Depuis quelque temps, on voit fleurir des déclinaisons d’applications Google plus légères que les versions originales. Le but est de prendre moins d’espace sur le smartphone tout en minimisant la consommation de données mobiles. Ces applications sont habillées du suffixe « Go » et nous les avons listées ici.

Google n’a jamais caché ses intentions concernant Android. Le géant de Mountain View veut voir son système d’exploitation mobile être adopté par un maximum de personnes. Depuis quelques années, on entend régulièrement parler du fameux « prochain milliard » d’utilisateurs à conquérir, mais atteindre cet objectif est évidemment plus simple à dire qu’à faire.

Pour y parvenir, Google a imaginé une version allégée de son OS qu’il a sobrement appelé Android Go Edition. Disponible depuis Oreo, cette déclinaison est spécialement adaptée aux smartphones aux caractéristiques les plus modestes ne disposant que d’1 Go de RAM, voire moins.

De cette manière, même les appareils les moins chers peuvent proposer une expérience agréable et plus efficace à l’utilisateur, grâce à une meilleure gestion des données et de la mémoire tout garantissant une bonne sécurité. Mais cette initiative Go ne s’arrête pas là et s’accompagne aussi d’une suite d’applications Google qui ont, elles aussi, eu droit à une cure d’amincissement. Elles sont généralement préinstallées sur les appareils tournant nativement sous Android Go et, dans certains cas, elles peuvent même être téléchargées pour que tout le monde puisse profiter de leurs avantages.

Nous avons listées ces fameuses applications ici.

Galerie Go

Galerie Go est une application sous l’égide de Google Photos. Conçue pour prendre le moins de place possible sur le smartphone, celle-ci vous propose de consulter vos photos tout en profitant d’outils de retouche, d’un classement automatique et intelligent des images et d’un mode hors connexion.

Bonne nouvelle, contrairement à certains services ci-après, Galerie Go s’est rendu disponible sur le Play Store français dès sa présentation officielle. N’hésitez pas à y jeter un œil !

Galerie Go de Google Photos Télécharger gratuitement Galerie Go est une application lancée par les équipes de Google Photos. Celle-ci a pour but de fournir une galerie photo légère et rapide à... 3 raisons de télécharger cette application Peu d'espace de stockage nécessaire

Un mode hors ligne

Des outils de retouche faciles à maîtriser

Files by Google (anciennement Files Go)

Files by Google est une petite exception, car elle a perdu son suffixe Go, mais elle est a initialement été publiée sous le nom de Files Go. Il s’agit d’un gestionnaire de fichiers qui permet non seulement de gérer facilement ses documents, mais aussi de libérer de l’espace de stockage sur son smartphone. L’application détecte les doublons et se charge automatiquement de supprimer les fichiers superflus. Elle peut aussi sauvegarder automatiquement des éléments sur votre compte Google Drive.

Ce service est ultra-pratique pour les terminaux au faible espace de stockage. Les utilisateurs de smartphones haut de gamme pourraient également être intéressés et ça tombe bien, Files by Google est disponible sur le Play Store.

Files by Google Télécharger gratuitement Pour tous ceux qui aiment avoir un smartphone bien rangé ou qui expérimentent des problèmes liés à leur espace de stockage, Files by Google... 3 raisons de télécharger cette application Une application pour optimiser le stockage de votre téléphone

Explorez tous les fichiers de votre smartphone

échangez des fichiers sans passer par internet

Maps Go

Google Maps Go a l’avantage de rester très complet et on retrouve les options classiques de navigation en voiture, transports en commun ou à pied, la recherche des adresses et le partage de position. Il faut savoir qu’il s’agit d’une Progressive Web App, c’est-à-dire qu’elle renvoie en réalité vers un site web très dynamique donnant à l’utilisateur l’illusion d’être sur une application classique.

L’utilisateur ne verra donc pas vraiment de différence, si ce n’est que Maps Go ne permet ainsi pas d’économiser de la data. L’application est disponible sur le Play Store. L’application est cependant toujours en bêta. Pour vous inscrire au programme, suivez ce lien.

Google Maps Go - Itinéraires, trafic et transports Télécharger gratuitement Google Maps Go reprend les fonctionnalités principales et essentielles de l'application de cartographie dont elle est déclinée. Pour... 3 raisons de télécharger cette application Beaucoup moins lourd que Google Maps

Garde les même fonctionnalités principales

Parfait pour les smartphones avec peu de stockage

Gmail Go

Gmail Go permet d’envoyer et de recevoir des mails comme l’application Gmail classique… mais en consommant moins de RAM et en pesant moins lourd sur le précieux espace de stockage. Ce n’est que du positif non ?

Malheureusement, il faudra se montrer patient avant de pouvoir télécharger Gmail Go via les canaux officiels, même si vous n’aurez aucun mal à déjà apercevoir l’application sur le Play Store affublée de la mention agaçante « Cette application n’est compatible avec aucun de vos appareils ». L’APK peut être installé via APK Mirror.

YouTube Go

YouTube Go est un service très suivi par les amateurs de la célèbre plateforme de vidéos en streaming. Cette version allégée permet d’enregistrer des vidéos pour les regarder hors ligne par la suite et de les partager avec un ami via Bluetooth, ou encore de choisir la qualité d’une vidéo avant de la lire afin de savoir combien de données mobiles elle va consommer.

L’application a déjà été traduite en français, mais vous ne la trouverez pas pour l’instant sur le Play Store de la France. Son APK est téléchargeable ici, mais sachez qu’il n’est pas encore possible pour les utilisateurs de l’Hexagone de sauvegarder des vidéos. Elle n’est pas même disponible directement sur le Play Store pour nous.

Google Assistant Go

L’assistant personnel intelligent n’a pas manqué de prendre lui aussi le virage Go. Sa version allégée est aussi efficace que l’originale pour comprendre un bon nombre de requêtes, pour ainsi fournir des informations sur la météo, des réponses à des questions diverses ou encore d’envoyer un SMS ou d’enclencher un appel pour vous.

Google Assistant Go n’est cependant pas en mesure de contrôler vos objets connectés ou de se souvenir de vos mémos. On le trouve déjà sur le Play Store — mais pas encore en France — et sur APK Mirror.

Google Go

Anciennement Google Search Lite, Google Go reste une application de recherche classique tout en étant particulièrement adaptée aux connexions les plus lentes. Les données utilisées par la plateforme sont en effet drastiquement compressées — jusqu’à 40 % de data économisée. Il est aussi possible de sauvegarder des pages pour les consulter hors ligne, mais Google Assistant n’est pas de la partie.

Pour l’instant, il est toujours impossible d’installer Google Go depuis le Play Store et il faut passer par APK Mirror pour en profiter.

Pokémon Go

Désolé, je n’ai pu m’empêcher de faire cette blague pourrie… Après, techniquement, les Pokéball permettent de compresser les Pokémon pour qu’ils puissent tenir dans la poche et…

Non, on va s’arrêter là.