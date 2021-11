Le Xiaomi Poco M4 Pro tente de séduire avec un design qui n'a pas franchement l'air d'appartenir à l'entrée de gamme, tout en proposant une fiche technique modeste et un prix relativement contenu. Alors, est-il une bonne affaire ou pas vraiment ?

Lorsque vient l’heure de changer de smartphone, nous connaissons tous cet instant fugace où l’on décide du prix maximal qu’on est prêt à y mettre. Certain-e-s s’y tiennent, d’autres pas, mais une chose est certaine : il est des smartphones qui nous font dire « à quoi bon mettre plus, cet appareil m’offre déjà tout ce que j’attends ». C’est exactement ce que vise le Xiaomi avec ses Poco, et ce Poco M4 Pro tout frais ne fait pas exception.

Cependant, il faut prendre garde. Car même si son prix peut amadouer votre portefeuille, l’achat d’un Poco M4 Pro n’ira pas sans son lot de concessions et peut-être même de petites surprises pas très glop. Ce test vous dit tout ce qu’il faut savoir avant de foncer.

Xiaomi Poco M4 Pro Fiche technique

Modèle Xiaomi Poco M4 Pro Version de l'OS Android 11 Interface constructeur MIUI Taille d'écran 6.6 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 399 ppp Technologie LCD SoC Dimensity 810 Puce Graphique (GPU) Mali-G57 MC2 Mémoire vive (RAM) 4 Go, 6 Go Mémoire interne (flash) 128 Go, 64 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 50 Mpx

Capteur 2 : 8 Mpx

Appareil photo (frontal) 16 Mpx Enregistrement vidéo 1080p Wi-Fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.1 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Ports (entrées/sorties) USB Type-C Batterie 5000 mAh Dimensions 75,78 x 163,56 x 8,75 mm Poids 195 grammes Couleurs Noir, Bleu, Jaune Prix 229 € Fiche produit Voir le test

Ce test a été réalisé à l’aide d’un smartphone prêté par la marque.

Xiaomi Poco M4 Pro Design

Autant il y a des smartphones d’entrée de gamme dont on voit immédiatement qu’il coûte un prix contenu, autant ce Poco M4 Pro parvient à faire illusion un peu plus longtemps que la moyenne. Cela tient en grande partie à son dos et à son niveau de finition très correct pour son prix, auxquels on peut ajouter un coloris bleu turquoise (sur notre modèle du moins) pas désagréable ni trop flashy.

Son dos justement, parlons-en, et évoquons tout de suite l’éléphant au milieu du plastique : nous sommes en présence d’un bloc photo probablement trop grand pour son propre bien. Le but selon nous est peut-être de laisser penser qu’il s’agit d’un téléphone un peu plus doté qu’il ne l’est. Car oui, vous ne rêvez pas : là où l’on pourrait s’attendre à quatre ou cinq capteurs, il n’y en a en réalité que deux (oui !). Et si le bloc ne prenait déjà pas assez de place, Xiaomi a rajouté un large aplat noir à l’arrière qui rappelle certains smartphones haut de gamme de la marque comme le Mi 11 Ultra par exemple.

Une fois en main, en revanche, le feeling haut de gamme n’est bien entendu pas là, car le plastique domine et le cadre est anguleux. C’est bien normal vu le tarif du smartphone. Celui-ci se paye en plus le luxe d’un toucher légèrement granuleux plutôt réussi. Si on sent le plastique se plier quelque peu quand on le touche, cela n’est que peu visible à l’œil nu. Pas sûr cependant qu’une telle coque possède une durabilité du tonnerre.

Une (très) légère courbure nous amène vers le cadre justement, lui aussi constitué d’un plastique quelconque, mais qui s’harmonise bien avec le dos grâce notamment à sa reprise du coloris arrière. S’il est bel et bien rectangulaire, le Poco M4 Pro évite le piège des arêtes qui agressent l’épiderme et parvient, de ce fait, à proposer une bien belle expérience en main pour sa gamme de prix. Vous ne vous en réveillerez pas la nuit, mais vous ne vous maudirez pas non plus d’avoir été un peu chiche sur le budget smartphone ce coup-ci.

