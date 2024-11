Le rapport qualité-prix du Xiaomi 13T Pro est excellent grâce à cette offre de l’avant-première du Black Friday (-300 €)

Le Xiaomi 13T Pro est un smartphone haut de gamme qui fait les choses correctement sans pour autant faire flamber la facture. Un bon argument pour certains utilisateurs, d’autant qu’il est en promotion chez Boulanger et passe de 999 euros à 699 euros.

La gamme T chez Xiaomi représente un meilleur rapport qualité-prix que la gamme classique des fleurons de la marque chinoise. Et c’est ce que confirme le 13T Pro avec sa fiche technique plutôt alléchante. Son écran rafraîchi à 144 Hz et sa charge ultra rapide font par exemple partie de ses atouts. Si vous êtes intéressés, sachez qu’il voit son prix chuter sous les 700 euros grâce à cette offre Black Friday.

Un smartphone résolument haut de gamme

Des performances à la hauteur de tous les usages du quotidien

Une très appréciable charge rapide de 120 W

Des capacités photo dans la moyenne, mais qui profitent d’une grande polyvalence

Lancé à 999 euros, le Xiaomi 13T Pro (16 Go+1 To) est disponible en promotion à 699 euros chez Boulanger.

Si, par la suite, l’offre mentionnée dans cet article n’est plus disponible, merci de jeter un coup d’œil ci-dessous afin de dénicher d’autres promotions concernant le Xiaomi 13T Pro. Le tableau s’actualise automatiquement.

Une fiche technique solide

Xiaomi n’a pas fait dans l’originalité avec son 13T Pro. Avec son design sobre, son autonomie tout juste correcte et ses appareils photo qui ne brillent pas plus que chez les autres, nous avons là un smartphone qui pourrait plaire à beaucoup de monde, mais qui ne laissera pas un souvenir impérissable. En l’achetant, nous savons exactement ce qui nous attend, et c’est peut-être là que réside sa principale qualité.

Avec son processeur Dimensity 9200+, le Xiaomi 13T Pro peut faire tourner n’importe quelle application ou jeu vidéo sans broncher. De plus, sa version 1 To est également dotée de 16 Go de RAM qui ne seront jamais un facteur limitant les performances. Cet espace de stockage conséquent, pour sa part, permettra de ne pas passer par la case corbeille avant quelques années. Autant d’indices qui laissent penser que ce smartphone résistera à l’épreuve du temps, une qualité confortée par des normes de protection adéquates (IP68 et Gorilla Glass 5), des connectivités Wi-Fi 7 et 5G, et par quatre années de mises à jour majeures assurées par Xiaomi.

Un bon compagnon pour la photographie, mais pas que…

Côté photo, si le Xiaomi 13T Pro se positionne en deçà des ténors du genre, il a néanmoins quelques atouts dans sa manche avec ses trois capteurs accompagnés de lentilles conçues par Leica. Si son appareil photo principal et son objectif ultra grand-angle offrent des résultats corrects dans toutes les situations sans jamais impressionner, c’est son objectif x2 qui brille vraiment. Il propose un équivalent 50 mm que nous avons apprécié lors de notre test, puisqu’il permet de réaliser des portraits plutôt intéressants.

Tous ces clichés seront mis en valeur par l’écran de l’appareil, qui nous a également fait bonne impression. Sa dalle OLED de 6,67 pouces au format 20:9 est fluide et lumineuse, un atout de premier ordre pour un smartphone vendu dans cette gamme de prix. Elle pèse cependant un peu trop sur l’autonomie du 13T Pro, qui ne pourra pas fonctionner plus d’une journée sans devoir passer par une prise de courant. Heureusement, le constructeur chinois maîtrise la charge rapide, et son chargeur de 120 W permet de passer de 0 à 100 % en une quarantaine de minutes.

Pour en savoir encore plus, lisez notre test complet sur le Xiaomi 13T Pro.

