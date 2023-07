Test du Honor Magic5 Lite : trop de concessions pour ce sublime écran Oled ?

Il y a quelques mois, Honor sortait en grande pompe le Honor Magic5 Pro, fleuron technologique de la marque et qui est un des éléments de sa vitrine aux côtés du Magic Vs. Mais derrière lui, il y a un autre smartphone de la série Magic : le Honor Magic5 Lite. Comme l’année dernière, il s’agit du modèle d’entrée de gamme de la série, qui entend reprendre l’élégance du design du Pro, avec de réelles concessions bien sûr.

Le Magic4 Lite était un smartphone Honor décevant par son léger retard technologique. Le Honor Magic5 Lite a-t-il réussi à surpasser ce retard pour en faire un vrai concurrent face à Oppo, Xiaomi ou encore Samsung ?

Fiche technique du Honor Magic5 Lite

Modèle Honor Magic 5 Lite Dimensions 7,39 cm x 16,16 cm x 7,9 mm Interface constructeur Magic UI Taille de l'écran 6,67 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 394 ppp Technologie AMOLED SoC Qualcomm Snapdragon 695 Puce graphique Adreno 619 Stockage interne 128 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 64 Mp

Capteur 2 : 5 Mp

Capteur 3 : 2 Mp Capteur photo frontal 16 Mp Définition enregistrement vidéo Full HD Wi-fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.1 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Sous l'écran Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5100 mAh Poids 175 g Couleurs Noir, Argent, Vert Prix 279 € Fiche produit

Ce test a été réalisé avec un Honor Magic5 Lite en version 6 Go de RAM et 128 Go de stockage en coloris Emerald Green prêté par la marque.

Design

Le premier sentiment qu’on ressent avec le Magic5 Lite en main n’est pas vraiment comparable avec le reste des smartphones aux alentours des 300 euros. Le smartphone se donne des airs de modèle haut de gamme, et Honor a eu quelques bonnes idées pour créer cela. Tout d’abord, l’écran : il est incurvé sur les côtés à 45°, ce qui est plutôt rare à ce tarif. La caméra selfie est placée en poinçon sur le haut de l’écran, au milieu. Les bordures produisent aussi leur effet. Déjà que sur un écran incurvé, elles se voient moins, ici elles sont tout de même fines. Il en va de même pour les bordures en haut et en bas.

Second point, la finesse : 7,9 mm d’épaisseur, là aussi c’est assez remarquable pour un téléphone à ce prix. Troisième point : le module photo à l’arrière. Il se sépare de la traditionnelle plaque à induction pour adopter un cercle renfermant trois capteurs ainsi que le flash. Une disposition assez originale, bien qu’elle puisse en rebuter certains. Mais l’effet est là, même avec du plastique et sans verre Gorilla Glass. En outre, ce modèle ne dispose pas de certification IP. Honor assure toutefois qu’il ne devrait pas y avoir de souci en cas de projection d’eau.

Enfin, on peut mentionner le dos : sur notre modèle, il s’agit d’un coloris vert mat très légèrement pailleté et très légèrement brillant. Là aussi, force est de constater que la formule fonctionne : on a là un bon équilibre entre de la brillance et des reflets discrets. De quoi avoir un smartphone qui a le bon goût de ne pas prendre les traces de doigt. Cerise sur le gâteau : les finitions sont très bonnes, rien à reprocher là-dessus. Précisons que le tout est quand même léger : on parle là de 175 grammes, petit poids pour un grand smartphone avec une batterie à première vue confortable.

Prise en main du Honor Magic5 Lite

6,67 pouces, c’est une grande taille pour un écran, qui donne un téléphone plutôt grand. Les boutons sont placés assez haut : s’il est aisé d’accéder au bouton d’alimentation et à celui qui permet de baisser le volume, pour le dernier, ça peut être plus compliqué, même avec de grandes mains. De mon côté, j’ai besoin de déplacer le téléphone dans ma main pour accéder au bout pour augmenter le volume.

Dans l’ensemble, la prise en main est très bonne et ce grâce aux bordures arrondies, aucun risque que le Magic5 Lite glisse des doigts. Quant au bloc photo circulaire, comme il prend une bonne partie de la largeur totale, il permet de taper confortablement au clavier et presque sur tout l’écran lorsque le smartphone est posé à plat.

