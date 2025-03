Boulanger fait une offre bien généreuse sur le tout premier aspirateur robot laveur de Samsung, avec désinfection vapeur

En plus de ses smartphones et TV, Samsung se lance dans le ménage avec le Jet Bot Combo en promo à 949 euros chez Boulanger, un aspirateur robot laveur qui tente l’innovation avec la désinfection à la vapeur.

Samsung Jet Bot Combo // Source : Samsung

Le Samsung Jet Bot Combo est le premier aspirateur robot de la marque, dévoilé lors du CES 2024. Comment se démarquer dans un univers où des marques comme Roborock ou iRobot et ses Roomba, pour ne citer qu’elles, trustent toutes les marches du podium ? Tout simplement en faisant dans le qualitatif et ça, Samsung l’a compris en proposant une désinfection à la vapeur de ses serpillères, pour éliminer toute trace de bactérie et odeur désagréable. Une innovation accessible au même prix que la concurrence avec cette réduction de 27% chez Boulanger.

Les points forts du Samsung Jet Bot Combo

Le nettoyage vapeur des serpillères fonctionne du tonnerre

L’autonomie de 180 minutes permet un ménage complet

Les serpillères qui se rétractent automatiquement pour passer sur les tapis

Le Samsung Jet Bot Combo est un aspirateur robot haut de gamme, avec une station de charge polyvalente. Il passe de 1303,01 à 949 euros chez Boulanger.

Un aspirateur robot qui fait tout pour vous

Avant d’entrer dans les spécifications du Samsung Jet Bot Combo, un petit tour d’horizon de ce qu’il est exactement. C’est un aspirateur robot qui propose aussi une fonction lavante avec des serpillères. Avec lui, vous avez une station de charge sur laquelle il revient pour remonter sa batterie, mais c’est vraiment la fonction la plus primaire. Samsung a vu les choses en grand et propose ce que fait la concurrence pour que vous n’ayez pas à faire grand-chose.

Donc une fois qu’il a fini son petit ménage, il retourne sur sa base et là il se passe plusieurs choses. Déjà, la poussière se vide automatiquement dans un sac, qu’il faudra vider à intervalles réguliers (moins souvent que si vous deviez vider vous-même le bac du robot). Ensuite, les eaux usées sont évacuées et remplacées par de l’eau propre. Ensuite, les serpillères sont lavées à haute température, désinfectées à la vapeur et séchées à l’air chaud. Et il est prêt pour un second round.

Le Samsung Jet Bot Combo prend soin de vos tapis

Avec une puissance de 6000 Pa, il nettoie efficacement vos sols. Pour ça, il utilise des capteurs dToF LiDAR qui lui permettent de cartographier les lieux en 3D. Vous avez le rendu sur l’app mobile et pouvez ainsi définir des zones où passer, d’autres interdites. Si jamais vous avez des tapis au sol, les serpillères peuvent se soulever de 10 mm. Mieux : il peut même aller les déposer sur la station et revenir s’occuper des tapis en augmentant la puissance d’aspiration.

Si jamais vous avez des animaux et pas mal de poils au sol, la brosse est équipée d’un broyeur qui coupe finement tout ce qui traine. Comme ça, vous évitez les emmêlements et si jamais, la brosse est amovible ce qui permet de l’entretenir, si besoin. Sur l’app, vous pouvez programmer des types de lavage différents en fonction des pièces et même contrôler tout ça à la voix avec l’assistant vocal Bixby, créé par Samsung.

Nous vous proposons aussi de consulter notre guide sur les meilleurs aspirateurs robots du moment, si jamais vous n’avez pas été convaincu par le Samsung Jet Bot Combo.

