Comment suivre les annonces de la conférence Google I/O

Google lancera ce mercredi soir sa conférence annuelle dédiée aux développeurs, la Google I/O. L'occasion de faire le plein d'annonce pour Android, mais également de présenter de nouveaux produits.

Ce mercredi, Google ouvrira les portes de l’édition 2022 de sa conférence annuelle destinée aux développeurs, la Google I/O. Comme tous les ans, cette convention s’ouvrira par une première présentation plénière, dès ce mercredi soir, suivie dans les prochains jours, par plusieurs conférences plus spécialisées.

Comment regarder en direct la conférence d’ouverture de la Google I/O

Google oblige, c’est sur YouTube que sera retransmise la conférence d’ouverture de la Google I/O, ce mercredi 11 mai en fin de journée. La conférence commencera à 19h heure de France métropolitaine et pourra être suivie directement dans le lecteur vidéo intégré ci-dessous.

Par ailleurs, comme d’habitude pour ce type d’événement, vous retrouverez sur Frandroid un article mis à jour en direct au fur et à mesure de la conférence, les annonces les plus marquantes dans différents articles et un live sur notre chaîne Twitch.

Les annonces attendues pour la Google I/O

Comme d’habitude, la conférence Google I/O devrait essentiellement s’adresser aux développeurs. Ce devrait donc être l’occasion pour Google de présenter surtout des nouveautés logicielles. On pense bien évidemment à Android 13, la prochaine mouture de son système d’exploitation mobile qui devrait arriver en version finale à l’automne. Si Android 13 fait déjà l’objet d’une version developer preview, c’est traditionnellement durant la Google I/O que sort la première version bêta et que la firme met en avant les principales nouveautés prévues.

Cette année, du côté d’Android 13, on s’attend notamment à des mises à jour de sécurité, à davantage de fonctions pour les applications de messagerie, à plus de synergie entre les différents appareils et à des polices d’écritures plus variées, autant de fonctions déjà teasées par Google. Par ailleurs, en début d’année, la firme avait fait part de plusieurs nouveautés à venir dans le domaine de l’audio — avec audio spatial et Bluetooth multipoint — ou pour mieux utiliser son smartphone Android avec un PC Windows. Là aussi, Google pourrait en dire plus durant la conférence de ce mardi.

Outre les smartphones, la présentation devrait également faire une petite part aux nouveaux produits de Google. Pour mettre en avant les nouveautés audio d’Android 13, certaines rumeurs pressentent l’annonce de nouveaux écouteurs Pixel Buds Pro. Ce serait également l’occasion pour la firme de présenter enfin sa toute première montre connectée — équipée de Wear OS 3,1 — la Google Pixel Watch. Enfin, sur le front des téléphones, on peut toujours espérer la présentation d’un Google Pixel 6a voire — même si c’est peu probable — un Pixel NotePad pliant.

