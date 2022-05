Honor signe son grand retour en France ce mois de mai, et on commence les présentations avec le Honor Magic 4 Lite. Un téléphone avec une solide charge 66W, un capteur photo qu'on nous promet très doué et une puce plutôt puissante, mais qui a choisi une technologie d'affichage LCD.

Après une année entière avec pour seul produit le Honor 50, l’ancienne sous-marque de Huawei aujourd’hui indépendante signe son grand retour en France en ce mois de mai, et présente sa nouvelle gamme Magic 4. En nos vertes contrées, celle-ci débute avec le Honor Magic 4 Lite, qui tout en gardant une certaine filiation avec les modèles haut de gamme grâce à son bloc photo immanquable, veut s’adresser au grand public avec un prix de 350 euros à sa sortie. Pari réussi ? Voyons ça.

Honor Magic 4 Lite Fiche technique

Modèle Honor Magic 4 Lite Version de l'OS Android 11 Interface constructeur Magic UI Taille d'écran 6.81 pouces Définition 2388 x 1080 pixels Densité de pixels 385 ppp Technologie LCD SoC Snapdragon 695 Puce Graphique (GPU) Adreno 619 Mémoire vive (RAM) 6 Go Mémoire interne (flash) 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 48 Mpx

Capteur 2 : 2 Mpx

Capteur 3 : 2 Mpx

Appareil photo (frontal) 16 Mpx Enregistrement vidéo 1080p Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.1 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 4800 mAh Dimensions 75,78 x 166,07 x 8,05 mm Poids 189 grammes Couleurs Noir, Argent, Bleu Prix 319 € Fiche produit

Ce test a été réalisé à l’aide d’un smartphone prêté par la marque.

Honor Magic 4 Lite Design

Le Honor Magic 4 Lite puise donc sans rougir dans le design très osé des smartphones haut de gamme du constructeur en tentant d’amener leur profil et leur philosophie de design à portée de toutes les bourses. Résultat : on garde la « matrice » à l’arrière, ce que vos amis ne manqueront pas d’appeler la plaque de cuisson avec l’humour qui les caractérise, tout en troquant les matériaux haut de gamme pour du bon vieux plastique. Ce dernier n’est pas particulièrement vilain au toucher. Si on perd le côté premium apporté par le verre, on reste tout de même sur un smartphone confortable.

La matrice au centre paraît bien nue une fois débarrassée de son énorme capteur central, où trône l’inscription « Matrix AI Vision Camera ». Dans le cercle, on trouve les trois capteurs et le flash répartis en carré.

Le revêtement, du modèle que nous testons est celui argenté. Il n’est pas désagréable à l’œil pour peu qu’on aime bien les multiples reflets qu’il produit, mais il résiste aussi bien aux traces de doigt qu’une baguette sous le bras à la sortie du boulanger. Comprenez par là qu’à la seconde où vous l’aurez-vous pris en main, il se retrouvera couvert de traces de graisse.

Côté prise en main, les tranches légèrement arrondies ne parviennent pas à masquer la taille imposante (166,07 x 75,78 mm) de l’appareil, avec sa dalle de 6,81 pouces, vous serez bien entendu obligés de le manipuler à deux mains. En dépit de cette taille imposante, le téléphone n’est pas particulièrement lourd (189 g) ni épais (8,05 mm), ce qui représente deux bons points.

En parlant de la face avant du téléphone, celle-ci est percée en son centre par un poinçon et l’écran semble comme « baver » un peu autour de lui. Pas très saillant.

À droite, on trouve les boutons de variation du son accompagnés d’un renfoncement pour le bouton d’alimentation, signe que le capteur d’empreinte y loge également. En bas, vous trouverez le tiroir à SIM (double SIM), un port USB-C et le seul et unique haut-parleur.

Pour terminer, indiquons que malheureusement, le Honor Magic 4 Lite ne propose pas de certification pour l’étanchéité ou la protection contre les poussières. Dans sa gamme de prix, cela reste encore acceptable, mais certains smartphones d’entrée de gamme proposent tout de même du IP 53 comme le Redmi Note 11 par exemple.

Honor Magic 4 Lite Écran

Première concession très importante, l’écran est ici une dalle LCD, ce qui commence à être difficile à conseiller à toutes les gammes de prix. Ceci étant, ne jetons pas le bébé avec l’eau du bain puisqu’il s’agit tout de même d’une grande dalle, 6,81 pouces, en full HD+ avec un taux de rafraichissement de 120 Hz, assurant une belle fluidité.

