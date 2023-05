MagicOS 7.1 : voici tous les smartphones Honor qui passent à Android 13

Honor présente la nouvelle version de son interface : MagicOS 7.1. Une interface qui passe à Android 13 sur plusieurs de ses smartphones, mais pas tous. La marque est encore en retrait sur les mises à jour majeures d'Android.

Qui dit nouvelle année dit nouvelle version d’Android. Et tous les constructeurs passent naturellement plusieurs de leurs smartphones à la dernière version en date. C’est au tour de Honor de le faire avec MagicOS 7.1, dernière mouture de son interface, après un MagicOS 7.0 sorti en novembre dernier, faisant passer plusieurs smartphones Honor à Android 13.

Les smartphones Honor qui passeront à MagicOS 7.1 (Android 13)

Dès maintenant

Deuxième trimestre 2023

Troisième trimestre 2023

Les nouveautés de MagicOS 7.1

L’ajout principal de MagicOS 7.1 est la fonctionnalité MagicRing. Elle permet d’automatiser les connexions entre les appareils, qui prend en compte leur position et entend simplifier l’utilisation de plusieurs écrans. C’est notamment le cas avec un ordinateur compatible, puisqu’on pourra transférer des fichiers, prendre les appels et recevoir les notifications. Enfin, « devrait également permettre aux possesseurs d’un PC compatible d’utiliser le même clavier et la même souris sur plusieurs appareils ».

Les applications du constructeur se mettent aussi à jour. C’est le cas de Honor Notes car l’annotation de PDF fait son apparition. Aussi, lorsqu’on balaye l’écran de trois doigts vers le bas, cela enregistrera la page web affichée dans Honor Notes pour la lire ou la modifier. Pour terminer, l’application offre la synchronisation avec les autres appareils de la marque.

Honor toujours en retard sur les mises à jour d’Android

Il faut reconnaître que par rapport à Samsung, Oppo, OnePlus, Apple ou même Google, Honor est en retard sur les mises à jour d’Android. Tout d’abord sur le calendrier : cela fait des mois qu’Android 13 est disponible et des mois qu’il l’est sur nombre de smartphones sortis récemment.

C’est aussi sur les durées de mises à jour que le fabricant fait moins que les autres. Si trois ans de mises à jour d’Android et cinq ans de patchs de sécurité sur le Magic 5 Pro, modèle haut de gamme, c’est satisfaisant, ce n’est pas nécessairement au niveau de la concurrence. Même chose pour le Magic Vs, premier smartphone pliable de Honor en France. Quant au Honor 70, comptez deux années seulement pour changer de version d’Android. Mais heureusement, la marque tend à faire mieux depuis quelques années.

