Honor V Purse : on a pris en main ce smartphone sac à main pliant « abordable »

Il y a quelques semaines, Honor levait le voile sur un nouveau concept de smartphone : le Honor V Purse. Un « téléphone-sac à main » avec une particularité : son écran se plie, mais vers l'extérieur. Nous avons pu prendre en main une version prototype de l'appareil pour vous livrer nos impressions.

Dans un sac à main, ce qui peut occuper de la place, c’est évidemment ses papiers, de quoi payer, etc. Carte d’identité, carte bancaire, carte d’assurance maladie : tous ces éléments se dématérialisent de plus en plus. De quoi s’en passer, à condition d’avoir son smartphone sur soi, avec une connexion Internet et de la batterie. Autant dire que dans 99 % des situations, cela ne pose aucun problème. Et si le smartphone remplaçait le sac à main ? C’est en tout cas l’idée en laquelle croit Honor, puisque la marque a dévoilé à l’IFA 2023 un concept de smartphone : le Honor V Purse.

Honor a pu nous prêter une version prototype de son V Purse. C’est pourquoi certains éléments sont à prendre avec des pincettes : notre expérience avec ne reflète pas nécessairement celle qu’auront les acheteurs du téléphone. Car oui, il y a bien des acheteurs, puisque le téléphone est commercialisé en Chine.

Le Honor V Purse se plie vers l’extérieur

Le Honor V Purse ressemble à s’y méprendre au Huawei Mate Xs 2, sorti l’année dernière en Chine. Et c’est probablement normal : les deux entreprises, bien qu’officiellement séparées, semblent toujours avoir certaines choses en commun, y compris l’expertise et l’inspiration.

Sur ce qu’on peut appeler « l’arrière » du smartphone, on voit un bout d’écran, avec sur le côté gauche une barre en plastique « glossy ». Elle renferme le mécanisme de « fermeture » de l’appareil, mais aussi les capteurs photo et une partie des circuits électroniques. Les modules photos sont complètement intégrés et ne dépassent pas.

De l’autre côté, c’est un écran qui nous fait face, avec des bordures incurvées sur les côtés, mais qui ne sont pas utilisées : l’écran s’arrête un peu avant, ce qui est dommage. Un écran immaculé, sauf avec le capteur photo situé en poinçon dans une légère forme de pilule, marque de fabrique des smartphones Honor les plus chers. En dépliant l’écran, on aperçoit le « vrai » dos du smartphone.

Composé de plastique blanc rugueux, il est séparé en deux par la charnière de l’écran, ici en gris.

8,6 mm en position pliée, moitié moins lorsqu’il est déplié : à l’image du Honor Magic V2, ce smartphone pliable est fin par rapport aux autres modèles du même type. Son concurrent pourrait être le Xiaomi Mix Fold 3, bien que ce dernier soit un peu plus épais. Le tout pour un poids de 214 grammes, un poids très classique pour un smartphone, offrant un bon rapport diagonale d’écran/poids.

Pour la prise en main, le bord droit, plus épais que le reste du dos du smartphone, semble parfait pour tenir ce dernier dans la main. Le problème, c’est que son angle n’est pas net, ce qui fait que les doigts peuvent glisser. De plus, il est conçu dans un plastique lisse : pour peu qu’on ait les mains moites, ça peut déraper.

Parlons aussi de la charnière, élément indispensable du V Purse. Honor indique qu’elle est composée de ressorts de 1,2 mm ainsi que d’engrenages d’un diamètre de 1,73 mm. Le constructeur garantit que l’écran peut être plié 200 000 fois. Pour éviter que l’écran ne mène sa vie tout seul, lorsqu’il est plié, il est retenu par un loquet. Pour l’ouvrir, il suffit d’appuyer légèrement sur un bouton situé au dos, juste à côté de l’écran (sur la partie arrière). Alors, l’écran se déplie en partie, conservant un angle de 135° (ou 45° de l’autre côté) : dans certaines positions, il arrive à aller jusqu’à 90°, mais c’est à nous de finir le dépliage.

Le Honor V Purse n’a pas le bon goût de rester plat lorsqu’il est entièrement déplié : l’écran peut être plat mais il a tendance à légèrement retomber. Pour le replier, il suffit d’appuyer sur la partie gauche de l’écran vers l’arrière, en la poussant jusqu’au bout. Alors, le loquet va venir s’emboîter dedans, afin de verrouiller sa position.

