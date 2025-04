Google Chrome sur Android : ce nouveau design immersif fait du bien à la navigation

Une nouvelle fonctionnalité va faire son apparition pour les utilisateurs de Google Chrome sur Android. Le navigateur permettra un affichage dynamique du contenu, offrant une expérience de navigation plus immersive.

Source : Unsplash

L’arrivée d’écran plus grand sur nos smartphones, incite les développeurs à créer des expériences plus immersives pour en tirer tout le potentiel. Si Google avec Android 15 apporte déjà un audio plus immersif pour écouter ses programmes dans la meilleure des qualités, la firme de Mountain View s’attaque ici à l’affichage des pages sur son navigateur Google Chrome.

Une navigation immersive

La nouvelle version de Google Chrome profitera au maximum du bord inférieur de l’écran. Lorsqu’un utilisateur naviguera sur une page, il verra se réduire la barre d’affichage du navigateur pour profiter au maximum du contenu de la page jusqu’à la barre de navigation gestuelle. Si cela ne change rien en termes de visibilité, cette modification apportera un confort de lecture plus que bienvenue.

Aperçu du nouveau système d’affichage de Google Chrome sur Android // Source : 9to5Google

Disponible sur la version 135 de Chrome, la mise à jour du navigateur se fera via le Google Play Store. Selon 9to5Google, cette dernière sera d’abord disponible pour les smartphones, puis sur les tablettes. Le média précise également qu’elle sera réservée aux appareils possédant une navigation gestuelle et non une navigation à trois boutons.