Pour déverrouiller le smartphone, deux solutions. La première : le capteur d’empreintes digitales. Assez rapide à configurer, il se révèle un peu lent à l’usage. Rien de réellement rédhibitoire, mais quand même, ce n’était peut-être pas une bonne idée de le placer sous l’écran. Un capteur sur le côté aurait pu être plus adéquat pour plus de vivacité, mais on peut penser qu’Honor tenait à avoir un smartphone fin et à un écran incurvé. Pour palier à ça, il y a aussi la reconnaissance faciale, rapide elle aussi à mettre en place. Sur ce point, on sent la différence avec un Magic5 Pro. Le Magic5 Lite a une certaine latence avant de nous identifier. En plein jour, c’est juste assez vif, le temps de lire une notification ou de glisser son doigt pour accéder à l’écran d’accueil. Si vous utilisez le capteur d’empreintes digitales et la reconnaissance faciale simultanément, vous ne devriez pas trop être embêté.

Écran

La dalle du Honor Magic5 Lite est en Amoled, avec une taille de 6,67 pouces et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. De quoi proposer un format 20:9, une luminosité maximale annoncée de 800 cd/m² ainsi qu’une définition de 2400 par 1080 pixels.

Concrètement, l’écran de ce smartphone Honor se révèle bien défini et propose une luminosité convenable dans cette gamme de prix. Les couleurs sont assez jolies, bien que tirant légèrement vers les tons froids. Pour 330 euros minimum, cela donne un bel écran sans vrai compromis, ce qui est assez rare pour le souligner.

On a droit à un mode always-on qui offre plusieurs thèmes : des animaux dans des environnements naturels, des textes, des designs artistiques et des horloges (analogiques ou digitales). Pareil, à ce prix-là, c’est relativement complet.

Afin d’avoir des valeurs plus objectives à propos de l’écran du Magic5 Lite, nous avons utilisé une sonde spécialisée et le logiciel CalMAN Ultimate de Portrait Displays. La luminosité maximale mesurée était de 820 cd/m² en SDR et de 989 en HDR. Une valeur assez élevée pour la gamme de prix de l’appareil. De quoi lire ce qui est affiché, même en plein soleil.

Du côté de la température de couleur, c’est moins bon : 7418 K, là où l’on vise les 6500 K. La mesure a été réalisée avec le mode de couleur par défaut, qui est réglé en couleurs « Vives ». Il existe un second préréglage pour profiter de couleurs « normales ». Enfin, la couverture colorimétrique est très bonne : 169 % du sRGB et 113 % du DCI-P3. C’est au niveau de smartphones significativement plus chers.

Logiciel : un Magic UI 6.1 sous Android 12 en retard en 2023

L’interface est un problème récurrent sur les smartphones Honor : le constructeur est en retard sur ce point. Tout d’abord, le Magic5 Lite n’est pas vendu sous Android 13 : il faut se contenter d’Android 12. Soyez rassurés, la prochaine mouture arrivera à partir de mi-septembre, pour profiter de plus des nouveautés apportées par MagicOS 7.1. Une réjouissance de courte durée : ce sera la dernière mise à jour majeure sur ce modèle !

Magic UI 6.1 sur le Honor Magic5 Lite // Source : Frandroid Magic UI 6.1 sur le Honor Magic5 Lite // Source : Frandroid Magic UI 6.1 sur le Honor Magic5 Lite // Source : Frandroid

Vous avez bien lu : une unique année de mise à jour majeure, à savoir Android 13. Une régression par rapport au Magic4 Lite qui proposait deux années de mises à jour. Résultat, les deux téléphones auront pour dernière mise à jour Android 13 malgré leur année de différence. Un peu étrange.

Côté patchs de sécurité, ils sont garantis pendant trois ans, ce qui est la norme sur cette gamme de prix. En parlant d’eux, le dernier patch de sécurité installé sur notre modèle de test est daté d’octobre 2022, ce qui est inquiétant.

Magic UI 6.1 sur le Honor Magic5 Lite // Source : Frandroid Magic UI 6.1 sur le Honor Magic5 Lite // Source : Frandroid

Revenons à l’interface Magic UI 6.1. Elle semble tout droit sortie d’il y a quelques années, comme si Honor n’avait pas réellement changé depuis longtemps. Malgré le fait qu’on ait Android 12, pas de signe de Monet dans l’interface. Pas de multitâche ici, mais un mode fenêtré qui permet d’utiliser jusqu’à deux applications simultanément, avec une application par-dessus qui s’affiche sous la forme d’une fenêtre dont on peut changer la taille et qu’on peut déplacer.

