Si vous êtes actuellement en vacances, vous avez peut-être prévu de faire une ou plusieurs randonnées dans la semaine. Et comme vous êtes quelqu’un d’organisé et avant tout moderne, vous vous êtes sûrement dit qu’il était possible de remplacer cette bonne vieille carte en papier par votre smartphone doté d’un GPS. Vous êtes alors au bon endroit puisque nous avons sélectionné une poignée d’applications capables de vous faire revenir à bon port avant la tombée de la nuit. Suivez le guide.

Avant de commencer

Quelques précisions s’imposent avant de commencer. Sachez tout d’abord que dans le monde de la cartographie, les applications dédiées à la randonnée ou aux balades en vélo sont pensées avant tout pour ceux qui ont l’habitude de lire des cartes topographiques, qui savent se servir d’une boussole et qui sont habitués aux interfaces arides et peu accueillantes.

Enfin, c’est sûrement une évidence pour les randonneurs chevronnés, si vous partez en randonnée, n’oubliez pas que votre téléphone va consommer plus de batterie qu’en temps normal en utilisant ces applications. Pensez donc bien à charger votre téléphone au maximum en partant, voire à emporter une batterie de secours. De ce point de vue, rien ne remplacera une bonne vieille carte papier.

Applications gratuites

GPX Viewer

GPX Viewer est l’application parfaite si vous voulez partir en randonnée sans avoir beaucoup d’expérience. C’est avant tout un lecteur de fichiers GPX, KML, KMZ ou encore LOC qui permettent de transférer des traces GPS. Ces traces GPS sont des trajets pour la randonnée permettant ainsi de suivre le chemin depuis l’application et sont de plus en plus disponibles sur les sites internet d’office de tourisme.

L’application est gratuite ce qui veut dire qu’elle a quelques inconvénients, il n’y a pas de certes IGN, les cartes utilisées sont celles d’OpenStreetMap ou de Google Maps. Cela est parfaitement suffisant pour une randonnée classique sur un chemin balisé, mais ces services ne sont donc pas adaptés à du hors-piste par exemple. GPX Viewer va par contre proposer des cartes plus précises qui seront payantes, mais elles n’égaleront pas les cartes IGN.

Vous pourrez donc suivre votre trajet en direct et vous guider depuis votre smartphone avec l’application qui vous localise en utilisant la puce GPS. GPX Viewer est la référence pour ceux qui pratiquent la randonnée de manière occasionnelle. Si vous êtes un plus gros randonneur, tournez-vous plutôt vers la prochaine application : ViewRanger.

GPX Viewer - Pistes, routes et points Télécharger gratuitement GPX Viewer est une application de suivi de trace GPS. Elle permet tout simplement de lire des traces (souvent .gpx), de les afficher sur une carte... 3 raisons de télécharger cette application Très simple d'utilisation

Gratuite quand il s'agit juste de suivre les traces GPS

Vous ne vous perdrez plus jamais en randonnée

ViewRanger GPS

ViewRanger est certainement l’une des meilleures applications de randonnée en son genre. Elle dispose d’un gros avantage par rapport à ses concurrentes : il n’est pas nécessaire d’avoir un Bac+5 en randonnée pour comprendre son interface. Tout est beau, clair et moderne : s’en servir est un véritable plaisir.

Son deuxième bon point, c’est qu’elle est gratuite et qu’elle permet de télécharger une poignée de cartes gratuites. Elles ne sont pas aussi précises qu’une bonne carte IGN, mais elles sont idéales pour une promenade de quelques heures en campagne, sur des chemins bien tracés. Pour les plus pointilleux, ViewRanger possède un catalogue de cartes tout simplement gargantuesque dans sa boutique. Il est possible de les trier par pays (Allemagne, France, Belgique, États-Unis et Canada et même une partie de l’Europe de l’Est), par marque ou par catégorie.

Concernant l’application en elle-même, ses options sont innombrables. On retrouve la traditionnelle boussole, mais aussi l’échelle, la possibilité de passer en mode nuit, de baliser sa randonnée, d’enregistrer son parcours, etc. Cerise sur le sac à dos, la version de base est gratuite, il n’y a pas l’ombre d’une publicité et elle est mise régulièrement à jour. Difficile de trouver mieux en la matière.

ViewRanger - routes & chemins de randonnée Télécharger gratuitement ViewRanger est l'une des meilleures applications dédiées à la randonnée. Elle permet un accès très simple aux cartes de OpenStreetMaps, mais... 3 raisons de télécharger cette application Interface claire

Fonctionne sans réseau

OpenStreetMap et IGN

iPhiGénie

C’est un autre poids lourd de cette sélection, et pour cause, c’est l’application de référence pour les fameuses cartes IGN. iPhiGénie est en effet une application à l’origine dédiée aux cartes d’IGN. Elle demande un abonnement de 5,49 euros par mois ou 13,99 euros par an pour les utiliser une fois les 7 jours d’essais gratuits passés. Le cas échéant, vous n’aurez que les cartes de OpenStreetMaps.

Autant vous prévenir, l’interface de iPhiGénie est certainement ce qui se fait de plus moche actuellement. L’ergonomie est affreuse, ses icônes sont minuscules et son interface d’un autre âge est clairement repoussante. De plus, il faut obligatoirement passer par le tutoriel en ligne pour comprendre comment fonctionne exactement l’application. Si vous ne partez en randonnée régulièrement, on aura beaucoup de mal à vous la conseiller.

