Un an après la sortie du Nord CE 2 Lite, OnePlus rempile cette année avec une nouvelle génération de smartphone à moins de 400 euros. Premier prix du catalogue 2023 du constructeur chinois, le Nord CE 3 Lite fait évoluer son prédécesseur, mais conserve certaines spécifications, à l’image d’une puce inchangée.

Malgré tout, le Nord CE 3 Lite se dévoile dans une belle fiche technique, placée sous le signe de la modernité. Esthétique revisitée, batterie musclée, OxygenOS 13.1 font partie des atouts de ce smartphone prometteur. Alors, pari tenu pour OnePlus ? C’est ce que nous allons déterminer dans ce test.

Fiche technique

Modèle OnePlus Nord CE 3 Lite Dimensions 76 cm x 165,5 cm x 8,33 mm Interface constructeur OxygenOS Taille de l'écran 6,72 pouces Définition 2400 x 1080 pixels Densité de pixels 391 ppp Technologie LCD SoC Qualcomm Snapdragon 695 Puce graphique Adreno 619 Stockage interne 128 Go, 256 Go Appareil photo (dorsal) Capteur 1 : 108 Mp

Capteur 2 : 2 Mp

Capteur 3 : 2 Mp Capteur photo frontal 16 Mp Définition enregistrement vidéo 1080p @ 30 fps Wi-fi Wi-Fi 5 (ac) Bluetooth 5.1 5G Oui NFC Oui Capteur d'empreintes Oui Type de connecteur USB Type-C Capacité de la batterie 5000 mAh Poids 195 g Couleurs Vert, Gris Fiche produit

Ce test a été réalisé à l’aide d’un produit prêté par la marque.

Design : ça passe ou ça casse

Sitôt déballé, le OnePlus Nord CE 3 Lite impressionne par sa taille. Et pour cause : plus grand que son prédécesseur, il se déploie sur 165,5 x 76 mm. Pour comparer avec les grands modèles connus de tous et toutes, on a ici affaire à un appareil plus haut qu’un iPhone 14 Pro Max ou qu’un Samsung Galaxy S23 Ultra, légèrement moins large. Son épaisseur de 8,9 mm lui permet de jouer dans la cour des équipements fins et lui confère un aspect élancé plutôt élégant.

À taille imposante, poids équivalent. Avec ses 195 grammes, le OnePlus Nord CE 3 Lite commence à peser dans la poche. Une caractéristique qui conforte l’impression de solidité du smartphone, pourtant constitué de plastique. Malgré tout, à l’usage, on déplore une répartition approximative de la masse. Tenu à une main, l’appareil manque de stabilité. La sensation est assez subtile, mais suffisamment persistante pour donner le sentiment qu’il peut basculer vers l’avant à tout moment.

On s’agrippe donc à ce OnePlus Nord CE 3 Lite, au point de relever quelques défauts d’ergonomie. Au premier coup d’œil, l’appareil affiche un design relativement classique pour un produit de milieu de gamme : bords anguleux et coins arrondis. En s’y attardant de plus près, on remarque que le dos et l’écran du smartphone dépassent légèrement du pourtour du smartphone. Cette différence de niveaux, couplée à une préhension accentuée du smartphone, renforce cette impression peu confortable d’un appareil qui tient difficilement en place entre la paume et les doigts.

En poursuivant l’examen du cadre – plastique, illusion métal réussie –, on repère, sur le côté droit, le bouton d’alimentation, qui fait aussi office de capteur d’empreinte très réactif. Son emplacement tombe pile sous le pouce (ou l’index lorsque l’appareil est tenu à deux mains), ce qui est une bonne chose. On ne peut pas en dire autant des contrôles du volume, nichés sur l’arrête gauche, légèrement trop hauts, au risque de se révéler difficilement accessibles aux petites mains. Au-dessus de ces boutons se trouve le tiroir double SIM, dont l’un des deux emplacements peut être alloué à une carte microSD (jusqu’à 1 To). Enfin, la bordure inférieure accueille la traditionnelle prise USB-C, encadrée par un port jack 3,5 mm et une grille de haut-parleur.

Passons maintenant au dos du smartphone. Pour le prix auquel OnePlus le commercialise, le Nord CE 3 Lite opte là aussi pour du plastique. Si ce choix ne nous surprend pas, on reste dubitatif concernant l’exécution esthétique. D’une part, le revêtement lisse prend toutes les traces de doigts et laisse peu d’espoir quant à son éventuelle résistance aux rayures. D’autre part, l’effet de transparence souhaité par le constructeur fait pschitt. Reçu en « citron vert pastel » à la rédaction, l’appareil donne l’impression d’avoir été livré avec une coque translucide jaunie par le temps.