En glissant le doigt à partir d’un des côtés de l’écran, une barre d’application s’affiche : en cliquant sur l’une d’entre elles, elle s’ouvre en fenêtré. Pratique pour sortir la calculatrice rapidement. Par contre, il m’est arrivé à plusieurs reprises de fermer une application par mégarde en réduisant sa taille.

Magic UI 6.1 sur le Honor Magic5 Lite // Source : Frandroid Magic UI 6.1 sur le Honor Magic5 Lite // Source : Frandroid

Dans les autres fonctionnalités proposées, on trouve les grands dossiers. Par défaut, ils prennent la place de quatre icônes d’application, mais on peut en placer jusqu’à neuf visibles directement depuis l’écran d’accueil. Là où ça va plus loin, c’est qu’il n’y a pas besoin de cliquer sur le dossier pour lancer une application : on clique directement sur l’icône en question. Cela permet d’avoir des icônes grandes et des icônes plus petites sur un même écran, ce qui serait impossible autrement.

Qui dit écran Oled, dit mode always-on, pour afficher constamment l’heure et les notifications sur l’écran, ou seulement durant un certain temps. On peut modifier le thème (comme avoir une sorte de patronus cerf, celui d’Harry Potter lui-même).

Magic UI 6.1 sur le Honor Magic5 Lite // Source : Frandroid Magic UI 6.1 sur le Honor Magic5 Lite // Source : Frandroid Magic UI 6.1 sur le Honor Magic5 Lite // Source : Frandroid

Pour finir, aucune application tierce n’est préinstallée sur ce smartphone, là où la concurrence a tendance à les multiplier. Chose étrange néanmoins, on trouve l’application Magasin HONOR, mais qui est hors-ligne depuis cette année. Enfin, il faut préciser qu’on a le DRM Widevine L1, qui permet de regarder ses films et séries en Full HD sur les plateformes de streaming.

Performances : la même puce que le Magic4 Lite

Ce Magic5 Lite est équipé d’un SoC de Qualcomm, le Snapdragon 695, qu’on trouvait déjà sur le Honor Magic4 Lite, épaulé par un GPU Adreno 619. Une puce qui commence à dater : c’était déjà le cas l’année dernière, ça l’est encore plus cette année. Si en 2022 cela pouvait passer et promettre de belles performances en jeu, c’est nécessairement moins bon en 2023. Quant à la mémoire vive, on trouve 6 ou 8 Go selon les versions.

Pour renforcer la mémoire vive, le Honor Magic5 Lite propose une fonction de RAM virtuelle : nommée Honor RAM Turbo. Elle permet d’ajouter 5 Go pour les performances graphiques.

Modèle Honor Magic 5 Lite Honor Magic 4 Lite Xiaomi Redmi Note 12 5G Samsung Galaxy A34 Google Pixel 6a AnTuTu 10 410873 N/C N/C N/C N/C AnTuTu 9 N/C 390435 323620 468161 566612 AnTuTu CPU 122986 120351 129713 128012 114407 AnTuTu GPU 96136 100827 N/C 134002 249649 AnTuTu MEM 87663 64424 99254 81033 83167 AnTuTu UX 104088 104833 94653 125114 119389 PC Mark 3.0 1015 9917 10874 11050 9726 3DMark Slingshot Extreme 2838 N/C N/C 4153 5396 3DMark Slingshot Extreme Graphics 2800 N/C N/C 4328 6267 3DMark Slingshot Extreme Physics 2980 N/C N/C 3639 3630 3DMark Wild Life 1209 1210 N/C 2298 5935 3DMark Wild Life framerate moyen 7.20 FPS 7 FPS N/C 13.80 FPS 35.5 FPS 3DMark Wild Life Extreme 360 N/C N/C 639 N/C 3DMark Wild Life Extreme framerate moyen 2.20 FPS N/C N/C 3.80 FPS N/C GFXBench Aztec Vulkan/Metal high (onscreen / offscreen) 11 / 8.1 FPS 11 / 8 FPS N/C 16 / 10 FPS 39 / 27 FPS GFXBench Car Chase (onscreen / offscreen) 16 / 19 FPS 16 / 19 FPS N/C 23 / 26 FPS 42 / 40 FPS GFXBench Manhattan 3.0 (onscreen / offscreen) 40 / 47 FPS 40 / 47 FPS N/C 60 / 68 FPS 60 / 93 FPS Geekbench 6 Single-core 889 N/C N/C 1037 N/C Geekbench 6 Multi-core 1865 N/C N/C 2425 N/C Geekbench 6 Compute 1155 N/C N/C 2433 N/C Lecture / écriture séquentielle 478.61 / 383.78 Mo/s 504 / 422 Mo/s 531 / 490 Mo/s 894.47 / 499.29 Mo/s 1330 / 268 Mo/s Lecture / écriture aléatoire 121.36 / 116.45 IOPS 42672 / 38477 IOPS 42623 / 37370 IOPS 187.12 / 199.07 IOPS 40701 / 49121 IOPS