Pour terminer les côtés, signalons qu’à gauche est situé le tiroir à SIM, compatible double SIM et qui peut accueillir une SIM et une carte microSD pouvant apporter jusqu’à 1 To de stockage supplémentaire. À droite, les boutons classiques sont alignés. Pas grand-chose à signaler de ce côté mis à part le fait que le bouton d’alimentation accueille un capteur d’empreintes dont on n’a rien trouvé à redire. Puis en bas, on trouve un rescapé : le port jack 3,5 mm à côté de l’un des deux haut-parleurs et de la prise USB-C.

Passons maintenant à la face avant, où Poco a certainement pu trouver de nombreux postes d’économie. À commencer par le poinçon central, pas franchement discret, auquel s’ajoute de grandes bordures bien épaisses, en particulier en bas niveau menton. En haut, une discrète petite grille loge le second haut-parleur.

Terminons par l’écran. Celui-ci est protégé par un Corning Gorilla Glass 3, mais aussi une légère couche de plastique qu’il peut être recommandé de retirer. Celle-ci transforme votre téléphone en fête aux traces de doigt, ce qui donne un look un peu cracra à l’appareil. Le retour haptique est bien de la partie, même s’il se montre plutôt discret.

Xiaomi Poco M4 Pro Écran

Le Poco M4 Pro affiche un écran Full HD+ de 6,6 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. D’entrée jeu, disons-le : oui il s’agit d’un écran LCD, mais plutôt de très bonnes factures selon l’impression que j’en ai eu. En effet, dans les premières heures, je ne me suis même pas aperçu qu’il s’agissait d’un LCD tant celui-ci offrait une belle qualité d’image.

Bien sûr, vous y perdrez le contraste infini de l’OLED, pour vous retrouver avec un taux de contraste de 1339:1, selon les mesures effectuées à l’aide de notre sonde et du logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays.

Sur les modes de base, la température de couleurs tire un peu trop vers les bleus. Pour rappel, pour obtenir un rendu plutôt naturel, il faut viser 6500 ou 6600 Kelvin. Ce dernier monte à 8204 en mode intense, 8212 en saturé et il descend beaucoup trop bas en standard avec 5445K. On dirait presque qu’il s’agit d’un mode de protection oculaire tant l’écran est orange.

Pour être tout à fait complet, en utilisant le mode intense en choisissant le réglage « plus chaud », on parvient à atteindre 6428K, donc Xiaomi offre tout de même l’occasion d’avoir des couleurs naturelles.

Le Poco M4 Pro propose une luminosité maximale de 503 cd/m², ce qui est bien, mais pas top. Ceci étant, pour sa gamme de prix, c’est un score passable. De plus, à l’usage, j’ai trouvé la quantité de lumière ressentie bien suffisante.

Dans l’ensemble, la dalle de ce Poco s’avère de très bonne facture. En témoigne la quantité de couleurs qu’elle est capable d’afficher. Elle passe haut la main le spectre du sRGB, le plus simple, avec 148 %. Plus impressionnant encore, il parvient presque à afficher l’entièreté du spectre DCI-P3 avec 99 %. Certains smartphones de milieu de gamme peinent à faire de même.

Terminons par dire que ce n’est pas parce qu’il y a beaucoup de couleurs que cette dalle ne se montre pas précise. Elle possède même un très bon Delta E de 2,83, situé sous le chiffre cible de 3, en dessous duquel l’œil ne parvient plus à déceler une différence.

Xiaomi Poco M4 Pro Logiciel

Le Xiaomi Poco M4 Pro est fourni avec MIUI 12.5, basé sur Android 11.

Pour rappel, MIUI propose quelques petits twists à la formule bien connue d’Android. L’interface intègre par exemple un tiroir d’applications organisé par type d’application (communication, divertissement, photo, etc.).