Mais si vous êtes un randonneur, la patience est dans vos gènes. Une fois maîtrisée, iPhiGénie est certainement l’application qui exploite le mieux tout le potentiel des cartes IGN. C’est bien simple, elles y sont toutes, de la plus grande à la plus petite échelle et fonctionnent sans connexion Internet. On peut les annoter, les planifier et bien sûr mettre en surbrillance les chemins désirés. Un must have destiné aux randonneurs les plus hardcores.

iPhiGéNie Télécharger gratuitement iPhiGénie est l'une des applications historiques concernant la cartographie et les parcours de randonnée en France. Elle propose une couverture... 3 raisons de télécharger cette application GPS précis

Fonctionne hors-ligne

Cartes IGN bien exploitées

MyTrails

On termine cette sélection d’application avec MyTrails. Contrairement aux autres applications de ce type, MyTrails ne pousse pas vraiment à l’achat, cachant ses cartes payantes au fond d’un menu dans les paramètres. Ce qui est le plus appréciable ici, c’est la vitesse de chargement et la fluidité de l’application. Dès le lancement, tout est indiqué très clairement et le peu de boutons que montre l’interface donne confiance. C’est simple, beau et fluide.

Ce qui n’empêche pas MyTrails de proposer beaucoup de paramètres et d’options dans ses menus. Dénivelé, surlignage des traces, notifications à proximité des points de navigation, enregistrement du parcours et gestures font partie des particularités de l’application.

MyTrails Télécharger gratuitement MyTrails est une application gratuite et sans publicités qui s'adresse aux adeptes de la randonnée. Elle propose un accès à diverses cartes... 3 raisons de télécharger cette application Les cartes IGN

Outil de statistiques et graphes complet

Gratuite et sans publicités

Bonus : Reconnaître la flore qui nous entoure

Se promener, c’est bien, mais savoir exactement ce que l’on voit, c’est encore mieux. Avec PlantNet, c’est possible ! Cette application pourrait être vulgairement résumée comme un « Shazam des plantes ». L’application fonctionne ainsi : vous prenez une plante en photo, vous la rentrez dans l’application, vous précisez quelle partie de la plante est-ce (feuille, tige, écorces, etc.), puis tout cela sera comparé dans la base de données de PlantNet pour vous donner un résultat.

Problème : il faut être connecté à internet, chose qui est plutôt rare quand on part sur certains chemins. Il existe donc d’autres alternatives hors ligne comme Clés de Forêt, l’application de l’Office national des forêts qui offre un moyen de rechercher facilement les plantes que l’on a en face de nous, et ce, hors connexion. Ce n’est pas aussi intuitif que de prendre une simple photo et d’avoir la réponse, mais au moins vous n’aurez pas besoin d’une connexion internet.

PlantNet Télécharger gratuitement Tout le monde s'est déjà demandé au détour d'une promenade en foret ou d'une balade champêtre quels étaient le nom et l'origine des arbres ou... 3 raisons de télécharger cette application Identifiez des végétaux dans la nature

Une base de données collaborative

Développée par des institutions scientifiques

Clés de forêt Télécharger gratuitement Crée par l'Office national des forêts, le ministère du Développement durable et la fondation GoodPlanet, cette application permet d'apprendre... 3 raisons de télécharger cette application Simple à utiliser

Totalement gratuite et sans publicités

Développé par l'Office national des forêts

Les cartes payantes

Un élément à prendre en compte pour la grande majorité de ces applications, c’est qu’elles ne sont pratiquement jamais fournies avec des cartes complètes et détaillées. Certaines de ces applications proposent bien des cartes gratuites, mais elles ne seront jamais aussi bonnes que les cartes IGN ou Michelin. Les « bonnes » cartes sont payantes et nécessitent souvent un abonnement annuel. Par exemple, pour profiter des très bonnes cartes IGN, il faut payer un abonnement compris entre 6 euros et 85 euros par an pour avoir accès à l’intégralité du catalogue du cartographe français. Pourquoi ce prix varie-t-il autant ? Parce que les applications utilisent un ou plusieurs de ses services et reversent à la société française une partie de leurs revenus. Toutefois, comptez en moyenne 20 euros par an pour accéder à une bonne partie du catalogue d’IGN de façon illimitée et hors-ligne. C’est le prix d’une unique carte et pour peu que vous ayez une tablette ou un écran de smartphone assez grand, c’est un très bon investissement.

Pour ce prix, vous aurez toutefois accès à d’excellentes cartes, très précises avec le dénivelé, les points de vue, le moindre bout de sentier ou chemin forestier, bref tout ce qu’il faut pour s’orienter correctement. L’avantage de la majorité des applications que nous allons vous présenter, c’est qu’elles permettent de rendre ces cartes interactives. Elles permettent de synchroniser les cartes avec le GPS, de les annoter, d’enregistrer ses parcours, de les planifier, de comparer ses performances avec ses amis, etc., etc.

Notez également que l’on vous parle des cartes IGN parce que ce sont des références en la matière, mais que ces applications ont le bon goût de proposer pour certaines des centaines d’autres sociétés de cartographie à des prix très divers et dans des pays autres que la France. À vous de regarder ce qui est le mieux, mais faites toujours en sorte de vérifier que l’on peut bien les consulter sans avoir accès à Internet. On ne voudrait pas perdre nos précieux lecteurs sur une erreur d’inattention.

Si cela vous intéresse, vous pouvez également retrouver nos meilleures applications de running et de trail !