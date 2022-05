Android 13 bêta 2 : personnalisation, vie privée, notifications… voici toutes les nouveautés

Android 13 intègre de nombreuses nouveautés. Les plus marquantes sont résumées dans cet article : les notifications fonctionnent maintenant en opt-in et Monet peut s'appliquer aux icônes tierces.

Ça y est Google vient de présenter officiellement lors de sa conférence Google I/O ce mercredi 11 mai 2022 les nouveautés d’Android 13 bêta 2. On fait le point sur les fonctionnalités les plus intéressantes.

Plus de contrôle sur la vie privée et les notifications

La nouveauté la plus massive d’Android 13 concerne les notifications. Désormais, une app devra vous demander votre autorisation avant de vous arroser de petites incitations à lui rendre visite. On passe ainsi qu’une logique d’opt-out (vous êtes abonnés d’office et vous devez désactiver les notifs) à de l’opt-in (vous devez accepter pour être soumis aux notifs). Une vraie révolution et on l’espère, un vrai gain de temps au quotidien.

Face à iOS 15 et les iPhone, Android est souvent taxé d’être moins respectueux de votre vie privée. Android 13 a donc logiquement mis l’accent sur ce point sensible.

Android 12 se concentrait déjà beaucoup sur la vie privée, Android 13 veut aller un peu plus loin en ajoutant quelques options intéressantes. La première est toute simple : jusqu’ici, lorsque vous donnez l’autorisation à une app d’accéder à vos fichiers, vous ne pouvez pas vraiment filtrer les données exposées. Android 13 va désormais séparer l’accès à vos fichiers locaux en deux parties : « Photos et vidéos » et « Music et audio ». De cette manière, une application qui traiterait du son par exemple n’aurait pas accès à vos images de vacances à Montargis.

Toujours dans le domaine des autorisations, Android 13 va réduire le nombre d’applications qui pourront accéder à votre localisation. Également, votre historique presse papier sera régulièrement effacé, de manière à éviter que des apps puissent accéder à des informations sensibles.

Pour terminer sur le volet sécurité, Android 13 intègre un nouveau menu entièrement dédié à cela qui vous indique en un clin d’œil si vous avez un souci en la matière.

Personnalisation et Material You

Il va sans dire que la nouveauté qui a le plus marqué les esprits dans Android 12 est Material You et son système Monet, qui permet d’adapter les couleurs au fond d’écran. Google en a bien conscience.

La firme de Mountain View a donc décidé de régler le principal souci de Monet : désormais, les applications qui n’appartiennent pas à la suite Google vont pouvoir bénéficier de cette personnalisation des couleurs. Le résultat est direct : un écran d’accueil plus consistant et esthétique.

Le contrôle des médias a aussi été revu pour personnaliser encore un peu plus l’expérience. Vous pourrez désormais profiter de la couverture de l’album que vous êtes en train d’écouter.

Autre petit atout de niche : chaque app pourra à terme fonctionner avec une langue différente, précédemment choisie par l’utilisateur. Par exemple, si vous communiquez en anglais avec vos proches, mais parlez français à votre travail, vous pourrez décider que votre app de communication personnelle fonctionne en anglais et celle du travail en français.