L’interfacec de base du Poco M4 Pro (avec un fond d’écran choisi par nos soins). // Source : Frandroid De nombreux tutoriels aident à la prise en main // Source : Frandroid Trop bloatwares chez MIUI. // Source : Frandroid

MIUI est également livré avec un centre de contrôles qui n’est pas sans rappeler celui d’iOS. Personnellement, je trouve cette décision discutable, puisque je me retrouve sans cesse à ouvrir le mauvais menu du haut. Sans doute qu’avec l’habitude, cela s’estompe, mais il convenait de le rappeler

En dehors de ça, MIUI se montre agréable à utiliser, notamment grâce à un rendu général plutôt avenant : le menu des paramètres affiche de petites icônes colorées, un très bel effet de flou vient cacher l’arrière-plan lorsqu’on consulte ses notifications, de nombreux petits détails sont soulignés par un schéma ou une animation, comme le menu batterie qui offre une courbe de niveau de batterie, toujours un plus pour ceux et celles qui aiment bien optimiser.

On retrouve aussi le grand classique des fonctionnalités sur Android en 2021 sans grand absent à l’horizon : scanner de QR code, capture d’écran facilitée avec trois doigts, NFC, mode ne pas déranger, mode lecture, économiseur de batterie, déverrouillage par reconnaissance faciale, etc.

Trop fouillis et envahissant

Si l’ensemble pouvait être un peu moins fouillis, ce ne serait pas un mal. Le menu des paramètres semble agencé sans grande cohérence ni ordre de priorité. De même, la vue multifenêtre n’est pas des plus optimisées. Il faut swiper vers le bas pour retrouver ses applis, c’est bien moins lisible qu’une lecture horizontale.

Le choix d’afficher ou non le plein écran n’est pas simple à trouver. // Source : Frandroid Les apps s’organisent automatiquement par catégories // Source : Frandroid Une surcouche antivirus bien inutile… // Source : Frandroid

Parmi les points d’achoppements sérieux de MIUI, rappelons à nouveau que l’interface de Xiaomi intègre un antivirus super invasif et surtout inutile puisqu’il rajoute une couche au Play Protect qui scanne déjà toutes les apps. Il faudra donc le désactiver pour télécharger des apps l’esprit tranquille.

L’une des raisons pour lesquelles Xiaomi parvient à négocier ses smartphones à si petit prix tient sans doute à la quantité de bloatwares assez ahurissante que ses smartphones contiennent. On y trouve certes des réseaux sociaux comme Facebook, TikTok, LinkedIn, mais aussi des magasins comme Amazon, Amazon Music et AliExpress, ou encore le jeu Lords Mobile. Ceci étant, toutes ces apps sont faciles à désinstaller, il n’y a donc pas mort d’homme. Dernier petit grief : le clavier de base est un peu petit.

Une petite barre de raccourci permet de ne pas interrompre la lecture d’une vidéo. // Source : Frandroid Un système de fond d’écran automatique propose des actualités Discover au passage. // Source : Frandroid

Nous avons peut-être l’air critiques, mais dans l’ensemble, MIUI reste une interface correcte et tout à fait utilisable. Mention spéciale à la possibilité d’afficher des fonds d’écran tournant sur l’écran de verrouillage. Ces derniers vous proposeront en outre des articles depuis la plateforme Google Discover. De quoi revenir nous lire, qui sait ?

Concluons cette partie logiciel en mentionnant la présence du DRM Wideline L1, qui autorise à visionner des contenus en FullHD sur les plateformes de SVoD.

Xiaomi Poco M4 Pro Photo

Ne vous fiez pas au bloc photo gigantesque, vous n’aurez que deux capteurs. Pour l’occasion, Xiaomi a intégré pour la première fois un ultra grand-angle sur la gamme Poco M.

Voici la configuration photo, complétée par la caméra avant :

un capteur principal de 50 mégapixels (f/1,8) ;

un capteur ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2), offrant un angle de vu de 119° ;

un capteur frontal de 16 mégapixels (f/2,45).

Par ailleurs, le M4 Pro peut filmer des vidéos jusqu’en Full HD à 60 p avec son capteur principal.

