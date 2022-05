Android 13 fait le plein de nouveautés pour les casques Bluetooth et écouteurs sans fil

À l'occasion de la Google I/O, Google a annoncé trois nouveautés de taille pour la gestion des casques et écouteurs sans fil sur Android : le basculement automatique de source, l'audio spatial et une plus faible latence grâce au Bluetooth LE Audio.

Comme prévu, Google a profité de l’ouverture de sa conférence Google I/O, ce mercredi, pour dévoiler plusieurs nouveautés audio attendues déjà depuis plusieurs mois. La firme a présenté sa fonction « Audio Switching », que l’on pourrait traduire par « basculement audio ».

Concrètement, la firme de Moutain View a détaillé le fonctionnement de cette nouvelle option qui sera déployée « dans les prochains mois ». À l’instar de ce que proposent certains casques Bluetooth ou écouteurs sans fil compatibles avec le Bluetooth multipoint, Google va lancer une fonction permettant à certains casques et écouteurs de se connecter facilement à deux sources. Il ne s’agit pas vraiment de Bluetooth multipoint dans le sens où les périphériques ne seront connectés qu’à un appareil, mais d’une manière de passer facilement d’un smartphone à un autre ou d’un smartphone Android à une tablette.

Google a profité de sa conférence d’ouverture de la Google I/O pour annoncer le déploiement de cette fonctionnalité sur plusieurs casques et écouteurs Sony, JBL et Pixel. Par ailleurs, un partenariat avec Qualcomm est également prévu. Celui-ci devrait permettre à cette fonctionnalité d’arriver sur des casques ou écouteurs disposant d’un contrôleur Bluetooth conçu par l’équipementier américain. Pour rappel, c’est le cas chez Jabra, Xiaomi, Audio-Technica, Sennheiser ou Bang & Olufsen.

L’arrivée de l’audio spatial et du Bluetooth LE Audio

En plus de cet ersatz de Bluetooth multipoint, Google a profité de sa conférence pour annoncer une nouveauté elle aussi particulièrement attendue : l’audio spatial avec suivi des mouvements de la tête. À l’instar de ce que propose Apple avec ses propres écouteurs, Google annonce que les smartphones Android pourront gérer la rotation de la tête de l’utilisateur pour pousser davantage l’audio 3D. S’il était déjà possible de profiter d’un rendu sonore en audio spatialisé sur Deezer, Apple Music, Tidal ou Amazon Music grâce à Sony 360 Reality Audio ou Dolby Atmos, les mouvements de la tête n’étaient cependant pas pris en compte. Ce sera désormais le cas sur les casques et écouteurs compatibles.

Enfin, dernière nouveauté annoncée dans le domaine de l’audio pour Android 13, l’arrivée du Bluetooth LE Audio. Cette nouvelle version du Bluetooth LE va notamment permettre de réduire considérablement la latence des casques et écouteurs compatibles.

Sur ce front, Google a annoncé une collaboration avec Qualcomm, mais également avec plusieurs constructeurs de smartphones comme Samsung, OnePlus et Sony. On peut donc s’attendre à un déploiement du Bluetooth LE Audio chez plusieurs constructeurs de smartphones dans les prochains mois grâce à des mises à jour.

Signalons que ces différentes nouveautés étaient attendues de pied ferme. En janvier dernier, durant le CES de Las Vegas, Google avait déjà annoncé l’arrivée prochaine de l’audio 3D et du basculement de source automatique, mais sans donner de détails quant au calendrier prévu. On sait désormais qu’on peut s’attendre à un déploiement dans les prochains mois, au moment de la sortie d’Android 13.

