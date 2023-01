La carte Vitale arrive sur smartphone : ce qu’il faut savoir

Un décret important est passé à la toute fin du mois de décembre concernant l'e-carte Vitale. Il permet d'en apprendre plus sur le déploiement de cette application destinée à remplacer la bonne vieille carte verte plastifiée.

« e-carte Vitale », « e-carte d’assurance maladie », carte Vitale numérique… elle peut revêtir bien des noms et elle fera bientôt partie de notre quotidien. Comme l’indique le Midi Libre, un décret paru le 28 décembre 2022 ouvre la voie à sa généralisation sur les smartphones. Voici comment cela va fonctionner.

Elle aura quelle forme ?

La crise Covid ou la crise énergétique ont habitué les Français à l’utilisation d’applications éditées par des institutions comme Tous Anti Covid ou plus récemment EcoWatt. Avant qu’une application sur la chasse ne voie le jour, c’est donc une nouvelle application qui vient remplacer la carte Vitale. Son nom est on ne peut plus clair : e-carte Vitale.

Dois-je passer à cette e-carte Vitale dès maintenant ?

Alors pas de panique, pas besoin de se précipiter sur le Play Store ou l’App Store dès à présent. Comme c’est souvent le cas avec ces évolutions institutionnelles, l’Assurance maladie a voulu se donner le temps de recul nécessaire. La généralisation de cette carte numérique est fixée pour 2026.

En attendant, s’ouvre une phase dite de perspective pour tester comme il se doit le dispositif. Les départements du Rhône et des Alpes-Maritimes sont d’ores et déjà en phase de test depuis deux ans. Dix autres départements peuvent en profiter depuis octobre 2022. Les voici :

Saône-et-Loire

Seine-Maritime

Bas-Rhin

Nord

Gironde

Hérault

Loire-Atlantique

Sarthe

Puy-de-Dôme

Paris

La généralisation à la France est prévue en 2023, mais pourrait tout aussi bien intervenir en 2024 avec le retard de déploiement d’usage.

Comment l’installer ?

Pour la procédure d’installation, pour le moment, on peut seulement se baser sur la manière dont cela s’est déroulée dans les départements tests. Mais il n’est pas impossible que tout cela évolue au moment du déploiement national.

Une chose est sûre, dans le Rhône est les Alpes-Maritimes, il suffisait de se rendre sur son compte Ameli pour trouver un mode d’emploi de l’e-carte Vitale. Celui-ci invitait à installer une application, apCV, permettant une procédure sécurisée via reconnaissance faciale. Le but étant d’authentifier un maximum la procédure.

Une fois l’application installée, les professionnels de santé équipés pourront lire un QR Code affiché dans l’application ou encore s’équiper d’un lecteur de puce NFC. D’après une source qui souhaite rester anonyme, l’installation auprès d’un professionnel relativement à l’aise avec les outils numériques ne pose pas de difficulté et peut se passer entièrement par assistance téléphonique.

Est-ce que ce changement est obligatoire ?

L’ancienne carte Vitale pourra être conservée. Aucune contrainte pour passer à l’e-carte Vitale n’est prévue dans le décret.

Le but de la manœuvre est clair : il y a plus de chance qu’un patient ait son smartphone dans sa proche que sa carte Vitale, explique en substance l’Assurance maladie auprès du Midi Libre. Mais aussi simplifier l’usage.

Pour nous suivre, nous vous invitons à télécharger notre application Android et iOS. Vous pourrez y lire nos articles, dossiers, et regarder nos dernières vidéos YouTube.