Par ailleurs, on l’a déjà vu avec des smartphones comme le Poco M4 Pro, une technologie d’affichage LCD ne veut pas forcément signifier qu’il s’agit d’un mauvais écran, surtout à cette gamme de prix. Voyons voir dans le détail.

Contraste et luminosité

Le point d’achoppement avec les dalles LCD est souvent leur contraste, puisque les dalles OLED sont toujours beaucoup plus douées sur le sujet grâce à leur technologie de pixels auto émissifs. Ceci étant, celle du Honor Magic 4 Lite offre un contraste très correct de 1271:1.

Continuons sur la luminosité et c’est le deuxième point qui pèche un peu. Nous mesurons 524 cd/m². C’est un peu juste, même pour un smartphone à un tarif relativement accessible. De nombreux téléphones entre 200 et 300 euros dépassent aujourd’hui 600 cd/m².

Et ne vous y trompez pas, cela n’est pas qu’une affaire de chiffres : nous avons emmené le Honor Magic 4 Lite en footing un beau samedi ensoleillé, un test souvent fatal pour la luminosité. Clairement, il nous a fallu parfois plisser un peu les yeux pour parvenir à tout lire correctement. Le reste du temps, dans 95 % des cas, la luminosité est suffisante, même si nous n’aurions pas dit non à un peu plus de puissance.

Sur les couleurs, la dalle du Honor Magic 4 Lite s’en sort sans mention particulière. On a bien 131 % du spectre sRGB, mais le DCI-P3, plus exigeant n’est couvert qu’à 88 %. Côté précision, ce n’est pas terrible non plus : les blancs sont très peu fidèles et on arrive à un delta E moyen de 5,56.

La température de couleurs peut être réglée à l’envi. Les modes de bases, couleurs vives et couleurs naturelles, offrent respectivement 8032K et 6090K, loin dans les deux cas des 6500 K correspondant à une température de couleur naturelle.

Dans l’ensemble, la dalle de ce smartphone est donc sa plus grande faiblesse. À une époque où très peu de smartphones proposent encore du LCD, celui-ci se doit d’être nickel et ça n’est malheureusement pas le cas ici.

Toutes les mesures réalisées dans cette partie ont été réalisées à l’aide d’une sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays.

Honor Magic 4 Lite Logiciel

Il va sans dire que la plus forte attente que nous nourrissions à l’égard d’Honor siège dans sa partie logicielle. La promesse du constructeur est claire : retrouver le savoir-faire Huawei avec les services Google en prime. L’interface se nomme Magic UI 4.2 et elle est basée sur Android 11. Malheureusement, Honor n’a pas été en mesure de nous éclairer sur la date d’arrivée prochaine d’Android 12 ni sur le nombre de mises à jour majeures. Au moment de notre test (écrit autour du 28 avril 2022), le dernier correctif de sécurité datait du 1er février 2022.

Magic UI 4.2 Magic UI 4.2 Magic UI 4.2 Magic UI 4.2 n’offre pas assez de raccourcis lorsqu’on reste appuyé sur une app. Magic UI 4.2 Les widgets de Magic UI 4.2 Le multi-tâches de Magic UI 4.2 Les options de personnalisation de Magic UI 4.2

Après quelques mois d’interruptions, la partie logicielle des Honor peine un peu à se remettre en selle et accuse un retard indéniable sur la concurrence. À une époque où Material You, mais surtout Monet, l’option d’Android 12 qui permet d’accorder les couleurs de son interface à son fond d’écran, se sont insufflés partout sur Android, Magic UI 4.2 semble un peu sorti du passé. Les options de personnalisation, par exemple, sont bien présentes, mais réduites à peau de chagrin. Les widgets marquent un peu le coup aussi. Le téléphone se rattrape bien avec des animations correctes, bien qu’un poil lentes à notre goût et un choix entre quatre transitions assez sympas.

Ceci étant, une interface c’est aussi des fonctionnalités et là-dessus, vous ne manquerez de rien. Déverrouillage par reconnaissance faciale, mode sombre, un chouette mode eBook qui copie le look des liseuses, mode picture-in-picture ou encore la possibilité de verrouiller ses applications, tous les basiques sont là. On peut également citer le fameux DRM Widevine L1, une dénomination un peu technique qui veut tout simplement dire que vous pourrez bien profiter des films et séries sur les plateformes de SVoD en Full HD.