En haut, à gauche, se trouvent deux capteurs photo et un flash, directement intégré dans la surface dorsale. Si OnePlus a fait le choix d’épurer au maximum l’aspect des appareils photo en gommant totalement l’effet bloc, on s’interroge sur l’épaisseur importante des modules. Posé à plat sur une table, le Nord CE 3 Lite tangue, c’est un fait.

On termine cet état des lieux avec la face avant du smartphone, protégée par une vitre Gorilla Glass (aucune précision concernant la génération), sans certification IP, comme le veut la tradition OnePlus, et accueillant un poinçon central conventionnel. La dalle tactile occupe un peu moins de 90 % de la surface totale de l’écran, dont les bordures affichent une taille raisonnable : fines dans l’ensemble, un poil plus épaisses au menton.

Écran : le recalibrage est de rigueur

Légèrement plus grand que celui du Nord CE 2 Lite (6,59 pouces), l’écran du Nord CE 3 Lite se déploie sur 6,72 pouces, au ratio 20:9. Pour le reste, OnePlus a conservé un certain nombre de spécifications techniques propres à son précédent modèle, offrant à son nouveau smartphone une dalle IPS LCD Full HD+, avec une définition de 2400 x 1080 pixels pour une résolution de 391 ppp.

Pour rappel, la technologie IPS permet d’améliorer l’angle de vision des écrans LCD. Sur les produits d’entrée et de milieu de gamme, on estime qu’il s’agit d’un bon compromis qui ne permet certes pas de profiter des noirs infinis offerts par l’Oled, mais génère un affichage plus uniforme (assombrissement de l’image réduit lorsque regardée de côté) que sur une dalle LCD classique. Et le pari est relevé par le Nord CE 3 Lite dont la nature de la dalle n’est réellement trahie que par l’observation des espaces blancs, légèrement grisés lorsque regardés de biais.

Pour compléter les efforts fournis concernant l’affichage, le OnePlus Nord CE 3 Lite offre un excellent taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz. Depuis les paramètres de l’appareil, les utilisateurs et utilisatrices souhaitant limiter l’impact des animations sur l’autonomie de la batterie peuvent à tout moment opter pour un taux limité à 60 Hz, toujours adaptatif.

Concernant la gestion des couleurs, nos tests réalisés avec le logiciel CaIMan Ultimate de Portrait Displays tendent à jouer en faveur de l’écran qui occupe 145 % de l’espace sRGB et 97 % du DCI-P3 (mode Vif par défaut). Des résultats vraiment pas mal sur le papier, hélas contrebalancés par un calibrage approximatif de l’appareil. À l’usage, les couleurs saturent et tirent nettement vers le bleu. Pour espérer un rendu plus proche de la réalité, il faudra soi-même se rendre dans les Paramètres > Affichage et luminosité > Mode couleur de l’écran, basculer en mode Naturel, et pousser au maximum le curseur vers Plus chaud.

Pour ce qui est de la luminosité, le Nord CE 3 Lite fait un peu mieux que son prédécesseur, sans pour autant mener de révolution. Au cours de nos tests, nous avons relevé une luminosité maximale de 577 cd/m². Sans briller outre mesure, l’écran reste lisible, même par temps très ensoleillé.

Logiciel : Android 13 augmenté par OxygenOS 13.1

Fidèle de chez les fidèles, c’est bien sûr OxygenOS 13.1 qui assure la partie logicielle du Nord CE 3 Lite. Basée sur Android 13 (version et patch de sécurité à jour lors de la rédaction de ce test), l’interface reprend, dans les grandes lignes, les codes du système d’exploitation développé par Google. Impossible, donc, de s’y perdre.

On irait même jusqu’à dire que de légères modifications, de l’ordre du détail, en améliorent considérablement la prise en main et l’utilisation quotidienne. On pense, par exemple, au centre de contrôle personnalisable, composé d’une myriade de raccourcis lisibles et très pratiques, en particulier concernant la gestion des modes sonores de l’appareil et du vibreur. Citons aussi la barre latérale, boîte à outils accessible à n’importe quel moment (écran d’accueil du smartphone et fenêtres d’applications, déjà vues sur ColorOS) qui regroupe les applis que l’on souhaite garder à portée de main sans encombrer le dock. La vue multitâche compte aussi parmi ces ajouts intéressants. Celle-ci affiche les logos des services sous leur fenêtre respective pour aider utilisateurs et utilisatrices à se repérer parmi l’ensemble des applications ouvertes.

Nous avons deux réserves, toutefois. La première dépend directement d’OxygenOS et concerne le centre des notifications. Alors qu’il suffit de faire glisser les alertes vers la gauche pour les supprimer sur d’autres interfaces comme Android, One UI ou My UX, la surcouche du OnePlus oblige à forcer sur le balayage. Une habitude à prendre, mais qui entrave un geste mécanique sur lequel personne ne souhaite s’attarder.