À l’usage, le smartphone se révèle fluide dans la plupart des cas. Pour consulter ses réseaux sociaux, aller sur Internet, jouer à des petits jeux vidéo, c’est très aisé. Toutefois, un point dérange : l’appareil photo. L’expérience manque dedans cruellement de fluidité : c’est le cas lorsqu’on change de mode de photo, de capteur ou que l’on essaie de zoomer. On sent que l’âge de la puce plombe les algorithmes de l’application.

En jeu vidéo, nous avons poussé le Honor Magic5 Lite dans ses retranchements. Sur Genshin Impact tout d’abord, difficile de tourner à plus de 30 images par seconde, le tout dans des graphismes en qualité réduite à « Faible ». Sur Fortnite, c’est la même : de toute manière, le jeu vous limite à 30 FPS, mais il faut régler les paramètres graphiques au minimum, ou presque.

Côté stockage, deux configurations sont proposées : l’une avec 128 Go, l’autre avec 256, un peu plus cher. Un stockage qui n’est pas extensible via une carte microSD.

Photo et vidéo

Le Honor Magic5 Lite comporte quatre capteurs photo :

Un capteur principal de 64 Mpx (f/1.8) ;

Un capteur ultra-grand-angle de 5 Mpx (f/2.2) ;

Un capteur macro de 2 Mpx (f/2.4) ;

Un capteur selfie de 16 Mpx (f/2.45).

Capteur principal

Le capteur principal a un gros défaut qui semble se retrouver sur plus ou moins tous les clichés : le bruitage numérique, le « grain ». Cela ajoute des textures artificielles sur les photos et dégrade leur netteté, on en a même en plein soleil.

C’est dommage, parce que sur certains clichés, notamment à la tombée de la nuit, on arrive à récupérer de belles couleurs, même sur des éclairages. Notons de la déformation optique dans les angles, parfois trop prononcée pour un résultat naturel. En plus d’une mauvaise gestion de la plage dynamique, ça vient complètement gâcher certaines photos. Enfin, sachez que le mode nuit s’active par défaut.

Capteur ultra-grand-angle

Le capteur ultra-grand-angle est moins bien défini, mais ça reste très correct : 5 Mpx. Pourtant, il souffre de trop de défauts pour se révéler intéressant. Lui aussi engendre trop de bruit numérique, tant et si bien que certaines images sont complètement ratées.

On a même occasionnellement l’impression qu’il part dans de la peinture impressionniste tant ça manque de détails et que ça foisonne de textures artificielles.

Le capteur macro

Passons vite sur le capteur macro : il est pire que les deux précédents et est totalement inutile. Si vous voulez prendre des photos de près, utiliser le capteur principal et zoomez numériquement dans l’image, les résultats seront plus probants.

Mode portrait

Le mode portrait semble légèrement insuffisant lui aussi. Tout d’abord, il applique par défaut un filtre « d’embellissement » qui lisse beaucoup les traits du visage. Globalement, ce mode de prise de vue arrive à détourer les vêtements, les membres et le visage.

On remarque toutefois que pour les cheveux, c’est beaucoup plus compliqué : les mèches rebelles de mon collègue sont de temps en temps floues alors qu’elles ne devraient pas l’être. Sur un modèle à ce prix-là, ce n’est pas grave : ce qui l’est davantage, c’est que certaines parties de ces lunettes, lorsqu’elles ne sont pas devant son visage, sont floutées. En fait, lorsqu’il y a un manque de contraste entre le sujet et l’arrière-plan, le Honor Magic5 Lite peine à deviner la différence.

Capteur selfie

Là aussi, c’est un peu compliqué. Le Honor Magic5 Lite est loin d’être le pire en selfie, mais disons que c’est passable. À la lumière naturelle, il faut reconnaître que la fidélité des couleurs est plutôt bonne, comme le piqué. Mais le bruit numérique est toujours présent.