Capteur principal

Le Poco M4 Pro ne vous en mettra certainement pas plein la vue avec la qualité de ses clichés. Comme vous pouvez le constater ci-dessous, le téléphone tente de rattraper un rendu un peu quelconque en poussant le rouge (visible sur la maison) ou les verts et bleus un peu pétants. Ceci étant, la qualité reste honorable et utilisable dans un cadre privé. Vous aurez du mal à faire carrière sur Instagram avec en revanche.

Capteur principal Poco M4 Pro Capteur principal Poco M4 Pro Capteur principal Poco M4 Pro Capteur principal Poco M4 Pro Capteur principal Poco M4 Pro

Ultra grand angle

Le capteur ultra grand-angle est marqué par deux défauts. Le premier : sa colorimétrie est légèrement plus terne que le capteur principal.

Capteur principal Poco M4 Pro Capteur ultra grand angle Poco M4 Pro

Deuxième problème, les clichés sont presque toujours plus sombres, moins exposés que le capteur principal.

Capteur principal Poco M4 Pro Capteur ultra grand angle Poco M4 Pro

Si on oublie ces petits soucis de cohérence entre les deux capteurs, les photos prises avec ce module manquent grandement de piqué et précision. Cela peut se voir ci-dessous avec les briques du bâtiment ou encore la végétation.

Ultra grand angle Poco M4 Pro (3) Ultra grand angle Poco M4 Pro (3) Ultra grand angle Poco M4 Pro (3)

Photos de nuit

De nuit, le M4 Pro parvient difficilement à proposer un rendu utilisable. Il y a trop de bruit, le focus est hasardeux et on n’y voit rien.

Photo sans mode nuit Photo sans mode nuit

La différence avec l’utilisation du mode, qui suppose une pose un peu plus longue, n’est pas des plus flagrante. On a le sentiment que le smartphone pousse les sources de lumière qu’il capte artificiellement. Le résultat manque donc de naturel.

Sans mode nuit Avec mode nuit Photo sans mode nuit Avec mode nuit

Selfie

Le capteur selfie a parfois quelque peine à mettre au point (voir la troisième photo ci-dessous), mais il offre une qualité bien satisfaisante pour un appareil à ce prix.

Selfie Poco M4 Pro. Selfie Poco M4 Pro. selfie Poco M4 Pro

Le HDR connait quelques petites difficultés dans les scènes avec une grande différence de luminosité. Difficile de lui en vouloir cependant.

Le HDR galère un peu en selfie. Le HDR galère un peu en selfie.

Portrait

Le mode portrait est assez impressionnant. Il parvient à détourer efficacement un sujet, même avec des cheveux bouclés. Le rendu reste tout de même un peu trop artificiel.

Poco M4 Pro sans mode portrait Poco M4 Pro avec mode portrait Poco M4 Pro avec mode portrait

Xiaomi Poco M4 Pro Performances

Pour assurer la bonne marche de ce smartphone, Poco a misé sur le MediaTek Dimensity 810, auquel sont adjoints 4 ou 6 Go de RAM et 64 à 128 Go de stockage UFS 2.2. Le modèle de test à notre disposition est le mieux doté.

À l’usage, le Poco M4 Pro accuse tout de même quelques petits ralentissements au moment de lancer des applications, mais dans l’ensemble, vous avez un smartphone parfaitement fonctionnel au quotidien.

Modèle Xiaomi Poco M4 Pro Xiaomi Redmi 10 Realme 8 Samsung Galaxy A22 5G AnTuTu 9 351344 N/C 355877 230258 AnTuTu CPU 105783 N/C 97435 98071 AnTuTu GPU 83161 N/C 100164 N/C AnTuTu MEM 67133 N/C 61104 52266 AnTuTu UX 95267 N/C 97174 79921 PC Mark 2.0 N/C N/C 9655 N/C PC Mark 3.0 8765 8739 N/C 7292 3DMark Slingshot Extreme 2634 1417 2611 2364 3DMark Slingshot Extreme Graphics 2515 1252 2612 2216 3DMark Slingshot Extreme Physics 3154 2631 2607 3087 3DMark Wild Life 1231 716 1469 1095 3DMark Wild Life framerate moyen 7 FPS 4.3 FPS 8.8 FPS 6.6 FPS GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) N/C 4.7 / 3.1 FPS 11 7.5 / 5.1 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) N/C 8.6 / 10 FPS 18 / 20 FPS 12 / 14 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) N/C 18 / 25 FPS 29 / 33 FPS 33 / 37 FPS Lecture / écriture séquentielle N/C 321 / 173 Mo/s 527 / 187 Mo/s 299 / 185 Mo/s Lecture / écriture aléatoire N/C 26004 / 24178 IOPS 38434 / 44054 IOPS 29677 / 17668 IOPS Voir plus de benchmarks

