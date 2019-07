Découvrez Galerie Go, une application lancée par Google Photos qui promet de prendre moins de place, d’être plus rapide et de fonctionner hors ligne.

Cela fait quelque temps que Google propose des versions allégées de ses applications phares. Et pour les distinguer, la firme de Mountain View leur accole le suffixe « Go ». Le but est d’offrir un service qui prend moins d’espace sur le smartphone, souvent doté d’un mode hors ligne et promettant une meilleure rapidité d’exécution avec, en contrepartie, la perte de certaines fonctionnalités annexes. C’est dans cette optique qu’est née l’application Galerie Go de Google Photos.

Plus de place pour vos photos

Today, at #GoogleforNigeria, we introduced Gallery Go: a fast and light gallery designed to work offline. https://t.co/TY0RanREmm pic.twitter.com/ze6LuzjcMn — Google Photos (@googlephotos) July 24, 2019

« Découvrez Galerie Go, une galerie photo et vidéo intelligente, légère et rapide conçue par Google », lit-on dans la description du service sur le Play Store. L’application promet plusieurs fonctionnalités :

classement automatique des photos

outils de retouche et amélioration automatique des images

mode hors connexion

Les développeurs de Galerie Go précisent par ailleurs que « l‘application Galerie Go se résume à un fichier de petite taille, ce qui laisse encore plus d’espace pour vos photos personnelles », en ajoutant que cela permet aussi de ne pas ralentir les performances du smartphone.

On notera au passage qu’un mode sombre est disponible et qu’il s’active automatiquement quand la même option est activée sur votre smartphone.

Cette application a été présentée lors d’un événement au Nigeria. Rappelons en effet que les applications Go de Google visent en priorité à séduire les utilisateurs des pays émergents où le marché des smartphones est en plein boom, mais où les modèles haut de gamme et les forfaits généreux en data sont encore hors de portée d’une très grande partie de la population.