En position dépliée, l’écran propose un format particulier 10,5:9 environ, tandis qu’en position pliée, c’est un format d’environ 19,4:9. Du côté des bordures, elles sont présentes, surtout sur les côtés : en haut et en bas, elles sont relativement fines pour un smartphone pliable. L’écran plié donne un format différent de celui du Galaxy Z Fold 5 par exemple, souvent critiqué pour son étroitesse. Ici, ce n’est pas du tout le sentiment qu’on a.

Quant à la pliure de l’écran, de face elle ne se voit pas, et pas nécessairement non plus dans d’autres angles de vue. Au toucher cependant, on la sent bien. D’ailleurs, lorsqu’on appuie sur la pliure, on peut sentir ce qui s’apparente à une bulle d’air. Sans doute qu’il s’agit là d’une nécessité technique et non d’un défaut de conception.

Le format est presque carré, mais taillé pour de la productivité. Dans certains jeux, cela peut même être handicapant : ils ne sont pas pensés pour ce format. De même pour les vidéos : en plein écran, impossible d’éviter les bandes noires. Quant à la prise en main, au format plié on n’en a besoin que d’une.

Mais dès que l’on souhaite déplier ou replier l’écran, il en faut deux. Ce qui est normal, puisqu’on se rapproche là davantage d’une tablette que d’un smartphone.

Un unique écran

Contrairement à presque tous les autres smartphones pliants, le Honor V Purse ne dispose que d’un unique écran, se pliant à peu près au tiers de sa largeur.

Il s’agit d’une dalle Oled de 7,71 pouces (6,47 pouces dépliés) avec une définition 2K (2348 par 2016 pixels déplié, 2348 par 1088 pixels plié) et une luminosité maximale de 1600 cd/m². Le taux de rafraîchissement maximal est de 90 Hz et est adaptatif. Aussi, la compatibilité HDR10+ est de mise.

Logiciel : tout n’est pas (encore) disponible

Pas de grande surprise : ici on a droit à Android 13 avec la surcouche d’Honor, MagicOS 7.2. Élément assez particulier qu’on ne trouve pas nécessairement sur les autres smartphones Honor (mis à part ses pliables) : la séparation entre les paramètres rapides et les notifications.

Que ce soit en position pliée ou en position dépliée, les deux sont séparés. Pour les notifications, il faut glisser son doigt du haut vers le bas à gauche, même chose à droite pour les paramètres rapides. Comme sur les smartphones Xiaomi en somme.

Le Honor V Purse n’est pas commercialisé en Europe et ne le sera sans doute pas. Pourtant, il pourrait l’être puisque la marque n’est plus concernée par l’embargo américain sur les services Google. D’ailleurs, notre appareil de test possède les services Google : on peut télécharger les applications du Play Store.

Aussi, les traductions semblent correctes : seuls quelques éléments restent en chinois.

Il existe un mode multitâche permettant d’afficher jusqu’à deux applications simultanément. Ici, Honor fait moins bien que d’autres fabricants : il est assez compliqué de le lancer et surtout il semblerait qu’il n’y ait qu’un moyen de le faire. On doit ouvrir une application en grand, puis glisser son doigt du haut de l’écran vers le milieu pour placer ladite application là où on le souhaite. Ensuite, un menu s’ouvre sur le côté affichant toutes les applications qu’on peut ouvrir. Cela ne tient que dans le cas où l’on veut afficher deux applications au format vertical : en mettre deux au format horizontal, c’est possible, mais c’est encore plus complexe et surtout seules quelques applications sont compatibles.

Pour son V Purse, Honor a des ambitions de l’ordre de la mode. C’est pourquoi des écrans personnalisables imitant le design d’un sac à main sont disponibles. Le tout peut être agrémenté d’anses que l’on peut changer, qui sont vendues par Honor. Malheureusement, nous n’avons pas pu tester les écrans, ils n’étaient pas disponibles sur le modèle qui nous a été prêté. Les hanses non plus. Dommage, on fera la fashion week plus tard.

Des performances correctes, mais inégales

Pour faire fonctionner ce joli téléphone, on trouve le SoC Qualcomm 778G gravé en 6 nm et couplé à 16 Go de RAM (plus 7 Go de RAM virtuelle). Pour de la navigation classique, aucun doute : c’est très fluide, les applications se lancent rapidement. Non, ce qui est plus intéressant, c’est au niveau du jeu vidéo : nous avons pu installer Fortnite et y jouer. Avec les paramètres graphiques réglés en « moyen », on peut atteindre les 60 FPS, mais seulement durant certaines phases de jeu. En combat ou dans des zones riches en détails, le téléphone peut tomber à 20 FPS seulement, ce qui rend le jeu difficilement jouable. En jeu également, le Honor V Purse chauffe beaucoup, sans que ce soit alarmant tout de même.

