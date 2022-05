Smartphones Honor 70 et Honor 70 Pro dévoilés : tout pour la photo

Honor a levé le voile sur trois nouveaux smartphones en Chine, les Honor 70, 70 Pro et 70 Pro+. Ces nouveaux fleurons veulent pousser en avant la photo sur smartphone.

Après la découverte des visuels, Honor a présenté en longueur sa nouvelle gamme Honor 70 Series, composée du Honor 70, du Honor 70 Pro et du Honor 70 Pro+. Ce que l’on remarque évidemment en premier c’est le grand module photo installé au dos du smartphone, qui n’est pas sans rappeler celui du Huawei P50 Pro, alors que les deux marques sont officiellement indépendantes l’une de l’autre.

Un module photo « à la pointe de l’industrie »

Ce module photo est parfaitement assumé par la marque chinoise dans son communiqué de presse. Honor utilise notamment le dernier fleuron de Sony en matière de capteur photo, le Sony IMX800 de 50 mégapixels avec une taille de 1/1,49 pouce. La marque promet que ce nouveau capteur devrait faire des merveilles sur les photos de nuits. Sur les trois smartphones Honor 70, Honor 70 Pro et Honor 70 Pro+, l’appareil principal sera épaulé par un capteur 50 MP muni d’un objectif ultra grand angle f/2,2 122°. Sur les Honor 70 Pro et Pro+ on retrouvera également un téléobjectif 8 MP capable de proposer un zoom optique 3x. En revanche, le troisième capteur fera de la figuration sur le Honor 70. Un simple « capteur de profondeur » 2 mégapixels, on sait que ce genre de capteur sert surtout à faire jolie sur la fiche technique en magasin.

Honor promet que ce système de triple appareil photo avec le traitement d’image développée par la marque lui permettra de proposer les meilleures images dans l’industrie. Ce traitement sera réalisé par une puce différente selon le modèle, l’autre grande différence entre les Honor 70, 70 Pro et 70 Pro+.

Snapdragon ou Mediatek Dimensity

Si le Honor 70 se contente d’un classique Qualcomm Snapdragon 778G Plus déjà bien véloce, les Honor 70 Pro et Pro+ passeront à la vitesse supérieure avec les derniers fleurons de MediaTek. Le Honor 70 Pro intègre ainsi un MediaTek Dimensity 8000 et le Honor 70 Pro, un MediaTek Dimensity 9000. Les deux puces devraient offrir un très bon niveau de traitement photo, mais aussi d’excellentes performances dans les jeux vidéo.

Fabriquée avec le processus de fabrication TSMC N4 (le dernier en date), la puce Dimensity 9000 intègre 8 cœurs CPU dont un cœur ARM Cortex-X2 à 3,05 GHz. C’est surtout le premier SoC à intégrer une puce graphique ARM Mali-G710 MC10 rivalisant avec le Snapdragon 8 Gen 1 en jeu. Mediatek met aussi en avant ses capacités de traitement en imagerie sur le processeur MediaTek Imagiq 790, avec la possibilité de gérer un capteur 320 MP et de traiter une vidéo 4K HDR avec réduction de bruit par IA.

Les caractéristiques techniques

Honor 70

Voici les caractéristiques du Honor 70.

Écran 6,67 pouces OLED 2400 x 1080 pixels

SoC Qualcomm Snapdragon 778G Plus

8 ou 12 Go de RAM

256 ou 512 Go de stockage

Module Photo : 54 MP Sony IMX800 f/1,9 50 MP f/2,2 2 MP f/2,4

Batterie de 4800 mAh

Android 12 avec Magic UI 6.1

161,4 x 73,3 x 7,91 mm

178 grammes

Honor 70 Pro

Voici les caractéristiques du Honor 70 Pro.

Écran 6,78 pouces OLED 2652 x 1200 pixels

SoC MediaTek Dimensity 8000

8 ou 12 Go de RAM

256 ou 512 Go de stockage

Module Photo : 54 MP Sony IMX800 f/1,9 50 MP f/2,2 8 MP zoom optique 3x f/2,4

Batterie de 4500 mAh

Charge Honor 100W

Android 12 avec Magic UI 6.1

163,9 x 74,6 x 8,18 mm

192 grammes

Honor 70 Pro+

Voici les caractéristiques du Honor 70 Pro+.

Écran 6,78 pouces OLED 2652 x 1200 pixels

SoC MediaTek Dimensity 9000

8 ou 12 Go de RAM

256 ou 512 Go de stockage

Module Photo : 54 MP Sony IMX800 f/1,9 50 MP f/2,2 8 MP zoom optique 3x f/2,4

Batterie de 4500 mAh

Charge Honor 100W

Android 12 avec Magic UI 6.1

163,9 x 74,6 x 8,18 mm

192 grammes

Disponibilité et prix

Honor annonce que la gamme Honor 70 sera disponible à partir du 7 juin 2022 en Chine à partir de 2699, 3699 et 4299 yuans respectivement pour les Honor 70, 70 Pro et 70+. Cela correspond à 378 euros HT, 517 euros HT et 601 euros HT respectivement.