Second bémol, découlant cette fois-ci de la nature de la dalle LCD du Nord CE 3 Lite : l’absence du mode Always on Display, argument fort d’OxygenOS 13. Si vous espériez en profiter, il faudra monter en gamme.

On trouve enfin chez OxygenOS 13 quelques fonctionnalités additionnelles, propres à l’environnement développé par OnePlus, telles que le Zen Space (limitation des appels et des notifications pour favoriser la concentration), le protocole Fast Pair (déjà proposé par Android, remanié par OxygenOS), l’Audio Switch (bascule fluide entre plusieurs équipements Bluetooth mono et multipoint), un coffre-fort numérique chiffré AES, ou encore une fonction intelligente permettant de prévenir les appuis accidentels dans la poche.

Point appréciable : en dehors de ces modules, des services OnePlus et du starter pack Google, le Nord CE 3 Lite n’est livré avec aucun bloatware. Le constructeur garantit par ailleurs deux ans de mises à jour majeures d’Android et trois ans de patchs de sécurité. Une durée honnête dans cette gamme de prix.

Sans surprise, le smartphone est compatible avec Widevine L1 et gère parfaitement les flux HD sur les plateformes de sVoD.

Performances : du neuf avec du vieux, mais ça fonctionne

En comparaison du Nord CE 2 Lite, on observe peu de changements sur ce terrain. Le Nord CE 3 Lite embarque le même SoC Snapdragon 695 5G, une puce efficace que l’on apprécie retrouver dans sur un smartphone de ce calibre. On note quelques évolutions concernant la mémoire vive qui passe de 6 à 8 Go de RAM, ainsi qu’au sujet de la capacité de stockage, les utilisateurs et utilisatrices pouvant choisir 128 ou 256 Go d’espace (extensible jusqu’à 1 To par MicroSD) au moment de l’achat. Une configuration somme toute prometteuse qui, en pratique, offre une bonne gestion du multitâche et une prise en charge honorable des processus un peu lourds.

Ce n’est toutefois pas assez pour offrir une expérience de gaming confortable, parfaitement fluide et stable.

Sur Fortnite, qualité des graphismes « Moyen », le taux de rafraîchissement est plafonné à 30 FPS et chute ponctuellement sous les 20 FPS en situation complexe. Sans être totalement injouable, le titre souffre de quelques lags qui pourraient coûter des points de vie à votre personnage.

Photo et vidéo : la bête noire de OnePlus

Dans le détail, on trouve sur le OnePlus Nord CE 3 Lite :

Un capteur principal de 108 mégapixels (f/1,7) ;

Un capteur macro de 2 mégapixels (f/2,4) ;

Un capteur de profondeur de 2 mégapixels (f/2,4) ;

Un capteur selfie de 16 mégapixels (f/2,4) ;

Le capteur principal

Comme souvent chez OnePlus, le volet photo est un peu décevant. En extérieur, quelles que soient les conditions de luminosité, les couleurs manquent de réalisme et tendent fortement vers la sursaturation. Les photos sont un peu voilées et manquent souvent de netteté.

En intérieur, loin d’une source de lumière naturelle, le résultat n’est pas beaucoup plus convaincant. Pour le coup, les couleurs désaturent et jaunissent, tandis que le bruit numérique s’invite presque systématiquement. L’absence de stabilisateur conduit trop souvent à des clichés flous si l’on ne retient pas suffisamment sa respiration et que l’on fait confiance à l’autofocus.

Certes, le Nord CE 3 Lite appartient à la catégorie des smartphones de moins de 400 euros, et l’on ne peut raisonnablement en attendre des capacités photo à hauteur des meilleurs photophones. Néanmoins, dans cette gamme de prix, des concurrents comme le Galaxy A34, le Redmi Note 12 Pro ou, pour se faire l’avocat du diable, le Pixel 6a, se débrouillent bien mieux.

On évoquera brièvement sur le zoom numérique x3 de l’appareil, que OnePlus annonce assez performant pour ne pas perdre en qualité. Dans les faits, le résultat n’est pas parfait, mais on reste satisfait.

X1 X3 X1 X3

Le mode 108 Mpx

En plus du mode 64 Mpx par défaut, le capteur principal du Nord CE 3 Lite propose un mode 108 Mpx (Plus > Extra HD). Une fonction intéressante qui produit des clichés plus fins et permet d’effectuer des recadrages propres.

Le mode nuit

Considérant son capteur principal peu polyvalent, on aurait pu craindre le pire de son mode nuit. En pratique, le Nord CE 3 Lite ne s’en sort finalement pas trop mal, même s’il demeure derrière la concurrence, à tarif équivalent.

