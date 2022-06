Sony IMX800 : un capteur encore plus XXL que sur les Galaxy S22 et Find X5 Pro

Sony a dévoilé les spécifications techniques de son IMX800. Ce nouveau capteur pour smartphone premium se limite à une définition de 54 Mpx, mais s'avère relativement imposant grâce à son format 1/1.49”.

Évoqué par des rumeurs plus ou moins précises ces derniers mois, l’IMX800 se concrétise enfin chez Sony. Ce nouveau capteur photo pour smartphone premium est peut-être un peu moins impressionnant que prévu, mais il reste suffisamment costaud pour s’installer à bord des smartphones de milieu et haut de gamme qui misent gros sur la photo. L’IMX800 fera ainsi ses premières armes sur les Honor 70, 70 Pro et 70 Pro+ annoncés hier et attendus la semaine prochaine en Chine.

Ce capteur mise sur une définition finalement assez banale de 54 Mpx pour capturer nativement des clichés de 8 768 x 6 144 pixels. Cette définition servira surtout les intérêts du pixel binning, avec un rapport de 4 pour 1 dans le cas présent, note GSMArena. Comme le précise le site, la plupart des smartphones qui embarqueront un IMX800 se contenteront in fine de clichés de 13,5 ou 12 Mpx.

Un grand capteur… mais peut-être pas autant que prévu

Reste que les rumeurs le voulaient grand. Il l’est, mais légèrement moins que ce qui était pressenti. Pour l’IMX800, Sony adopte néanmoins un format 1/1,49” qui demeure généreux, suffisamment pour détrôner — tout du moins en taille — les capteurs ajoutés aux Honor Magic4 Pro, Galaxy S22 ou Oppo Find X5 Pro. Et pour cause, ces trois appareils sont pour leur part équipés de capteurs au format 1/1,56”, plus petits.

Pas de mauvaise surprise non plus avec la taille des pixels capturés par l’IMX800 : elle s’établit à 1,0 µm, tout en montant à 2,0 µm lorsque le pixel binning est employé. Comme le souligne GSMArena, cette donnée est importante puisque les capteurs disposant d’une très haute définition passent de plus en plus fréquemment sous la barre du micromètre. La qualité photo peut alors s’en trouver dégradée.

S’il débute sur le marché à bord des Honor 70, l’IMX800 se positionne comme un capteur premium polyvalent. Nous devrions donc le retrouver sur de nombreux smartphones attendus durant le second semestre 2022.

