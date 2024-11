Le top des applications Android pour travailler à distance

La mobilité en entreprise s’est développée à vitesse grand V avec l’avènement des smartphones et des tablettes. Sur Android, il existe de nombreuses solutions pour travailler de chez soi, ou simplement en déplacement. Voici une petite sélection des outils que nous utilisons.

Slack

Slack est une plateforme de collaboration, et un service de messagerie instantanée, qui permet de trier ses conversations sous forme de fils de discussion ou de groupes. Il est aussi possible de créer des canaux (channels) en fonction des projets, et d’engager une conversation avec un seul interlocuteur.

Chez Humanoid, c’est l’outil idéal pour prévenir d’une mise en ligne d’un nouvel article ou d’un nouveau dossier en préparation, par exemple. En plus, il est disponible aussi bien sur desktop que sur mobile.

Zoom

Avec l’avènement du télétravail ces dernières années, de nombreuses solutions de réunion en visioconférence ont vu le jour et l’une des meilleures est certainement Zoom.

Non seulement parce qu’elle offre des fonctionnalités d’appels vidéo et de messagerie, mais aussi parce qu’elle intègre des outils de planification des réunions et de tableau blanc collaboratif, des espaces de travail virtuels et bien d’autres.

Trello

Voilà un service de gestion de projets plutôt bien conçu. Trello ressemble à un jeu de cartes : vous consignez vos tâches sur des cartes (les « cards ») que vous accrochez sur un panneau (le « board ») en les rangeant en colonnes, par catégorie (les « lists ») : les idées à gauche, ce qu’il y a à faire au milieu, ce qui est fait, mais doit être surveillé à droite, par exemple. Un schéma plutôt classique, et le tout est bien sûr collaboratif.

Précisons que nous faisons référence ici au template Kanban de Trello, mais il en existe d’autres en fonction de vos projets et de vos métiers.

Dropbox

L’original, le vrai. Doit-on encore le présenter ? Allons-y. Dropbox est une solution cloud pour stocker ses fichiers en ligne, avec la possibilité de partager des fichiers ou des dossiers à ses interlocuteurs. Le service possède une API bien documentée et est donc (logiquement) intégré dans de nombreuses solutions.

Un must-have disponible sur toutes les plateformes.

Microsoft OneDrive

C’est l’équivalent de Dropbox, mais chez Microsoft. Le client Android est régulièrement amélioré, et l’atout de OneDrive réside dans l’abonnement Microsoft 365. En effet, si vous êtes abonnés à la solution Microsoft 365 vous bénéficiez d’un espace illimité sur OneDrive. Le bon plan.

OneDrive intègre aussi les outils bureautiques en ligne de Microsoft, permettant d’éditer directement les documents stockés dans le cloud avec Word, Excel, PowerPoint, etc.

OneNote et Google Keep

Restons chez Microsoft, avec une solution de prise de notes. Création de carnets, agrémentation des notes avec des images ou des captures d’écran… La solution OneNote est complète et disponible sur de nombreux supports, dont Android.

L’équivalent chez Google, c’est Keep. Il peut gérer des listes collaboratives, annoter les listes, intégrer des photos et enregistrements audio et ajouter des rappels en fonction d’une heure ou d’un lieu.

Teamviewer

La solution de collaboration touche-à-tout a du vécu. Appels vidéo, messagerie instantanée dédiées et du contrôle à distance, Teamviewer est une solution efficace et complète qui a été adoptée en masse par les pros et les gamers. C’est dire…

Chrome Remote Desktop

La prise de contrôle à distance n’est pas nouvelle, puisqu’il existe des tonnes d’outils dans ce domaine. Chrome Remote Desktop a l’avantage d’être directement intégré dans le navigateur Chrome : vous pourrez donc accéder à votre PC depuis votre smartphone ou votre tablette Android.

Au préalable, n’oubliez pas d’activer Remote Desktop sur votre PC. Personnellement, je l’utilise essentiellement depuis un Chromebook pour accéder à mon MacBook Air à distance.

Skype

Sous le giron de Microsoft, Skype est encore une référence utilisée dans le monde entier. En plus des options d’appel et de chat, Skype facilite également le partage de fichiers et la consultation des actualités via le nouvel onglet Aujourd’hui.

