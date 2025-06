Google accélère Chrome de 10 % : voici comment ils ont fait

Google a réussi un nouveau tour de force avec Chrome, afficher 10 % d’amélioration sur le benchmark Speedometer 3.

Google a annoncé une amélioration significative des performances de Chrome. Le navigateur affiche désormais un gain de 10 % sur le benchmark Speedometer 3, grâce à des optimisations profondes de la gestion mémoire et du cache.

Speedometer 3 : la nouvelle référence

Le benchmark Speedometer 3.0 (vous pouvez lancer le test sur votre machine) est la référence actuelle pour mesurer les performances des navigateurs web. Cette évolution du célèbre test évalue la réactivité lors de tâches courantes : manipulation DOM, rendu CSS, exécution JavaScript.

Google et Microsoft utilisent tous deux ce benchmark pour valider leurs optimisations. La progression de 10 % de Chrome sur cette métrique représente un bond considérable, d’autant que les gains marginaux deviennent de plus en plus difficiles à obtenir.

Cette amélioration place Chrome bien face à Edge de Microsoft, qui revendiquait récemment des gains similaires, les deux navigateurs partagent le même code basé sur Chromium.

Et vous allez bénéficiez directement de ces optimisations : pages qui se chargent plus vite, interface plus réactive, meilleure fluidité lors de la navigation sur sites complexes.

Révision profonde de la gestion mémoire

L’équipe Chrome a repensé entièrement la gestion mémoire du moteur de rendu Blink. Les structures de données internes du DOM, CSS et des systèmes de mise en page ont été optimisées pour réduire les accès mémoire inutiles.

Cette refonte permet une meilleure utilisation des caches CPU, composants cruciaux pour les performances. Moins d’aller-retours vers la mémoire principale signifie des opérations plus rapides et une réactivité accrue.

Google a également migré de l’allocation mémoire classique (malloc) vers le ramasse-miettes Oilpan pour tous les composants Blink. Cette transition améliore non seulement l’efficacité mais aussi la stabilité, en réduisant les fuites mémoire et corruptions.

Le ramasse-miettes gère automatiquement la libération des objets inutilisés, évitant les ralentissements dus à l’accumulation de données obsolètes. Une approche plus moderne que la gestion manuelle traditionnelle.

Nouvelles stratégies de cache et hachage

L’optimisation du cache représente un autre axe majeur d’amélioration. Google a revu les stratégies de mise en cache pour le calcul des styles CSS, opération particulièrement coûteuse sur les sites modernes.

Le système privilégie désormais la réutilisation des données précédemment calculées, ce qui évite les recalculs redondants. Cette approche s’avère particulièrement efficace sur les sites avec animations CSS complexes ou layouts dynamiques.

Chrome intègre également rapidhash, une nouvelle méthode de hachage qui remplace les algorithmes précédents. Cette fonction optimise la gestion des chaînes de caractères lors du rendu, accélérant l’affichage du texte et des contenus.

Ces améliorations se cumulent pour offrir une expérience utilisateur plus fluide, particulièrement visible sur les applications web modernes qui sollicitent intensivement le moteur de rendu.

Bataille technologique Chrome vs Edge

Microsoft revendique des gains similaires pour Edge, également basé sur Chromium. Cette situation paradoxale – deux concurrents qui améliorent la même base de code – mais c’est aussi courant dans l’écosystème navigateur moderne.

Les deux entreprises contribuent au projet Chromium open source tout en développant leurs optimisations propriétaires. Chrome bénéficie de l’expertise Google en infrastructure web, Edge mise sur l’intégration Windows et les services Microsoft.

La bataille se joue désormais sur les détails techniques : gestion mémoire, optimisations compilateur, stratégies de cache. Des aspects invisibles mais essentiels pour l’expérience quotidienne.

De votre côté, rien à faire, la mise à jour s’installera d’elle même sur votre machine.