Honor Magic 4 Lite Photo

Voici la configuration photo du Honor Magic 4 Lite :

Appareil principal 48 mégapixels (f/1,8) ;

Capteur de profondeur de champ 2 mégapixels (f/2,4) ;

Capteur macro (f/2,4) ;

Capteur selfie 16 mégapixels.

Côté vidéo, la puce et les modules peuvent prendre en charge une définition full HD maximum. Également, un mode « Ouverture » permet de régler l’ouverture du capteur, ou du moins l’effet de flou qui en résulterait. Un petit ajout sympathique.

Capteur principal

Dans de bonnes conditions lumineuses, le Honor Magic 4 Lite est plutôt doué. Il offre une belle palette de couleurs, sans trop pousser dans le vert fluo non plus. On est servi.

Lorsque le soleil joue à cache-cache, on a évidemment plus de mal à voir ses qualités. On constate quelques difficultés sur le focus (visible dans le premier cliché) ainsi qu’une plage dynamique qu’on voudrait un peu plus large dans les zones sombres (voir sous le préau par exemple). Il n’en reste pas moins qu’il y a de quoi être séduit par ce capteur photo, sans pour autant monter de grands projets instagramesques. Pour cela, il faudra se tourner vers un modèle plus cher, sans aucun doute.

De nuit

De nuit, avec un éclairage urbain, le téléphone peine à ne pas transformer les clichés en peinture à l’aquarelle.

Dans la nuit noire et obscure, malgré un temps de pose très long (comptez quatre à cinq secondes), on ne récupère que peu d’informations. Pour un smartphone à 350 euros, c’est n’est pas un scandale non plus.

En intérieur, le résultat est plus encourageant. La première photo dans la galerie ci-dessous montre qu’on peut même arriver à des résultats plutôt esthétiques.

Il manque toute de même pas mal de netteté dans l’ensemble, même si sur ces clichés, pour la plupart pris dans un noir quasi complet avec une lampe allumée dans la pièce, on parvient bien à récupérer beaucoup d’informations.

Macro

Une fois n’est pas coutume, l’ajout d’un capteur macro n’en rend pas le mode éponyme plus intéressant.

Le focus est hasardeux (même si sur l’écran du téléphone, il parvient à faire quasi illusion), la définition trop basse. Bref, il aurait mieux valu intégrer un capteur ultra grand-angle.

Selfie

Le capteur selfie fait le job. Il offre une colorimétrie assez neutre et ne cherche pas trop à embellir son sujet. Petit manque de piqué toute de même par rapport à de meilleurs photophones, mais à 350 euros, pas de quoi se plaindre non plus.

Mode portrait

Le mode portrait parvient à afficher un flou honorable derrière son sujet, avec un contour plutôt correct au niveau des parties difficiles (cheveux notamment). Mais il lui manque l’essentiel pour atteindre les sommets du genre : le focus est très aléatoire et semble davantage se faire sur le nez du sujet que sur le reste de son visage.

Par ailleurs, cela manque de contour progressif, résultat la coupure entre le sujet et le flou apparaît trop peu nette pour être honnête et on décèle facilement l’artifice.

Honor Magic 4 Lite Performances

Le Honor Magic 4 Lite est équipé d’un Snapdragon 695 et de 6 Go de RAM, aidé par 2 Go de RAM virtuelle puisée dans les 128 Go de stockage interne.

En résulte un téléphone qui tourne vraiment comme une horloge. Durant tout notre test, nous n’avons constaté absolument aucun ralentissement. Un très bon point.