Par ailleurs, il s’intègre à Microsoft Bing, propulsé par GPT-4, pour offrir des fonctionnalités innovantes supplémentaires.

Google Docs

Depuis qu’il est possible d’éditer des documents facilement sur mobile, Google Docs est revenu un des outils que j’utilise. Associé à Google Drive, Docs regroupe Docs, Sheets et Slides on peut gérer une pléthore de documents avec cet outil pour plusieurs raisons. La principale tient à la possibilité de collaborer en temps réel sur les documents, mais aussi aux fonctions qui sont désormais très poussées.

Microsoft Whiteboard

Comme son nom l’indique, Microsoft Whiteboard est un tableau blanc virtuel, qui permet aux collaborateurs d’écrire, annoter, dessiner et ajouter différents éléments sur un même espace pendant leurs réunions à distance.

Il est possible d’insérer des images, de réagir avec des émojis, de générer un organigramme facilement à partir des modèles pré-configurés, etc. Les créations sont alors stockées dans le cloud vous permettant d’y retravailler depuis n’importe quel poste connecté à internet.

Clockify Suivi du temps

Lorsque vous n’êtes pas sur site, il n’est pas toujours évident de savoir combien de temps est consacré au travail, que ce soit positivement ou négativement… Ainsi, l’application Clockify vous permet de chronométrer le temps de travail en temps réel et de le noter sur une feuille de temps.

Il est possible de lancer un chronomètre ou de noter les heures travaillées dans la semaine, si vous avez des horaires flexibles. Et si vous êtes plutôt du genre à planifier vos horaires à l’avance, vous pouvez enregistrer vos heures de travail sur un calendrier de manière à visualiser plus rapidement le temps de travail à effectuer.

Microsoft Teams

Grand concurrent de Zoom et remplaçant de Skype Entreprise, Teams est l’outil de communication de Microsoft. Il offre des fonctionnalités de réunions virtuelles, gère les appels audio et vidéo, ainsi que les conversations instantanées. Jusqu’ici rien de bien extraordinaire…

Sauf qu’avec l’IA et Whiteboard, les réunions prennent une dimension beaucoup plus dynamique et collaborative. Connecté à Outlook et Calendar, à Microsoft To-Do et à OneDrive, vous pouvez travailler dans des espaces de travail accessibles à tous et ainsi simplifier l’organisation, la gestion et donc optimiser la productivité à distance.

Google Meet

Chez Google, Hangouts était la solution de visioconférence, elle a été remplacée par Google Meet en 2020, qui remplace aussi Google Duo. S’intégrant parfaitement avec l’écosystème Google Workspace, Google Meet facilite les appels vidéo et les réunions virtuelles et leur planification avec l’agenda.

Parmi les outils pratiques qui peuvent faire la différence, on peut citer la personnalisation de l’image d’arrière-plan, le mode Picture-in-Picture, le tableau blanc virtuel, l’enregistrement des réunions, les sous-titres en direct ou encore la messagerie instantanée.

Outlook

Pas toujours facile de choisir entre la team Google et la team Microsoft. L’une comme l’autre proposent un environnement de travail à distance complet et des applications Android dédiées qui fonctionnent parfaitement bien ensemble et qui se complètent parfaitement. Ainsi, pour la gestion des emails, il y a Gmail et Outlook.

Ces clients de messagerie offrent tous deux leur lot d’avantages, mais notre préférence va à Outlook, non seulement parce qu’il existe aussi une application desktop gratuite pour Windows 10/11, mais aussi pour les filtres intelligents, la gestion simplifiée de la liste des contacts, et l’identification rapide des messages prioritaires, des newsletters et des spams.

Any.Do

Any.Do est une application de productivité qui mérite d’être davantage connue. Son credo : optimiser la gestion de vos listes de tâches à faire, que ce soit dans le domaine professionnel ou au sein de la cellule familiale.

Avec Any.DO, vous pouvez créer des listes de tâches que vous pouvez partager avec vos amis ou collègues, et surtout, planifier des rappels afin de ne pas oublier les tâches à effectuer.

De votre côté, des outils à conseiller ? Des expériences à partager ?