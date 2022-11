OxygenOS 13.1 (Android 13) : la liste des nouveautés de l’interface des OnePlus

OnePlus dévoile une version légèrement améliorée de son interface prévue pour le début d'année 2023. Voici les nouveautés en vigueur.

En plus d’une annonce de poids, à savoir le passage à quatre années de mise à jour, OnePlus a présenté une nouvelle version de son interface revenue d’entre les morts, OxygenOS. Voici donc la version OxygenOS 13.1, prévue pour janvier 2023. Comme d’habitude, les téléphones les plus hauts de gammes comme le OnePlus 10 Pro ou 10T devraient en profiter en premier, puis les autres recevront la mise à jour. Petit tour d’horizon des nouveautés :

Gain en performances

Le premier point important que OnePlus souhaite mettre en avant avec cette nouvelle version d’OxygenOS 13, c’est un gain en performances. D’après ce qu’affirme la marque, la nouvelle version devrait gagner 30 % en fluidité, 20 % en temps d’installation des applications et 10 % au démarrage des apps. Ces gains seraient dus à une meilleure répartition des ressources et un système de gestion de la mémoire revu et corrigé.

L’always on display

OnePlus introduit le premier Always on display « dynamique ». En clair, il s’agit d’un always on display qui va changer dans le temps en fonction de l’heure ou de la température. Les exemples montrés par OnePlus sont un ours blanc ou un pingouin sur leur banquise respective qui sont en train de fondre ou encore une anémone autour de laquelle tourne un poisson-clown.

L’autre nouveauté importante est l’intégration d’une vue dédiée pour Spotify, développée en partenariat avec l’entreprise de streaming musical. En clair, lorsque vous écouterez de la musique avec Spotify, vous pourrez garder tout le temps un œil sur le son en train d’être joué et différentes playlists ou albums proposés automatiquement.

Audio spatial

OnePlus est le premier OEM à travailler en coopération avec Google sur la question de l’audio spatial. Pour l’heure, la marque n’a pas su expliquer en détail de quoi il en retournait, si ce n’est que l’audio spatial devrait fonctionner sur davantage d’applications et qu’il supportera les contenus en canal double ou en multicanal. L’audio spatial sur les OnePlus devrait en outre être davantage réglable avec cinq réglages différents : l’enveloppement, la scène sonore, la direction, le tracking dynamique et la qualité sonore.

Sécurité

À l’instar de ce qu’on a vu arriver sur ColorOS, OnePlus intègre un système de pixellisation automatique sur les captures d’écran Messenger et WhatsApp. Ce système devrait cacher les informations sensibles comme le nom ou la photo de profil de l’interlocuteur·rice.

