

Sur le benchmark AnTuTu 10, la batterie est même montée à 50 °C et le dos du smartphone ne pouvait pas être tenu en main sans craindre de se bruler. Heureusement, cela reste un usage extrême de la puce.

Batterie

Le Xiaomi 13T Pro possède une batterie de 5000 mAh, ce qui sur le papier est une belle capacité. Comme nous l’indiquons souvent dans nos tests, ce qui compte est surtout l’optimisation du smartphone. Xiaomi n’a pas trouvé la solution avec son 13T Pro de notre point de vue. Il s’agit d’un smartphone qui tient certes la journée sans broncher, mais qui ne peut pas rempiler sur une deuxième journée sans passer par la case charge.

Pour preuve, notre test automatisé lancé sur ViSer, qui simule une activité en continu du téléphone, a donné un résultat mitigé. Celui-ci mesure le temps que met le smartphone pour passer 100 % à 10 % d’autonomie. Le Xiaomi 13T Pro met 11 heures et 07 minutes à tomber à 10 %. Il est classé 79ᵉ sur 109, soit bien en dessous de la moyenne.

Recharge

Le chargeur fourni avec le téléphone affiche une puissance de 120 W. De quoi obtenir une charge complète en partant de 0 % en moins de 40 minutes. Voici ce que nous avons obtenu :

5 minutes : 15 % ;

10 minutes : 35 % ;

15 minutes : 48 % ;

30 minutes : 82 % ;

40 minutes : 100 % (avant).

Audio

La proposition audio est un peu molle. Le smartphone est fourni avec deux haut-parleurs certes, mais on sent un peu trop que l’un des deux sert d’appoint (celui d’écoute situé en haut). Cela occasionne un léger déséquilibre. En outre, le son est assez oubliable, trop tourné vers les médiums, manquant de basse. C’est utilisable, mais n’attendez pas un moment inoubliable.

Réseaux et communications

Le Xiaomi 13T Pro intègre la 5G, le WiFi 7 et le Bluetooth 5.4. Il s’agit des dernières normes en la matière, vous avez donc de quoi voir venir.

En outre, un port double SIM est de la partie, ainsi qu’une compatibilité eSIM. Attention toutefois, l’ajout d’un forfait eSIM rend impossible l’utilisation de deux cartes SIM physique. Vous devrez choisir entre :

deux cartes SIM physiques ;

une carte SIM physique en plus d’un forfait eSIM.

Prix et date de sortie

Le Xiaomi 13T Pro est vendu dans trois coloris : bleu, noir et vert. Il possède trois configurations pour trois prix distincts que voici :