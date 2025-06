OnePlus Buds 4 : présentation imminente en Europe, voici pourquoi ils font déjà parler d’eux

La marque OnePlus vient de lever une partie du voile sur les prochains écouteurs Buds 4. Ils seront officiellement présentés lors d’un évènement le 8 juillet prochain.

La préannonce de OnePlus est on ne peut plus claire : au programme, deux smartphones milieu de gamme, les OnePlus Nord 5 et Nord CE 5, la montre connectée OnePlus Watch 3, une nouvelle tablette OnePlus Pad Lite et les écouteurs OnePlus Buds 4.

OnePlus produits été 2025 // Source : OnePlus

Ces 5 nouveaux produits seront présentés officiellement en Europe le 8 juillet 2025 lors d’un évènement OnePlus Summer Launch. Pour l’occasion, la marque organisera des pop-ups éphémères dans 7 pays européens. Plus précisément, ces pop-ups auront lieu à Helsinki le 8 juillet, à Londres le 10 juillet, à Copenhague le 11 juillet, à Anvers le 12 juillet, à Paris le 12 juillet (La Rotonde, 105 boulevard du Montparnasse, 75006 Paris), à Varsovie le 12 juillet et enfin à Madrid le 16 juillet (à confirmer). Les produits seront disponibles dans ces boutiques, mais également sur le site de la marque.

Buds 4, une fiche technique haut de gamme

En attendant de connaître l’intégralité des caractéristiques techniques et physiques de produits des versions européennes sachant que les modèles chinois sont déjà disponibles en Chine, OnePlus a communiqué quelques informations sur les Buds 4. Il s’agit d’écouteurs true wireless qui ambitionnent de placer la barre très haut en matière de restitution sonore et de fonctionnalités avancées. Selon le fabricant, ces nouveaux modèles bénéficient d’évolutions majeures, tant sur le plan de la qualité audio que de l’expérience utilisateur, en particulier pour les amateurs de jeux vidéo.

OnePlus Buds 4 // Source : OnePlus

Ainsi, les OnePlus Buds 4 sont conçus pour offrir une expérience sonore digne des modèles les plus prestigieux du marché. Pour atteindre cet objectif, OnePlus a intégré une architecture à double haut-parleur. L’un fait 11 mm et le deuxième à un diamètre de 6 mm. Cette configuration permettrait, selon le fabricant, d’obtenir une restitution plus précise des différentes fréquences, des graves plus profonds et des aigus plus détaillés.

OnePlus Buds 4 // Source : OnePlus

Notez la présence d’une fonction de réduction de bruit pouvant atteindre 55 dB, d’après la marque.

À cela s’ajoute la présence d’un double DAC (convertisseur numérique-analogique), une technologie généralement réservée aux équipements audio haut de gamme. Ce double DAC vise à garantir une conversion du signal numérique en analogique plus fidèle, pour une qualité d’écoute optimale, quel que soit le genre musical.

Les Buds 4 sont compatibles Bluetooth 5.4 et prennent également en charge le codec Hi-Res LHDC 5.0, qui permet de transmettre un flux audio haute résolution sans perte significative de qualité. En outre, l’ajout de l’audio 3D complète ce tableau technique, promettant une immersion sonore renforcée, notamment pour les contenus compatibles.

OnePlus Buds 4 // Source : OnePlus

Mode jeu et latence minimale : une réponse aux attentes des joueurs

OnePlus n’a pas négligé les besoins des joueurs mobiles, qui recherchent une synchronisation parfaite entre l’image et le son. En effet, selon la marque, les Buds 4 proposent ainsi un mode jeu spécialement optimisé, affichant une latence de seulement 47 ms. D’après le fabricant, cette performance place les écouteurs parmi les plus rapides du marché, un atout notable pour les amateurs de jeux compétitifs ou de titres nécessitant une grande réactivité.

La fiche technique présente sur le site de Oppo (société sœur) fait état d’une autonomie de 45 heures avec l’étui (mode AAC sans réduction de bruit). Il est également mentionné que les écouteurs profitent d’une certification IP55 pouvant ainsi résister à des éclaboussures et à la sueur.

Design, coloris et des prix à venir

Sur le plan esthétique, ces écouteurs arborent des lignes moins arrondies que celles proposées au sein des Buds 3. La marque précise qu’en Europe, les Buds 4 seront disponibles en deux coloris distincts : Zen Green et Storm Gray. Les finitions promettent un rendu soigné, fidèle à l’image premium de la marque.

À ce jour, OnePlus n’a pas encore communiqué officiellement le prix de lancement ni la date de disponibilité précise des Buds 4. Les deux coloris annoncés seront proposés dès la commercialisation.