Voici le premier robot aspirateur et laveur avec nettoyage à la vapeur, et c’est signé Samsung

Imaginez un robot qui non seulement balaie et lave vos sols mais les désinfecte également avec la puissance de la vapeur. Samsung l'a fait !

Au CES 2024, Samsung a dévoilé une nouveauté majeure dans le monde des robots aspirateurs : le Bespoke Jet Bot Combo. Ce n’est pas juste un autre robot qui aspire et lave ; c’est un changement dans la manière de nettoyer les sols, avec une première mondiale, le nettoyage à la vapeur.

Nettoyage vapeur : comment ça marche ?

Le gros plus de ce robot, c’est sa capacité à nettoyer à la vapeur. Lorsqu’il détecte une tache séchée, il se dirige vers sa station de base pour activer la vapeur. Les tampons de nettoyage s’imprègnent alors de vapeur chaude, ce qui permet de décoller les saletés bien plus efficacement que par une simple serpillière humide.

Ce procédé utilise la puissance de la chaleur et de l’humidité pour venir à bout des taches les plus coriaces. Et après le nettoyage ? Les tampons sont désinfectés et séchés par la même vapeur, évitant ainsi la prolifération de bactéries et les mauvaises odeurs. C’est une approche complète qui ne se contente pas de nettoyer, mais qui assure aussi que le robot lui-même reste propre et prêt à l’emploi.

Une IA plus fine

Au-delà de la vapeur, le Bespoke Jet Bot Combo ferait un bond en avant en termes d’intelligence artificielle. Lorsqu’il rencontre un tapis, il ajuste son comportement : soit en soulevant simplement les tampons de nettoyage pour les tapis courts, soit en se rendant à la base pour retirer les tampons avant d’aspirer, dans le cas de tapis à poils longs.

La reconnaissance d’objets a aussi été améliorée, permettant au robot de mieux comprendre son environnement et d’éviter plus efficacement les obstacles, qu’il s’agisse de jouets, de pieds de chaise, ou d’autres objets courants dans les maisons. Cette évolution de l’IA signifie une navigation plus fluide, moins d’interruptions, et donc un nettoyage plus rapide et plus efficace. Bref, on a hâte de tester ça.

Qu’en est-il du prix et de la disponibilité ?

Les détails exacts concernant le prix et la disponibilité ne sont pas encore annoncés. C’est assez typique pour les nouveautés présentées au CES ; les entreprises préfèrent souvent attendre que l’intérêt et l’anticipation se construisent avant de lancer leurs produits sur le marché. Mais une chose est sûre, avec ses capacités avancées de nettoyage et d’adaptation, le Bespoke Jet Bot Combo se positionne comme un sérieux concurrent dans le monde des robots aspirateurs et laveurs.

Pour aller plus loin

