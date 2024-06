Avec Android 15, vous n’entendrez plus vos films et séries de la même manière

Avec Android 15, Google va apporter l'audio spatial dynamique, un rendu audio plus immersif et dont l'intégration a été peaufinée.

Avec des écrans toujours plus grands et biberonnés à l’Oled, au HDR et aux hautes définitions, les smartphones Android sont désormais des pièces de choix pour regarder films et séries. Néanmoins, le parent pauvre de cette expérience, c’est souvent la partie audio avec une limitation stéréo.

Android 15 supporte l’audio spatial dynamique

On était alors bien loin d’une expérience cinéma. Mais c’était avant Android 13 et que Google ne déploie un mode audio spatial dans son système d’exploitation. Si l’on ne peut matériellement démultiplier les canaux d’un casque ou d’une paire d’écouteurs, le logiciel vient à la rescousse en les virtualisant. Dès lors, l’expérience est bien plus immersive.

Avec Android 15, on va encore franchir une étape puisque cette prochaine mise à jour majeure signera l’arrivée de l’audio spatial dynamique. Contrairement à sa version statique déjà disponible, cette technologie active un suivi de vos mouvements.

Pour schématiser, le son ne sera plus ancré sur vous, mais figé dans l’espace, à l’instar d’un système sonore externe. En tournant la tête à gauche, par exemple, vous aurez l’impression que les sons provenant de cette direction sont désormais en face de vous.

Quels écouteurs ou casques pour l’audio spatial dynamique

Si l’audio spatial statique fonctionne avec n’importe quel écouteur ou casque stéréo, filaire ou non, sa version dynamique nécessitera un équipement embarquant des capteurs de mouvement, comme les Pixel Buds Pro de Google.

A noter que l’on peut déjà avoir de l’audio spatial dynamique avec les Bose QC Ultra Earbuds et QC Ultra Headphones. Néanmoins, sur ceux-là Bose traite lui-même le signal en interne, ce qui grève profondément l’autonomie des appareils.

Une question d’autonomie

Oui parce que si la spatialisation dynamique est plus immersive, elle est aussi plus énergivore. La vitesse à laquelle doit être traitée l’audio, additionné au suivi de la tête fait rapidement fondre l’autonomie. Aussi, l’idée de Google est d’apporter l’audio spatial dynamique dans Android 15 via le Bluetooth Low Energy (LE) bien moins gourmand que le Bluetooth classique.

Une expérience plus immersive avec Android 15

En outre, ce Bluetooth Low Energy a une double utilité puisqu’il « offre une latence de suivi de la tête plus faible et une meilleure utilisation de la bande passante pour une expérience encore plus immersive », explique Karthic Veera, chef produit Android.

Dès lors, Android 15 promet une expérience audio encore plus immersive puisque les constructeurs n’auront plus à entamer la qualité audio ou la latence au profit de l’autonomie.