Apple Music : comment activer l’audio spatial et le lossless sur Android

Après un mois de test, l'application Android d'Apple Music intègre désormais le lossless et l'audio spatial. Au passage, la firme à la pomme a aussi intégré le fondu enchaîné automatique et une meilleure recherche dans la bibliothèque.

Ça y est, les utilisateurs d’Apple Music sur Android vont à leur tour pouvoir mettre la main sur l’audio spatial et le Lossless, un mois et demi après les utilisateurs Apple. Jusqu’à aujourd’hui, il fallait être inscrit à la bêta de l’application Apple Music sur le Play Store. Après un mois de test, la version avec Lossless et audio spatial sort sur le store officiel d’Android.

Sur le Play Store, le texte de la dernière mise à jour l’annonce ainsi : « Dans cette mise à jour, Apple Music ajoute aux appareils compatibles une expérience d’écoute spatiale en proposant des milliers de morceaux en Dolby Atmos dès le lancement. »

Apple Music Télécharger Apple Music gratuitement APK

L’annonce liste également les autres nouveautés. Elle cite « le format Lossless Audio, pour un son sans compromis avec une précision bit pour bit », « le fondu enchaîné automatique, qui associe chaque morceau au suivant pour une expérience d’écoute homogène », et « l’amélioration des recherches dans la bibliothèque ».

Comment profiter de ces nouvelles options ?

Pour activer ces nouveautés, il faut bien sûr d’ores et déjà mettre à jour l’application sur le Play Store. Une fois cela fait, vous devriez pouvoir apercevoir des macarons sous certains morceaux compatibles, qui indiquent « Dolby Atmos » ou « Hi-Res Lossless ».

Afin d’en profiter, vous devrez effectuer un petit détour du côté des options. Là, dans le réglage de la qualité audio, une nouvelle réglette est apparue. Celle-ci vous permet d’activer ou de désactiver le Lossless Audio. Également, dans la partie qui régit l’utilisation des données, vous pourrez choisir entre quatre réglages, dont deux concernent le Lossless. Selon Apple, une musique de trois minutes devrait approximativement consommer 6 Mo si elle est en MP3 de bonne qualité, 36 Mo de données en Lossless simple, tandis que le Lossless haute résolution consommera 145 Mo pour la même chanson. Autant dire que même avec un forfait assez conséquent, cela peut aller très vite.

Autre nouveauté qui vient de débarquer dans les réglages : il est désormais possible de bénéficier du Crossfade, à savoir un fondu enchaîné. Vous pouvez laisser l’appli gérer le temps de ce fondu enchaîné, ou vous pouvez le régler sur une durée fixe.