Comme nous pouvons l’observer sur les différents clichés capturés, le smartphone fait de gros efforts pour saisir les sources lumineuses disponibles et produire des scènes lisibles. Malgré tout, la technique se fait au détriment des détails. Les éléments photographiés subissent un lissage un peu trop prononcé, ce qui donne à l’ensemble un aspect dilué.

Le capteur macro

On a beau marteler qu’un capteur macro ne sert pas à grand-chose sur un smartphone, celui du Nord CE 3 Lite ne déroge pas à la règle. Les clichés ne sont pas catastrophiques, et l’on peut même observer un niveau de détails surprenant sur certains, mais l’ensemble reste bien souvent flou, et l’on obtiendrait d’aussi bons résultats avec le capteur principal.

Le mode portrait

Épaulé par un capteur de profondeur spécifique, le mode portrait déçoit un peu, lui aussi. S’il parvient à mettre en valeur le sujet, affichant un niveau de détails appréciable, sa gestion de l’effet bokeh n’en demeure pas moins relative. Poils, cheveux, boucles d’oreille et verres de lunettes qui dépassent s’en trouvent presque toujours affectés.

Le capteur selfie

Autant les capteurs dorsaux du Nord CE 3 Lite laissent à désirer, autant la partie selfie se révèle convaincante. Dans des conditions lumineuses optimales, le capteur frontal de 16 Mpx parvient à restituer un nombre de détails assez impressionnant sans jamais abuser du traitement d’image que l’on peut déplorer sur certains appareils concurrents. On observe bien, ici, le grain de peau, les ridules, pores, poils et autres petites imperfections que le smartphone restitue au plus proche du réel.

Le selfie portrait perd, quant à lui, en précision. D’une part, le lissage est plus important, d’autre part, l’effet bokeh approximatif floute un peu tout ce qui dépasse : cheveux, fibres textiles, etc.

Vidéo

Le OnePlus Nord CE 3 Lite permet, au mieux, de tourner des vidéos en Full HD (1080p), à raison de 30 images par seconde.

Réseau et communication

Le OnePlus Nord CE 3 Lite est bien évidemment compatible 5G sub-6 et mmWave (ondes millimétriques) en Europe. Il embarque également une puce NFC et prend en charge le Bluetooth 5.1 et le Wi-Fi 5. Pas de Wi-Fi 6, donc, et c’est bien dommage.

Rien à signaler concernant les appels, tant du point de vue de l’appelant que du côté de l’interlocuteur. Même constat pour le GPS qui localise efficacement utilisateurs et utilisatrices.

Audio : équilibré et convaincant

Le OnePlus Nord CE 3 Lite dispose de deux haut-parleurs assez bien équilibrés. La qualité du son est par ailleurs correctement étalonnée, même lorsque le volume est poussé à 200 % (mode Ultra volume).

Qu’on se le dise, l’appareil n’a évidemment pas la carrure d’une enceinte, et il sera toujours plus agréable d’écouter de la musique avec de bons écouteurs Bluetooth ou filaires, le Nord CE 3 Lite étant équipé d’un port jack 3,5. Mais nous n’avons perçu aucune distorsion, grésillement ou sifflement, même sur des morceaux de métal qui tâche.

Une batterie increvable (ou presque)

Le OnePlus Nord CE 3 Lite est équipé d’une batterie 5 000 mAh, ce qui laisse présager une très belle autonomie du smartphone. Une promesse respectée à l’usage puisque nous avons pu tenir près de deux jours en utilisation classique (entre 2h30 et 3h d’écran actif par jour).

De manière plus académique, nous avons mesuré le temps que l’appareil met à se décharger à l’aide de notre test Viser, protocole qui simule une utilisation mixte du téléphone. Le OnePlus Nord CE 3 Lite a mis 15h40 à passer de 100 % à 10 % de batterie, ce qui le classe 9e sur 97. Un score excellent.

Le téléphone est livré avec un câble et un bloc d’alimentation de 67 W. Une puissance qui annonce un temps de recharge très rapide. Partant de 3 % de charge, voici les résultats que nous avons obtenus :

5 minutes : 21 % ;

10 minutes : 35 % ;

15 minutes : 49 % ;

30 minutes : 82 % ;

42 minutes : 100 %.

Un quart d’heure pour recharger près de la moitié de la batterie, et moins de 45 minutes pour faire le plein, c’est plus qu’appréciable.

Prix et date de sortie

Le OnePlus Nord CE 3 Lite est d’ores et déjà disponible en jaune ou en gris foncé, au prix de 329 €, avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage. L’offre actuelle comprend également un étui StandStone Bumper Case ou des écouteurs Nord Wired (filaires) gratuits, 2 mois d’accès à YouTube Premium, et permet aux étudiants de bénéficier d’une ristourne de 5 %.