La Pixel Watch est confirmée : voici son design officiel et quelques fonctionnalités

Google a officialisé l’existence de sa toute première montre connectée, la Google Pixel Watch, qui débarquera en même temps que les Pixel 7 cet automne.

La Google Pixel Watch a fait l’objet d’innombrables fuites ces derniers mois. Elle était logiquement attendue de pied ferme lors de la Google I/O 2022. Bonne nouvelle : la firme de Mountain View ne s’est pas fait prier pour dévoiler les premiers éléments à son sujet, sans révéler non plus l’entièreté de sa fiche technique.

Concernant son lancement, cette montre connectée sera disponible en même temps que les Pixel 7 et Pixel 7 Pro, soit cet automne. Au niveau du design, on retrouve donc cet écran à la fois rond et bombé, comme les bruits de couloir l’avaient déjà suggéré. Le tout est complété par une couronne.

Maps, Wallet et Assistant au rapport

Surtout, cette Pixel Watch va intégrer une belle panoplie de services et d’applications Google, d’Assistant à Google Wallet (pour payer au restaurant par exemple) en passant par Google Maps pour s’orienter dans une ville. Le groupe américain promet une expérience de navigation fluide et des notifications intelligentes, sans en dire davantage à ce sujet.

Source : Google Source : Google Source : Google

Gérer sa domotique depuis son poignet sera également envisageable : vous pourrez par exemple éteindre ou allumer votre ampoule connectée directement depuis l’interface de la montre. Pratique, si vous avez l’habitude de perdre votre téléphone dans votre lit. L’idée étant : tout sera encore plus à portée de main.

Fitbit au cœur de l’expérience

La firme californienne évoque également une intégration profonde de Fitbit pour le suivi des activités. Et pour le moment, c’est tout ce qu’il y a se mettre sous la dent. Google nous promet d’en dire plus à son sujet d’ici sa sortie cet automne.

La Google I/O a aussi été l’occasion de présenter plein de nouveautés Android 13 pour les casques Bluetooth et écouteurs sans fil, mais aussi une interface spécialement pensée pour les tablettes ainsi qu’un Google Wallet totalement repensé. Sans oublier, de toute évidence, la présentation du Google Pixel 6a, des Google Pixel Buds Pro et la Pixel Tablet.