Des qualités qui disparaissent un peu trop dans des endroits plus sombres. Là, la fidélité des couleurs diminue fortement et on a l’impression qu’un voile blanc s’ajoute à l’image. La netteté n’est d’ailleurs plus correcte.

Vidéo

Sur la vidéo, on a aussi une limitation : 30 images par seconde en 1080p. C’est dommage de ne pas profiter des 60 FPS dans cette résolution. De plus, sur notre modèle de test, le zoom est très peu fluide, ce qui rend les mouvements saccadés. Nous avons même observé des gels légers dans les enregistrements, mais qui affectent trop la vidéo.

Audio

Pas de port jack pour écouter sa musique, il faut forcément utiliser le port USB-C, le Bluetooth ou utiliser les haut-parleurs.

Des haut-parleurs qui se situent en bas et en haut du smartphone. Néanmoins, lorsqu’on écoute de la musique, seul le haut-parleur du bas est actif. Quant à sa qualité, elle est plutôt classique : dès qu’on monte un peu trop haut le volume, les distorsions se font entendre. Le son est plutôt tourné vers les mediums, mais bonne surprise, les basses sont là. Alors rien de bien impressionnant, puisqu’elles sont un peu confinées, comme si elles étaient éloignées.

Réseau et communication

Sur ce modèle, pas d’eSIM, mais deux ports nanoSIM (via un tiroir situé dans la tranche inférieure de l’appareil), ce qui est assez classique. La version 4G du Magic4 Lite a disparu : aujourd’hui, il n’y a que de la 5G sur la gamme Magic de la marque. Pour le reste, on a droit à du Wi-Fi et du Bluetooth 5.1.

La qualité du microphone lors des appels est globalement très bonne. Lorsqu’on ne parle pas, le microphone se coupe et reprend instantanément. Dans une rue bruyante, on nous entend distinctement, bien que les bruits ambiants s’entendent un peu. Même chose pour le vent, qui est bien couvert par la voix.

Batterie

Sur l’autonomie de son modèle, Honor promet deux jours, grâce à la batterie de 5100 mAh du Magic5 Lite. Une capacité assez importante au vu de l’épaisseur du smartphone mentionnée plus tôt : 7,9 mm. Dans la pratique, Honor avance que cela devrait permettre de regarder de la vidéo pendant 12,5 heures en chargeant au préalable le modèle durant 30 minutes.

À l’usage, on peut effectivement tenir deux journées avec une unique charge. Attention, il faudra faire quelques concessions sur les applications (pas trop de jeux vidéo) et sur la luminosité du smartphone. Mais c’est tout à fait atteignable. On peut se contenter d’une journée et demie en faisant ce qu’on veut avec le Honor Magic5 Lite. Une très bonne autonomie qu’on attendait, avec une batterie de 5100 mAh ; encore faut-il qu’elle se recharge suffisamment rapidement.

Pour avoir une mesure plus objective de l’endurance proposée par ce smartphone, nous l’avons soumis à notre test d’autonomie grâce au protocole ViSer. Il a tenu 11 heures et 30 minutes : ce qui le positionne à la 67ème place sur 103 smartphones référencés. Il est donc significativement en dessous de la moyenne et à deux heures et demie de son prédécesseur. C’est dommage et il est possible que cela soit dû à l’écran Oled qui consomme un peu plus. Soyez rassurés : comme évoqué précédemment, tenir une journée et demie ne pose aucun souci.

Recharge

Honor propose une charge d’une puissance maximale de 40 W. Là encore, on a l’impression que Honor relâche ses efforts : le Magic4 Lite avait une puissance de charge de 66 W. Attention : le chargeur secteur n’est pas inclus dans la boîte, il faut le prendre en option.

Voici ce que donne une charge de 10 à 100 % :

10 minutes : 28 %

20 minutes : 40 %

30 minutes : 52 %

40 minutes : 58 %

50 minutes : 77 %

60 minutes : 86 %

70 minutes : 94 %

80 minutes : 100 %

Si c’est effectivement plus rapide qu’un smartphone Samsung ou qu’un Pixel, ça l’est bien moins qu’un modèle de OnePlus à prix équivalent comme le OnePlus CE 3 Lite. Une puissance de charge très correcte donc.

Prix et date de sortie du Honor Magic5 Lite

Le Honor Magic5 Lite est disponible dans deux configurations :

L’une avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage à 329,90 euros ;

L’autre avec 8 Go de RAM et 256 Go de stockage à 379,90 euros.

Plusieurs coloris sont disponibles : vert, noir et argent (sur la boutique Honor uniquement).