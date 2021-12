Honor 60 et 60 Pro officialisés : même formule, mais meilleurs en photo (sur le papier)

Les Honor 60 et 60 Pro viennent d'être annoncés en Chine et leur principal argument réside dans leur capteur photo principal de 108 mégapixels.

Les Honor 60 et Honor 60 Pro viennent d’être annoncés en Chine pour succéder à la série des Honor 50 lancée seulement quelques mois plus tôt (et disponible en France depuis quelques semaines).

Dans les grandes lignes, le design ne change pas vraiment d’une génération à l’autre. En effet, on retrouve un écran un peu incurvé et percé d’un poinçon sur le milieu du front. À l’arrière, le module photo mise à nouveau sur deux cercles qui se superposent. Toutefois, la configuration des caméras à l’intérieur a été un tantinet modifiée.

Voici les caractéristiques à retenir pour chacun des deux modèles.

La fiche technique du Honor 60 Pro

Comme son nom l’indique, le Honor 60 Pro est la version la plus sophistiquée des deux appareils annoncés :

écran OLED de 6,78 pouces, Full HD+, avec mode 120 Hz

Snapdragon 778G Plus

8 ou 12 Go de RAM

256 Go de stockage

triple appareil photo à l’arrière : capteur principal de 108 Mpx (f/1,9) ultra grand-angle de 50 Mpx (f/2,2) capteur de profondeur de 2 Mpx (f/2,4)

capteur photo frontal de 50 Mpx

batterie de 4800 mAh et chargeur 66 W

lecteur d’empreintes dans l’écran

Wi-Fi 6

Bluetooth 5.2

163,9 x 74,8 x 8,2 mm

192 grammes

La fiche technique du Honor 60 classique

Le Honor 60 reprend une grande partie de la fiche technique de la version Pro, mais il opte pour un écran moins grand de 6,67 pouces (mais gardant l’OLED, le 120 Hz et la définition Full HD+). Sa puce est un chouia différente puisqu’il compose avec un Snapdragon 778G classique (donc pas de changement par rapport à la génération précédente). Côté stockage, il se décline en 128 et 256 Go tandis que son appareil photo connaît aussi quelques changements avec quatre capteurs au dos :

capteur principal de 108 mégapixels (f/1,9) ;

ultra grand-angle de 8 mégapixels (f/2,2) ;

capteur de profondeur de 2 mégapixels ;

capteur pour la macro de 2 mégapixels.

Quant au capteur pour les selfies, on descend à 32 mégapixels. Ses dimensions sont aussi revues à la baisse : 161,4 x 73,3 x 8 mm pour un poids très léger de 179 grammes.

Prix date de sortie des Honor 60 et Honor 60 Pro

Les Honor 60 et Honor 60 Pro sont disponibles à la précommande en Chine, mais on ne sait toujours pas quand l’annonce à l’international aura lieu, notamment pour la France. Quant au prix, le Honor 60 Pro voit son tarif démarrer à 3699 yuans tandis que le Honor 60 sera vendu à partir de 2699 yuans. Cela équivaut à environ 511 euros et 373 euros HT.

En résumé, on retiendra surtout que les Honor 60 et 60 Pro apportent un capteur photo de 108 mégapixels par rapport à la génération précédente. Intéressant, mais pas forcément transcendant. Rappelons que les smartphones Honor profitent désormais des services Google en France.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.