Un petit mot sur la batterie : elle est d’une capacité de 4500 mAh. Selon Honor, son V Purse peut tenir jusqu’à 8,7 heures en lecture vidéo, 10,6 heures en lecture d’articles ou 16 heures en écoute de musique. Le tout lorsque le smartphone est déplié.

Photographie : ça fait le travail

Au total, on compte trois capteurs photo sur le Honor V Purse :

Un capteur principal Sony IMX800 de 50 Mpx ;

Un capteur ultra-grand-angle (qui fait office de macro) de 12 Mpx ;

Un capteur selfie de 8 Mpx, f/2.0.

Ce qu’on constate, c’est qu’il y a une réelle différence colorimétrique entre le capteur principal et l’ultra-grand-angle. Quand le premier produit de jolies couleurs assez vives (notamment sur le gazon ou les éléments jaunes), l’autre produit des couleurs bien plus pâles, parfois trop blanches, voire surexposées. Le mode portrait est plutôt bon, principalement sur le détourage.

Les couleurs sont ne sont néanmoins pas très bonne et la fonction « d’embellissement », activée par défaut, lisse assez fortement les traits du visage. Quant au mode nuit, il remplit son rôle, bien qu’on ait des erreurs chromatiques. Finalement, le Honor V Purse s’apparente à un bon smartphone milieu de gamme sur la photo, mais pas davantage.

Le Honor V Purse pourrait-il engendrer d’autres modèles ?

Le Honor V Purse a beau être commercialisé en Chine, cela reste un « concept phone » et pas le premier modèle d’une série importante de la marque. Il est évidemment trop tôt pour statuer de la réussite du smartphone et de son format avec un unique écran se pliant vers l’extérieur.

Des indices laissent à penser que cela pourrait ne rester qu’une idée, qui a été explorée. Ce qui frappe en utilisant le V Purse, c’est qu’on a peur de l’abîmer. Avec un écran qui fait le tour de l’appareil, il est fortement exposé aux rayures. Impossible de le ranger dans une poche avec d’autres objets métalliques. D’autant plus que les écrans pliables sont logiquement plus fragiles que les dalles classiques. Autre doute : le système d’ouverture. Avec son bouton, ce n’est pas le plus pratique qui soit.

Mais au moins, Honor (et Huawei) a le mérite d’ouvrir le champ des possibles avec un troisième format de smartphones pliables. Après le format « livre » et le format « clapet », voici le format… qui n’a pas de nom. Du moins pas encore, à moins qu’il n’en ait jamais, faute d’intérêt du public. La force du Honor V Purse n’est pas tant technique que conceptuelle. C’est l’idée du smartphone remplaçant le sac à main qui en fait son charme et son intérêt.

Ou bien doit-on regarder ailleurs ? Du côté de la fiche technique, finalement très milieu de gamme du téléphone. Seulement deux modules photo, un seul écran, une puce Snapdragon de la série 7. Et si plus que la carte du glamour, Honor était en train de préparer le terrain pour un smartphone pliant au format livre, mais beaucoup plus accessible, et donc, pourquoi pas, populaire.

Là où on attend Honor, ce n’est pas nécessairement sur de nouveaux concepts de smartphones, bien que ce soit toujours une belle surprise d’en voir. Non, là où on attend le constructeur, c’est sur un smartphone pliant au format clapet. La marque, comme beaucoup d’autres, couvre toutes les gammes de prix. De plus, elle a commercialisé son Magic Vs en France et pourrait faire de même avec le Magic V2 présenté récemment. Avec un Honor « Flip », le fabricant pourrait s’attaquer au prix des smartphones pliables, terrain sur lequel Samsung semble ne pas vouloir aller, et qui est déserté par le départ d’Oppo du marché français et donc de ses Find N Flip. Seul Motorola est toujours là avec son Razr 40 arrivé il y a quelques mois.

Prix et disponibilité du Honor V Purse

Le Honor V Purse est actuellement disponible en Chine en précommande au prix de 5999 yuans, soit 772 euros selon le cours actuel, pour la version avec 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Même hors taxe, cela reste résolument peu élevé pour un smartphone pliant. À noter qu’il existe également une version avec 512 Go de stockage.