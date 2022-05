Honor 70 et 70 Pro : les visuels officiels dévoilés… Le bloc photo sera imposant

Honor dévoile les rendus officiels de la série 70 qui doit être présentée le 30 mai : on connaît donc le design des Honor 70 et 70 Pro, avec des blocs photo assez imposants.

Alors qu’il sera présenté le 30 mai, le Honor 70 et son grand frère le 70 Pro voient leur design dévoilé par Honor avec des rendus officiels et des photos.

Plusieurs coloris pour la série 70 d’Honor et quelques différences

En montrant les images officielles de ses prochains smartphones, rapportées par GSMArena, Honor dévoile également les coloris qui seront disponibles. Pour le 70, on aura droit à un rose pastel, du doré, du vert mat et du noir. Pour le 70 Pro, les couleurs seront un peu différentes avec du noir, du bleu clair, du gris (avec un dégradé vers le doré) ainsi que du vert.

C’est l’occasion également de voir les différences de design entre la version « de base » et la version Pro. Si leur taille est comparable, le Honor 70 Pro est apparemment légèrement plus grand que le modèle moins cher. La différence qu’on aperçoit directement se situe au niveau du bloc photo. En effet, la version 70 réunit tous les objectifs tandis que la version 70 Pro distingue deux « sous-blocs » photo. C’est ce qu’on retrouvait dans la série des Honor 60 auparavant.

Ce qu’on sait des Honor 70 et 70 Pro

Ces deux smartphones auront un port USB-C (heureusement), mais pas de prise audio 3,5 mm. Sur la partie photo, le capteur principal serait l’un des derniers fabriqués par Sony, de 54 Mpx et de 1/1,49″. Concernant sa disponibilité, on ne sait pas du tout s’il sortira en France, mais il est possible qu’il ne sorte pas chez nous, comme cela avait été le cas pour la série 60 d’Honor.

Honor a davantage l’air de se concentrer en France sur sa série Magic 4 avec le Magic 4, le Magic 4 Pro et le Magic 4 Lite qui sortent ce mois-ci. La marque a également annoncé le Honor X7, sorti il y a quelques jours.

