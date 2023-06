On a testé France Identité pour dématérialiser une CNI sur smartphone

L'application France Identité est disponible sur le Google Play Store et nous avons tenté l'expérience de la carte d'identité dématérialisée...

Depuis 2021, la carte d’identité électronique est disponible pour toutes et tous. Au format carte de crédit, celle-ci est bourrée de technologies permettant d’en certifier l’authenticité et compliquer la vie des faussaires. Plus encore, elle est dotée d’une puce NFC pour aller encore plus loin.

France Identité est là

Un an plus tard, en avril 2022, on apprenait que le gouvernement planchait sur une application permettant de dématérialiser ce document officiel afin de toujours l’avoir sur son smartphone. Baptisée France Identité, cette application est actuellement en accès anticipé sur Android (sur le Play Store) et iOS (via Test Flight). Nous avons donc profité d’un renouvellement de carte d’identité pour essayer l’application.

L’application se veut très sobre en blanc et bleu avec tout juste le logo de la République française (Marianne sur le drapeau tricolore) sur certains écrans pour apporter un peu plus de charme. Au premier démarrage, l’application vous demande de rentrer les six chiffres de votre pièce d’identité, puis de valider en collant votre CNI contre votre téléphone pour lire les informations NFC.

Une association en plusieurs temps

Ici, premier souci, l’application ne m’a pas laissé le temps de coller les deux objets l’un contre l’autre, mais ce n’est pas grave, le deuxième essai a été plus fructueux. Il faut alors se connecter via France Connect. Si vous avez déjà un compte créé lors du remplissage de vos impôts par exemple, cette étape devrait être rapide. À partir de là, l’application devrait lier les deux informations… n’est-ce pas ?

Bon, en l’occurrence, France Identité m’a demandé de refaire la manipulation au complet. Ressortir la carte, rentrer les six chiffres, la coller au téléphone… Et c’est bon. Ce n’était pas si compliqué finalement.

À quoi sert France Identité ?

France Identité permet notamment de créer un justificatif d’identité à usage unique dont vous définissez le motif et la durée de validité (1 semaine, 2 semaines, 1 mois ou 3 mois). Celui-ci contient vos noms, prénoms, votre sexe tel que défini par l’administration, ainsi que vos date et lieu de naissance. Il ne comporte donc pas certaines données sensibles, tel que le numéro de carte par exemple.

Attention cependant : pour générer ce justificatif, vous aurez besoin… de votre CNI puisqu’un nouveau contact NFC est requis lors du processus.

Pour le moment, l’application France Identité est donc plutôt limitée, mais elle est encore en bêta. Par la suite, le gouvernement promet de pouvoir justifier de sa majorité sans révéler son identité ou encore de donner une procuration à un tiers en un clic, pour récupérer un colis par exemple. À voir à quelle vitesse ce sera adopté, sachant qu’une majorité du lectorat de Frandroid est contre le principe même.

