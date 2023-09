Un smartphone pliant ? Un sac à main ? Honor invente le Magic V Purse

Honor présente un smartphone concept qui vise à remplacer un sac à main. S'il n'est pas sans rappeler un certain Huawei Mate XS 2, Honor veut trouver les nouveaux usages du pliant.

Qui a dit que les fabricants de smartphones n’avaient plus d’idées ? À l’occasion de l’IFA 2023, Honor a dévoilé un concept de smartphones, comprendre par là un appareil pas particulièrement destiné à être vendu, mais à montrer un futur possible de l’industrie et de la marque. L’objectif pour Honor est aussi de rouler des mécaniques en montrant tout son savoir-faire.

Le concept du Honor V Purse tient dans son nom. Le V indique, chez Honor, qu’il s’agit d’un smartphone pliable (le V mimant la pliure d’un modèle pliant) et Purse signifie… sac à main en anglais. L’idée est donc de proposer un smartphone qui remplace ou imite un sac à main, tant pour son côté glamour que pratique. Honor écrit qu’il s’agit d’ « un nouveau concept de « téléphone-sac à main » qui démontre la volonté de la marque d’appréhender les appareils électroniques comme une toute nouvelle catégorie d’accessoires de mode à la pointe ».

Un écran plié dans le sens inverse d’un Magic V

Pour y parvenir, Honor a opté pour une technique déjà déployée chez Huawei avec le Mate XS 2, à savoir un écran qui se plie dans le sens inverse de celui dont on a l’habitude, sur un Galaxy Z Fold 5 par exemple. Si traditionnellement, un smartphone comme celui de Samsung se plie comme on plie un livre, ici, on est plus proche d’un téléphone que l’on déploie en l’ouvrant vers les côtés.

Source : Honor Source : Honor

Ouvert, on se trouve avec un format carré somme toute assez classique, mais en format replié, l’expérience est tout autre. Déjà parce qu’on se retrouve avec une impression d’avoir un écran à l’avant et un à l’arrière. En réalité, il n’y a qu’un seul écran plié qui entoure le corps du smartphone. Comme chez Huawei, une structure en forme de barre latérale vient accueillir l’écran lorsqu’il est plié pour solidifier l’ensemble.

Cette barre accueille un élément qui permet d’arrimer l’écran et le maintenir solidement attaché. Il est possible de rouvrir l’écran avec un gros bouton central qui n’est pas sans rappeler l’ouverture d’un sac à main ou d’une sacoche. L’autre utilité de ce mince filet de coque est d’accueillir deux capteurs photo et un flash. Là aussi, on repense au Flip avec l’absence de téléobjectif. Honor ne cherche pas ici à s’adresser à un public technophile, mais à proposer un concept unique, comme Samsung le fait avec son Galaxy Z Flip 5.

Une idée pas si bête

Passé la première réaction, qui peut être un point goguenarde, l’idée n’est pas forcément si stupide que ça. En effet, force est de constater qu’en matière de smartphones pliants, deux form factor se sont dessinés avec le temps : le format livre, souvent adressé aux pros, et le format clapet, que les constructeurs assument plus ou moins comme adressé avant tout à un public féminin.

Or le narratif du Honor Magic V Purse, avec son smartphone qui veut remplacer un sac à main, s’adresse avant tout à ce public. La presse tech étant composée majoritairement d’hommes, nous aurions tôt fait d’en rigoler, mais il faut prendre au sérieux l’idée d’Honor. Il s’agit d’un concept plus concret qu’il n’y parait.

Imaginez un futur, pas si lointain, où votre smartphone remplace vraiment votre sac à main. Votre carte, sur un application type Wallet ? Votre clé ? Une serrure connectée la remplace. Votre carte vitale, votre permis… bref, l’ère des sac à main numérique est peut-être pour demain. Alors pourquoi ne pas avoir un smartphone qui épouse ce principe ?

Pour appuyer son concept, Honor a prévu quelques accessoires, comme des sangles en perles ou en chaînes. Quelques usages ont aussi été imaginés : en position plié, lorsque le téléphone ressemble plus que jamais à un sac à main, divers écrans de verrouillage interactifs ont été imaginés. L’idée étant qu’ils permettent de lancer des applications, ou bien de proposer une interaction amusante comme de la fourrure violette qui bougerait en passant le doigt.

Ne nous enflammons tout de même pas trop. L’idée d’Honor pose énormément de questions pratiques. À commencer par la durabilité d’un tel appareil, avec son écran pliable ouvert aux quatre vent, alors que les écrans pliables ne peuvent pas bénéficier de protection comme un verre Gorilla Glass. En outre, l’idée, aussi amusante et originale qu’elle soit, trouverait-elle son public si Honor venait à commercialiser un tel smartphone ? En outre, notre essai du Huawei Mate XS 2 ne nous avait pas convaincus et nous ne voyions pas à l’époque la plue-value d’un tel form factor. Reste à Honor la tâche de le trouver, cet intérêt.

