Carte Vitale, CNI, permis… êtes-vous pour ou contre la dématérialisation des documents d’identité ?

De plus en plus de documents officiels deviennent dématérialisés sur nos smartphones. Plutôt une bonne ou une mauvaise idée selon vous ?

Est-ce la fin du portefeuille ? Avec l’évolution des technologies, nos smartphones remplacent progressivement les nombreuses cartes que l’on pouvait emporter avec nous au quotidien. Alors que les cartes de paiement et autres cartes de fidélité deviennent de plus en plus utilisées sur nos téléphones, grâce notamment à des systèmes comme Apple Pay et Google Pay, les documents officiels commencent également à s’y inviter.

Des documents officiels numériques

Le 28 décembre 2022, un décret officiel est venu poser les bases de l’e-carte Vitale, une carte vitale numérique à enregistrer dans son smartphone. Rien d’obligatoire bien sûr, mais une façon de s’assurer de ne jamais oublier cet élément primordial lors de nos visites chez le médecin. Celle-ci fonctionne par le biais d’une application dédiée transmettant les informations qu’elle contient aux professionnels de santé par le biais du NFC ou d’un QR Code.

Ce n’est pas la première fois qu’une telle idée est mise en application. En 2022, on apprenait par exemple la création d’un système de « service de garantie de l’identité numérique » permettant de numériser des cartes d’identité biométriques. En 2015 déjà, le permis provisoire pouvait déjà être présenté sur un smartphone et certains pays, comme les États-Unis, ont déjà intégré ces documents au cœur des écosystèmes comme Apple Pay.

Entre simplicité et sécurité

Évidemment, rendre disponibles ces documents obligatoires sur nos smartphones est une façon d’utiliser moins de plastique, d’alléger nos portefeuilles et de s’assurer de ne jamais les oublier. La mise en œuvre manque néanmoins parfois de transparence concernant la sécurité de ces données si sensibles.

Lorsqu’elles sont stockées dans une enclave chiffrée de nos téléphones, cela signifie que le perdre engendre des démarches supplémentaires, tandis que si elles sont stockées dans un serveur, qu’il appartienne à l’État ou à une entreprise privée, les risques de piratage sont effrayants.

De votre côté, pensez-vous que le gain de praticité est un argument suffisant au risque ? Dites-nous tout ci-dessous et n’hésitez pas à argumenter en commentaires.

