Pour que les chasseurs ne vous tuent pas, le gouvernement miserait sur une application

Pour éviter les accidents impliquant promeneurs et cyclistes, le gouvernement préférerait développer une application appelée Suricate sur laquelle les chasseurs signaleraient leur position plutôt que d'interdire la chasse le dimanche en France.

« Tu vois, y’a le mauvais chasseur, y voit un truc qui bouge y tire, y tire. Le bon chasseur, y voit un truc, y tire, mais c’est un bon chasseur. » La célèbre citation du sketch des Inconnus pourrait être mise à jour en 2023. « Le bon chasseur, il a une application pour éviter de tuer les promeneurs. »

D’après des informations du Figaro, le gouvernement français souhaiterait éviter d’interdire la chasse le dimanche comme le souhaite le parti Europe Écologie-Les Verts qui a déposé et défendu un projet de loi en ce sens à l’Assemblée nationale. Au lieu de cela, l’exécutif miserait sur la création d’une application mobile pour éviter les accidents de chasse.

Une application « Suricate » pour rester en vie

Ainsi, après encore quelques discussions en interne ainsi qu’avec les cabinets du président Emmanuel Macron et de la Première ministre Élisabeth Borne, le ministère de la Transition écologique se préparerait à défendre le développement d’une application baptisée « Suricate » — en interne du moins. Une déclaration officielle sur cette question est attendue le lundi 9 janvier à 11 heures.

En se connectant à Suricate, les promeneurs pourront voir la position géographique des chasseurs qui se sont signalés dessus et pourront adapter leur itinéraire pour s’assurer de rester en vie. Il faudrait donc compter Suricate parmi les applications indispensables en randonnée.

Un concept loin d’être infaillible

Bien que son développement reste évidemment à confirmer, cette idée d’application pose déjà de nombreuses questions. Tout d’abord, d’aucuns pourraient se demander pourquoi le gouvernement préfèrerait cette solution alors que l’interdiction de la chasse le dimanche est une solution appréciée par la majorité des Françaises et des Français. Selon un sondage Ipsos, 78 % d’entre eux sont favorables à une telle mesure. En outre, moins d’une personne interrogée sur trois s’estime en sécurité lors d’une balade en forêt. Enfin, l’Office français de la biodiversité a recensé 90 accidents de chasse dont 8 mortels sur la période 2021/2022. C’est une légère augmentation par rapport à la saison précédente, même si la tendance est à la baisse sur les trente dernières années.

Surtout, le concept de l’application en elle-même comporte des failles de plusieurs ordres. Avec Suricate, ce serait aux promeneurs et cyclistes de faire l’effort d’adapter leur parcours alors qu’ils ne constituent aucune menace pour les autres. Au lieu de régler la cause du danger, on leur dirait simplement de l’éviter. Sur le plan moral, un tel message est déjà contestable. À cela s’ajoute un fonctionnement bancal : pour être efficace, il faudrait que les chasseurs prennent bel et bien le temps de se signaler sur l’application, qu’ils gardent leur smartphone sur eux et qu’ils soient facilement géolocalisables.

C’est pourtant la meilleure manière de répéter l’échec de TousAntiCovid dans sa mission de contact tracing. Celle-ci reposait sur la bonne volonté des personnes testées positives au Covid 19 à se signaler sur l’application. Suricate souffrirait très probablement des mêmes difficultés.

Les arguments du gouvernement

Le Figaro explique que cette idée d’application aurait été soufflée à l’oreille du gouvernement par les lobbyistes de la chasse. Le média cite notamment Thierry Coste, conseiller politique de la Fédération nationale des chasseurs, qui défend cette solution. Il y voit une manière de « lutter contre le sentiment de peur qui existe ». Du côté du gouvernement, une source explique ne pas vouloir « laisser penser que l’interdiction de la chasse le dimanche réglerait la question pour les six autres jours de la semaine ».

« Un promeneur doit être à l’abri tous les jours » et Suricate serait donc envisagée comme la meilleure solution. « On préfère des annonces qui fonctionnent à des annonces waouh », lit-on en citation dans Le Figaro. Le quotidien précise que l’exécutif miserait aussi sur des formations à la chasse et à l’alcoolémie pendant cette pratique extrêmement controversée et clivante.

La position d’Emmanuel Macron

Enfin, le président aurait fermement affirmé à la secrétaire d’État à l’Écologie, Bérangère Couillard, son opposition à une interdiction de la chasse le dimanche. « C’est niet de chez niet », rapporte un conseiller proche du dossier. « Ce n’est pas le moment de faire des étincelles inutiles avec des gens susceptibles de manifester », explique cette même source.

Rendez-vous donc lundi 9 janvier pour connaître la position officielle du ministère de la Transition écologique et du gouvernement.

NB. Ulrich Rozier, cofondateur d’Humanoid, l’entreprise qui édite Frandroid, était candidat aux législatives de 2022 pour le Parti animaliste, opposé à la pratique de la chasse.

