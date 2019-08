Vu la multitude des téléphones existants, il n’est pas aisé de faire un choix. Vous avez besoin d’un nouveau smartphone, mais vous n’avez pas une fortune à investir dedans ? Retrouvez notre sélection des meilleurs smartphones à moins de 100 euros, que l’on trouve principalement chez des marques chinoises comme Xiaomi, ou devenues chinoises comme Nokia / HMD.

Du côté des performances, son SoC MediaTek Helio A22 cadencé à 2 GHz et épaulé par 2 Go de mémoire vive est largement suffisant pour proposer une expérience utilisateur fluide sous Android 8.1 Oreo avec l’interface MIUI. Concernant le reste de ses caractéristiques, il embarque un appareil photo de 13 mégapixels, une caméra frontale de 5 mégapixels et une batterie de 3 000 mAh qui lui procure une autonomie plutôt confortable.

Xiaomi Redmi Go : le prix plancher

Le Redmi Go est le smartphone le moins de cher actuellement proposé par Xiaomi. Sorti en mars 2019 pour 99 euros et après quelques baisses de prix, c’est sans doute le smartphone le moins cher susceptible d’être recommandé sous la barre des 100 euros. Il propose un écran de 5 pouces affichant 1280 x 720 pixel ainsi qu’un processeur Snapdragon 425 en provenance de chez Qualcomm. Il n’est accompagné que par 1 seul Go de RAM. C’est peu, mais sous Android Go cela fonctionne sans – trop – d’accrocs. On trouve par ailleurs 8 Go de stockage, qui pourra être étendu grâce à une carte mémoire. La partie photo est réduite au strict minimum avec 8 mégapixels à l’arrière et 5 à l’avant.

Toute petite fiche technique donc, mais c’est aujourd’hui le smartphone le plus récent et le moins cher chez les constructeurs de renom. La présence d’Android Go permet d’avoir une expérience Android presque pure, ce que l’on ne trouve généralement pas chez Xiaomi. Il faudra en revanche le réserver aux usages les plus basiques, il pourra également convenir à un jeune ado en guise de premier téléphone portable.

Pourquoi choisir le Xiaomi Redmi Go ?