Prise en main du Honor Magic V2 : un smartphone très fin qui nous a mis une petite claque

Le Honor Magic V2 est fin, très fin. Petit tour d'horizon de celui qui pourrait bien causer du tracas au Galaxy Z Fold 5.

Des smartphones pliants, nous commençons à avoir l’habitude d’en voir. Ce qui était il y a encore deux ou trois ans une exception tend à devenir classique et immanquablement, notre capacité à nous émerveiller en prend un coup. Mais parfois, un smartphone parvient encore à nous couper un peu la chique. C’est le cas du Honor Magic V2 que nous avons pu prendre en main une petite dizaine de minutes à l’IFA 2023 de Berlin.

Immédiatement, ce qui saute aux yeux, c’est la finesse de l’appareil. Oui, nous avons souvent écrit que tel ou tel smartphone pliant est fin, mais le Magic V2 est proprement époustouflant sur le sujet. Un collègue s’est d’ailleurs esclaffé « il est aussi fin que son port USB-C ». Une exagération, mais qui est proche de l’impression que nous laisse l’appareil en position dépliée. Rappelons que plié, il mesure 9,9 mm d’épaisseur. Un smartphone plus ordinaire comme le Galaxy S23 Ultra mesure 8,9 mm pour sa part. De son côté, le Galaxy Z Fold 5 mesure 13,4 mm replié.

Les finitions nous ont plutôt impressionnés également. Au dos, il intègre un revêtement satiné plutôt agréable. Le cadre en métal très fin fait bien le travail. La combinaison de l’écran et de la charnière ne parvient pas à totalement effacer la pliure sur l’écran. On la sent encore au doigt et elle se voit dès que l’on n’est pas bien en face. Il n’empêche, Honor est vraiment parvenu à atteindre le stade du quasi imperceptible.

Magic OS fluide, mais restons prudents

Bon soyons clairs, le plus gros souci d’Honor pour parvenir à s’imposer comme une vraie référence est sans aucun doute son interface, MagicOS. Trop à l’ancienne (on dirait du Huawei de 2018), souvent pas mise à jour assez longtemps… Mais un élément peut tout de même sauver le géant chinois : la fluidité a été particulièrement soignée. Lors de notre courte prise en main, tout réagissait au doigt et à l’œil. Lorsqu’on tournait l’appareil, l’interface tournait à 90° avant qu’on ait le temps.

Honor Magic V2 prise en main. // Source : Frandroid Honor Magic V2 prise en main. // Source : Frandroid Honor Magic V2 prise en main. // Source : Frandroid

Nous n’avons pas pu tester Parallel Space, la fonctionnalité qui permet de lancer deux instances d’une même application sur le même smartphone. Nous n’avons pas non plus eu le temps de juger de la qualité photo, sinon qu’avec son téléobjectif X2,5 et un X10 numérique plutôt propre, le téléphone semble offrir une belle polyvalence.

À l’heure où ces lignes sont écrites, nous ignorons encore si Honor sortira son Magic V2 en France. Sa présentation au public européen lors de l’IFA semble tout de même confirmer l’appétit du géant chinois, surtout depuis que son plus gros concurrent, Oppo, a quitté la partie.

NB : Cet article a été écrit dans le cadre d’un voyage de presse organisé par Honor, mais pour une couverture complète de l’IFA 2023. La marque n’a pas été consultée ou impliquée dans la rédaction de cette prise en main.