Comparé à quelques smartphones d’entrée de gamme que nous avons appréciés, il n’a pas à rougir niveau performances.

En revanche, n’espérez pas lancer Fortnite dessus. L’application n’est tout simplement pas disponible. Si vous souhaitez vous rabattre sur Call of Duty : Mobile, sachez que celui-ci tourne sans encombre, mais que le niveau de qualité graphique reste bloqué à medium. Le taux de rafraichissement peut pour sa part monter en high. Parfois le jeu s’est mis à freeze sans aucune raison durant nos sessions.

Xiaomi Poco M4 Pro Batterie

Sur le papier, le Poco M4 Pro est équipé pour durer, avec sa batterie de 5000 mAh. Dans les faits, il se situe dans la moyenne en matière d’autonomie. Vous pourrez atteindre une journée et demie d’autonomie sans encombre.

Testé via notre protocole sur le logiciel Viser, qui simule une activité en continu, le Poco M4 Pro parvient à tenir 12h et 48 minutes pour passer de 100 % d’autonomie à 10 %.

La puissance de charge de 33W est un vrai argument pour cette gamme de prix. Comptez 30 minutes pour passer de 0 à 54 % et un peu plus d’une heure pour une charge complète.

Xiaomi Poco M4 Pro Audio

À l’instar du Xiaomi Redmi 10, le Poco M4 Pro intègre deux haut-parleurs. Un principal situé en bas et un d’appoint en haut. Si cela permet effectivement de proposer de la stéréo sur un appareil autour des 250 euros, un vrai plus, on regrette que le rendu sonore ne suive malheureusement pas derrière.

Le son grésille très vite à partir du mi-volume, on est littéralement inondé de medium, la spatialisation est absente et, lorsqu’on pousse le volume au maximum, on reste un peu sur notre faim quant à la quantité de son qui se dégage de l’appareil.

Ceci étant, comme souvent en entrée de gamme, la prise jack est conservée et permet de sauver les meubles.

En somme, si vous jetez votre dévolu sur ce M4 Pro, prévoyez un bon casque ou de bons écouteurs, avec ou sans-fil.

Xiaomi Poco M4 Pro Réseaux et communications

Avec le M4 Pro, Poco passe le cap de la 5G, car le Poco M3 ne proposait qu’une configuration 4G. Toutes les bandes de fréquence utilisées en France sont supportées, en dehors des bandes mmWave, ce qui reste relativement classique et peu handicapant, étant donné que celles-ci ne sont pas encore déployées.

Pour le reste de la connectivité, vous pourrez compter sur du Bluetooth 5.1, une puce NFC ainsi que le Wi-Fi 5.

Afin de tester la qualité des appels, nous avons passé un coup de fil sur un boulevard parisien très fréquenté. La qualité sonore de ma voix laissait grandement à désirer. Il semble qu’en tentant d’atténuer les bruits ambiants, ma voix s’est retrouvée avec un rendu très robotique et compressé. Heureusement, lorsque je me taisais, les bruits ambiants ont été coupés très efficacement, délivrant un silence d’or à mon interlocuteur.

Xiaomi Poco M4 Pro Prix et date de sortie

Le Xiaomi Poco M4 Pro sera disponible à compter du 26 novembre. Il existe en trois coloris : Bleu glacier, Noir intense et Jaune POCO. Deux configurations sont proposées, l’une à 229,90 euros en 4 Go + 64 Go et l’autre pour 269,90 euros en 6Go+128 Go.