Modèle Honor Magic 4 Lite Xiaomi Redmi Note 11 Pro 5G OnePlus Nord CE 2 Realme 9 Pro Plus AnTuTu 9 390435 396572 432773 497247 AnTuTu CPU 120351 121444 118932 140004 AnTuTu GPU 100827 100969 121073 140927 AnTuTu MEM 64424 66305 87264 87819 AnTuTu UX 104833 107854 105504 128497 PC Mark 3.0 9917 10426 8144 12351 3DMark Slingshot Extreme N/C 2910 3732 3967 3DMark Slingshot Extreme Graphics N/C 2760 4066 4298 3DMark Slingshot Extreme Physics N/C 3592 2898 3125 3DMark Wild Life 1210 1194 2017 2298 3DMark Wild Life framerate moyen 7 FPS 7.20 FPS 12.10 FPS 13.80 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 11 / 8 FPS 12 / 8.2 FPS 13 / 9.3 FPS 16 / 10 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 16 / 19 FPS 17 / 20 FPS 20 / 24 FPS 23 / 27 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 40 / 47 FPS 41 / 48 FPS 51 / 61 FPS 57 / 68 FPS Lecture / écriture séquentielle 504 / 422 Mo/s 498 / 476 Mo/s 987 / 841 Mo/s 986 / 449 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 42672 / 38477 IOPS N/C 57312 / 53638 IOPS 41366 / 45825 IOPS Voir plus de benchmarks

En benchmarks, il fait jeu égal avec le Redmi Note 11 Pro 5G, mais perd du terrain sur un OnePLus Nord CE2 ou un Realme 9 Pro Plus.

Sur Fortnite ou Call of Duty Mobile, la puce semble très à l’aise et évite l’écueil de la chauffe trop intense. On parvient à jouer sans peine avec une belle stabilité.

Plus en détail : sur Fortnite, avec les paramètres graphiques sur moyen et l’échelle 3D à 100 %, on joue sans peine à 30 FPS stable.

Il peut également faire tourner Genshin impact en réglages bas et 30 FPS, avec une grande stabilité en prime.

Honor Magic 4 Lite Batterie

Le Honor Magic 4 Lite possède une batterie d’une taille plus qu’honnête de 4800 mAh, ainsi qu’un bloc de charge (fourni) de 66W.

Pour la partie autonomie, l’écran LCD avec rafraichissement adaptatif montre tout son intérêt, puisqu’on tient sans peine deux jours (avec un usage modéré) sur ce téléphone. Les plus gourmands peuvent partir sans crainte faire la lambada toute la nuit, puisque même en utilisant le téléphone durant 6 heures, avec deux heures de GPS, il ne s’est éteint qu’au bout d’une journée et demie.

Notre test d’autonomie confirme bien cette bonne impression. Avec notre protocole sur Viser, qui simule une activité en continu du téléphone, il met tout de même 14 heures à atteindre les 10 % d’autonomie. C’est donc un de ses points forts indéniables.

Recharge

Côté charge, c’est du tout bon. Le bloc de charge de 66W fait bien le job. En partant de 0 %, voici ce que nous avons obtenu :

5 minutes : 16 % ;

10 minutes : 32 % ;

15 minutes : 45 % ;

30 minutes : 75 % ;

45 minutes : 97 %.

Honor Magic 4 Lite Audio

Le Honor Magic 4 Lite intègre un seul haut parleur, ce qui occasionne un sérieux déséquilibre, que ce soit sur YouTube, Netflix ou Fortnite.

Dommage car le son que produit le seul haut-parleur est des plus corrects, avec une belle présence de basse dans le mix, un son pas trop grésillant et un volume sonore honnête.

Ajoutons, puisqu’il s’agit d’un entrée ou milieu de gamme, qu’il ne possède pas de prise jack 3,5 mm.

Honor Magic 4 Lite Réseaux et communications

En appel sur un boulevard fréquenté, le Honor Magic 4 Lite sort un son convenable bien qu’un peu « robotisé » selon les mots de mon interlocuteur. Rassurez-vous, vous resterez totalement audible et compréhensible, d’autant que le filtrage des sons parasites se montre plutôt efficace. Seuls les sons soudains viendront arriveront jusqu’aux oreilles de la personne avec qui vous conversez, sans jamais prendre le dessus sur votre voix.

Le Honor Magic 4 Lite est un téléphone 5G. Honor ne nous a pas communiqué de détails concernant les bandes de fréquence couvertes. Ajoutons qu’il supporte le Bluetooth 5.1 et le Wifi 5. Il est donc un peu en retard sur les dernières normes en vigueur, mais dans cette gamme de prix, il ne s’agit pas non plus d’un critère déterminant. Ajoutons qu’il embarque une puce NFC.

Honor Magic 4 Lite Prix et date de sortie

Le Honor Magic 4 Lite est disponible à 350 euros dans trois coloris : argenté, noir et bleu « océan ».